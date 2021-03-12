13 малоизвестных фактов, знание которых однажды спасет чью-то жизнь

Обычно мы не задумываемся, что можем вдруг оказаться в опасной ситуации. Это происходит внезапно, и человек часто не понимает, как правильно себя вести, поэтому впадает в панику. Если знать, как справиться с возможными трудностями, можно избежать многих проблем или решить их максимально быстро.

Мы в AdMe.ru понимаем, как важно рационально действовать в критической ситуации, поэтому создали для вас обновленный список фактов, которые помогут избежать неприятных последствий.

1. Свет и звук — лучшие способы привлечь внимание

Если правильно расположить небольшое сигнальное зеркало или гелиограф, можно послать луч света на расстояние до 14 км. Научиться пользоваться таким зеркалом лучше заранее, например потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта расположенный на близком расстоянии предмет, где будет хорошо различим сигнальный «зайчик». Для подачи звукового сигнала отлично подойдет обычный свисток. 3 отрывистых свистка — универсальный сигнал о помощи. Чтобы свисток не потерялся, выбирайте яркий цвет и держите его на шее или привяжите к поясу. И обязательно держите при себе сигнальное зеркало и свисток, когда отправляетесь в поход.

2. Губная гармошка поможет не только поднять настроение, но и выжить

Губную гармошку можно использовать как открывашку для бутылок, пальцевую шину, рыболовную приманку. Захватите с собой гармошку, когда отправляетесь на прогулку или в поход, она не займет много места.

3. Снизить вероятность падения с лестницы помогут свободные руки

Не стоит класть руки в карманы во время спуска по лестнице. Свободные руки дадут возможность сохранить равновесие или ухватиться за перила. Если же падения не избежать, то с помощью рук можно защитить некоторые части тела от серьезных травм.

4. Женские прокладки помогут остановить кровотечение при глубокой ране или порезе

В 1914 специалистами компании Kimberly-Clark, которая производила продукцию для здравоохранения и гигиены, был разработан специальный ватный материал. Такой материал хорошо впитывал кровь и использовался для перевязки ран. Позже его стали применять для производства средств женской гигиены — прокладок, сохранив при этом его свойства. Поэтому при глубокой ране или порезе в качестве временной меры для остановки кровотечения можно использовать гигиенические прокладки.

5. Ремень для брюк необходим при работе с опасными и тяжелыми материалами

Если работа связана с использованием металла, которым легко можно нанести ранение, то обязательно стоит носить ремень. При возникновении непредвиденной ситуации ремень может послужить жгутом и спасти тем самым жизнь пострадавшему.

6. Поворот направо 4 раза поможет узнать о слежке

При подозрении, что ваш автомобиль преследуют, поверните направо 4 раза. Так можно вернуться на то же самое место. Если подозрения были напрасными, то дорога позади вас будет чиста. Однако, если кто-то проделал тот же путь вокруг квартала, вам необходимо немедленно обратиться за помощью.

7. Избежать нападения лося поможет большое дерево

Лоси обладают не очень хорошим зрением, поэтому при нападении можно спрятаться за большим деревом. У животных есть слепая зона — они потеряют человека из виду и просто обойдут.

8. Объятия помогут избавиться от слежки

Если вы подозреваете, что вас преследуют, можно обнять кого-то из случайных прохожих, быстро прошептав на ухо человеку свои опасения. Большинство людей будут делать вид, что знакомы с вами, чтобы помочь избавиться от опасности.

9. Избежать теплового удара и быстро устранить симптомы можно, если охладить руки водой

При перегреве на солнце облейте холодной водой внутреннюю сторону предплечий, макушку и шею по бокам. Такое обливание поможет охладить кровь, так как в этих областях есть много вен, расположенных близко к поверхности кожи. Не стоит использовать ледяную воду, чтобы не вызвать шок.

10. Нажатие множества кнопок в лифте поможет отпугнуть нападающего

Так лифт будет все время останавливаться, а хаотичное мелькание светового индикатора может привлечь соседей или диспетчера. Подобные действия помогут отпугнуть преступника.

11. Избежать неприятностей можно, если держать случайного собеседника в поле зрения

Например, если кто-то на улице спрашивает, который час, то не стоит опускать взгляд на часы — наоборот, нужно поднять руку с часами как можно ближе к глазам.

12. При удушье больше шансов спастись, если вы находитесь в людном месте

Подавившись в кафе, нельзя уходить в туалет, чтобы «никого не смущать». Большинство пострадавших в таких ситуациях находят в тяжелом состоянии именно в туалете. Все потому, что они были слишком смущены, чтобы попросить у кого-то помощи.

13. При падении в воду стиль плавания «по-собачьи» затруднит спасение

При падении в воду, например с лодки, многие стараются плыть «по-собачьи», чтобы выбраться на берег. Но этот способ только кажется наиболее удачным, на самом деле он снижает шансы на спасение. Лучше лечь на спину так, чтобы над водой находились лицо и пальцы ног. Так вы будете меньше уставать, а также сможете обезопасить голову и грудную клетку, на случай если в воде окажутся камни или другие препятствия.