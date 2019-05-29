13 малоизвестных фактов, знание которых однажды может спасти вашу жизнь

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Многих травм или даже смерти можно было бы избежать, если бы люди правильно действовали в критической ситуации. Иногда знание простого факта способно повысить шанс на выживание или помочь спасти кого-то. Один из пользователей сайта Reddit задал вопрос: «Какой малоизвестный факт может спасти жизнь?» — и ответы людей вдохновили нас на создание полезной статьи.

AdMe.ru разобрал ситуации, от поведения в которых может зависеть человеческая жизнь, и предлагает порядок действий, которые помогут с ними справиться.

1. Встреча с агрессивным медведем

Лучше, конечно, вообще избегать медведей в дикой природе, но если встреча все-таки состоялась, то знайте, что слабое место этого животного — маневренность. Медведи быстро бегают и хорошо ползают — соревноваться с ними в этом бессмысленно, но ловко двигаться вокруг какого-то объекта, например машины или дерева, им гораздо труднее. Рано или поздно хищник оставит попытки вас поймать, видя, что эта хитрая порция «еды» (вы) не стоит затраченных сил. Однако не стоит паниковать до того, как медведь проявит агрессию. Если он приглядывается к вам — стойте неподвижно. Это значит, что он не может понять, кто вы и что собираетесь делать. Если неспешно пойдет к вам навстречу, то медленно уходите. Медведи редко нападают на людей; вероятнее всего, он отступит, когда поймет, что вы человек.

2. Запах рыбы или мочи в доме, появившийся без причины

Если источник определить не удается, то, вероятно, это запах плавящихся проводов. Такая ситуация может привести к возгоранию или даже взрыву. Лучшим решением будет отключить электричество до выяснения причины.

3. Течение, которое уносит вас в море

Случайно попав в обратное течение, бесполезно плыть против него к берегу — вы лишь напрасно растратите все силы. Старайтесь двигаться параллельно берегу, пока не выйдете из потока, а потом гребите к суше.

4. Аспирин при сердечном приступе

Всего одна таблетка может серьезно улучшить самочувствие. Пострадавшему следует немедленно лечь, подстелив что-то под голову, или сесть, а затем принять лекарство. Чтобы подействовало быстрее, его следует хорошо разжевать.

5. Диагностика теплового удара

Явными симптомами теплового удара среди прочих являются головокружение и тошнота, но они могут возникнуть и по другим причинам. Чтобы проверить наверняка, следует съесть что-то сладкое, например конфету. Если вкус покажется неприятным, это тепловой удар. Для людей с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы важно как можно раньше выяснить причину симптомов и вовремя получить квалифицированную помощь.

6. Простая манипуляция, чтобы привести человека в чувства

Если срочно нужно привести в чувства человека, потерявшего сознание, следует осторожно положить его на спину и подтянуть его колени к груди. Это даст приток крови к мозгу, и пострадавший очнется. Но сначала следует убедиться, что у него нет травм ног и туловища, иначе такая помощь может усугубить ситуацию.

7. Помощь при укусе ядовитой змеи

Вопреки распространенным заблуждениям, нельзя высасывать яд, прикладывать холодное, накладывать жгуты, компрессы и прижигать рану. До момента, когда пострадавшим займутся специалисты, ему нужно много пить и принять антигистаминный (противоаллергический) препарат. Место укуса следует держать в покое, иначе яд будет быстрее распространяться по телу.

8. После реанимации утопленника

Если наглотавшегося воды человека удалось реанимировать, то это не значит, что его жизни больше ничего не угрожает. Следует немедленно отправиться в больницу — в противном случае он может умереть в течение нескольких суток, если в легких осталась вода.

9. Как разбить стекло машины при аварии

Оказавшись в ситуации, когда выбраться из машины возможно только через окно, а не через дверь, стоит помнить, что стекла гораздо проще разбить ударами не по центру, а по краям. Кстати, с этой задачей легко справится подголовник, если его удастся вытащить из спинки сиденья. В разных автомобилях подголовники крепятся по-разному — стоит разобраться с этим заранее.

10. Пожар из-за бутылки воды

Звучит странно, но если на нее падают прямые солнечные лучи, то это действительно может стать причиной возгорания. Дело в том, что в таком случае бутылка выступит в роли линзы и сконцентрирует солнечное тепло на какой-то точке. Хранить такие емкости лучше подальше от окна и никогда не оставлять в машине.

11. Антигистаминные препараты нужно всегда носить с собой

Может оказаться, что у вас аллергия на что-то, с чем вы раньше не сталкивались. Причем она настолько сильная, что без надлежащей помощи можно запросто отправиться на тот свет. Это особенно актуально в путешествиях, когда люди пробуют новые для себя деликатесы, сталкиваются с новыми видами растений и так далее.

12. Вода на пляже слишком далеко от обычной черты

Слишком обмелевший берег океана — знак надвигающегося цунами. Заметив это в районе, где возможно такое стихийное бедствие, нужно незамедлительно предупредить всех вокруг и бежать. Накануне цунами в Индийском океане в 2004 году, к сожалению, этому мало кто придал значение. Почти на всем побережье люди вышли на берег собирать ракушки, рыбу. Больше всего явление заинтересовало детей. Однако на двух пляжах нашлись люди, которые знали этот факт: 10-летняя англичанка Тилли Смит и учитель биологии Джон Чростон. В тот день им удалось спасти жизнь многим людям.

13. Правило трех

Попав в сложную ситуацию, следует помнить о показателях, которыми можно описать способности среднестатистического человека к выживанию: 3 минуты без воздуха,

3 часа в экстремальной температуре,

3 дня без воды,

3 недели без еды. Без правильной расстановки приоритетов шансы на выживание гораздо ниже.

Приходилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным и правильно ли вы реагировали на ситуацию? Поделитесь в комментариях.