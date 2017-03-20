13 лайфхаков из Азии, которые стоит взять на вооружение

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Сами того не зная, мы иногда пользуемся бытовыми хитростями, которые пришли к нам из Азии. Например, когда кладем промокший сотовый телефон в пакет с рисом или используем чайные пакетики для освежения обуви. AdMe.ru решил пополнить копилку простых и эффективных лайфхаков и собрал 13 трюков от жителей азиатских стран, которые наверняка пригодятся вам в повседневной жизни.

Есть чипсы палочками, чтобы не испачкать руки

Если вы умеете есть палочками, то их можно использовать для чипсов и любой другой еды, которая сильно пачкает руки и запах которой не так-то просто смыть.

Лимонный сок и соль не дадут нарезанным яблокам потемнеть

Этот совет будет полезен тем, кто обожает готовить яблочные пироги, фруктовые салаты или берет яблочные дольки на работу в качестве перекуса. Просто сбрызните нарезанные яблоки лимонным соком, слегка присыпьте солью, и вам не придется беспокоиться об их цвете.

Пар в ванной комнате разгладит одежду без утюга

Очень удобно, когда у вас не хватает времени на то, чтобы гладить белье по утрам, или вы остановились в отеле, где нет утюга. Если вы повесите вашу одежду в ванной комнате и оставите там, пока принимаете душ, то пар разгладит ее.

Чайные листья избавят от запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — частое явление, особенно если хранить там блюда, подобные кимчи. Азиатские блогеры советуют в таком случае не выбрасывать спитой чай, а высушивать его и класть в холодильник, чтобы он впитал в себя все неприятные запахи.

Рис заменит клей для бумаги

Если вдруг закончился клей для бумаги, то его прекрасно заменит отварной клейкий рис. Кстати, рисовый клей широко используется для изготовления традиционных японских поделок из бумаги. Его рецепт вы найдете здесь.

Несколько рисовых зерен избавят приправы от лишней влаги

В случае если соль, перец и другие приправы быстро сыреют и становится невозможным вытряхнуть их из шейкера, то в него следует положить несколько зерен риса. Он абсорбирует излишнюю влагу и предотвратит образование комков.

Соевый соус снимет боль при небольших ожогах

Мало кто об этом знает, но соевый соус хорошо снимает боль и устраняет покраснение в случае небольших ожогов, например от капель раскаленного масла со сковороды.

Эвкалиптовое масло — универсальное средство от недомоганий

Это масло неспроста ценится в восточных странах, ведь оно помогает при простуде, изжоге (в этом случае его наносят на область желудка и слегка растирают), головной и зубной боли, мышечных болях, укусах насекомых и во многих других случаях.

Рисовые компрессы помогут при боле в спине и шее

Такие компрессы в ходу в большинстве восточных семей — они применяются при боли в шее, спине или в качестве грелки для рук. Делаются они очень просто: старый носок заполняется рисом (можно еще добавить пару капель любого эфирного масла), завязывается или зашивается и затем отправляется на 40 секунд в микроволновку.

«Кондиционер» из бутылок со льдом и вентилятора

Не каждый житель азиатских стран имеет дома кондиционер, поэтому в условиях жаркого климата приходится импровизировать. Один из самых распространенных способов охладиться — привязать к вентилятору бутылки со льдом или холодной водой.

Трюк, который позволит узнать, подойдут ли вам джинсы, не надевая их

В Китае, Вьетнаме и других странах Азии распространены магазины, где можно купить одежду, но нельзя ее примерить, потому что там не предусмотрены примерочные кабинки. Конечно, на одежде должен быть указан размер, но мы-то с вами знаем, что у разных производителей бывают разные понятия о размерах. К счастью, брюки и джинсы можно примерить, не надевая. Для этого пояс застегнутых джинсов оборачивают вокруг шеи, и если концы ткани сходятся, то джинсы сойдутся и на фигуре. Считается, что обхват шеи человека равен половине обхвата его талии, а запястье — половине обхвата шеи.

Газеты вместо салфеток для мытья окон

Неплохой способ сэкономить на покупке специальных салфеток для мытья окон, ведь газеты ничем им не уступают. Газетная бумага имеет абразивные свойства, но при этом не оставляет царапин на стекле, и ваши окна будут сиять.

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