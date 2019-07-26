13 красочных экспериментов и развлечений, которыми можно занять детей
Чаще всего дети и сами отлично справляются с тем, чтобы найти себе занятие. Однако придумать и организовать для них что-то особенное, а заодно и научить чему-то новому никогда не помешает. Сезон каникул все еще продолжается, и если вы заинтересованы в том, чтобы с пользой провести время со своими чадами и сделать это лето незабываемым, то этот сборник станет для вас настоящей находкой.
Мы в AdMe.ru считаем, что, придумывая увлекательные игры для детей и участвуя в них, родители делают нечто полезное и для самих себя, так как тоже оказываются в беззаботном и восторженном состоянии и на время забывают обо всех своих взрослых проблемах. Попробуйте, вам понравится.
1. Торнадо в банке
Для этого эксперимента вам понадобится несколько простых ингредиентов и 5 минут времени. Налейте в банку воду, добавьте щедрую порцию средства для мытья посуды и пару капель пищевой краски. Плотно закрутите крышку и начните вращать банку круговыми движениями как можно быстрее, пока не сформируется торнадо. Если пузырьков получается слишком много, добавьте немного уксуса. Почитать об этом в подробностях вы можете здесь.
2. Цветные вулканы
Чтобы провести этот зрелищный опыт с детьми, запаситесь теми же ингредиентами, что и в эксперименте выше, а также пищевой содой. Подготовьте несколько емкостей, насыпьте в них достаточное количество соды и добавьте пару капель средства для мытья посуды. В других емкостях смешайте краски с уксусом. Осторожно начните вливать цветной уксус в первые чаши и наблюдайте за пенным бурлением. Увидеть больше фото можно по ссылке.
3. Дымные мыльные пузыри
Пена, которая при схлопывании превращается в обильную дымку, создается всего при помощи 3 ингредиентов. Наполните высокую емкость на 2/3 теплой водой и добавьте моющее средство. Кухонными щипцами (важно: не трогать голыми руками во избежание ожога!) аккуратно добавьте в эту микстуру кусочек сухого льда. Поднимется пена, которую можно трогать и превращать в дым. Прочитать более подробные комментарии вы можете тут.
4. Театр теней
Это развлечение надолго займет детей, позволив им рассказывать друг другу истории и сказки, сопровождая их театрализованной постановкой. Для создания сцены понадобятся всего лишь коробка и бумажные полотенца либо белая неплотная ткань, которая крепится вместо вырезанного дна. Ну и, конечно же, фонарь, игрушки и фантазия. Подробности здесь.
5. Люминесцентная ванна
Плескаться в ванной будет гораздо уютнее, если бросить в воду люминесцентные палочки или игрушки и приглушить свет. Попробуйте, дети будут в восторге!
6. Самодельный спектроскоп
Эксперименты со светом всегда впечатляющие, особенно когда они связаны с радугой. Предложите детям сделать собственный спектроскоп, чтобы они могли понаблюдать за разноцветными излучениями. Для этого понадобится картонная туба от салфеток и старый/ненужный CD-диск. Манипуляции, которые нужно провести, довольно просты: пошаговую иллюстрацию того, как и какие углубления надо вырезать, вы можете посмотреть по ссылке.
7. Выращивание боба в банке
Это занятие не приносит сиюминутного результата, но оно довольно полезно в долгосрочной перспективе, так как учит внимательности, терпению и ежедневной заботе о чем-либо. В данном случае — о бобе. Его зажимают между стенкой банки и плотным рулоном салфеток, которые нужно увлажнять, чтобы боб пророс.
8. Мыльные пузыри
Выдувать мыльные пузыри по одному тоже неплохо, но сделать сразу пучок за короткое время гораздо более захватывающе. А нужно для этого всего-ничего: вода, жидкое мыло, пластиковый стаканчик и трубочка. Развернутые комментарии тут.
9. Светящаяся пещера
Чтобы создать домик примерно как на фото, достаточно выделить большую ненужную коробку, а дальше все ограничивается только вашей совместной фантазией. Можно вырезать окошки, постелить пышное покрывало и разложить подушки, дать ребенку фломастеры, чтобы он сам украсил стенки. Ну, а вишенка на торте — это освещение, которое можно организовать, сделав дырки в верхней части коробки и просунув в них лампочки от гирлянды. Еще пара фото здесь.
10. Метель в банке
Чтобы провести такой прелестный и умиротворяющий эксперимент, как на фото, вам понадобится детское масло, блестки, белая краска и Алка-Зельтцер. Банку заливают маслом на 2/3, оставшуюся треть наполняют водой, смешанной с краской, и наконец покрывают поверхность блестками. Далее разламывают таблетку Алка-Зельтцера, бросают маленькие кусочки в банку — и можно наблюдать за волшебством. Более подробную информацию вы можете прочесть по ссылке.
11. Змейка из мыльных пузырей
Еще одна вариация игры с мыльными пузырями. Понадобится приспособление, сделанное из пустой пластиковой бутылки, дно которой отрезается, накрывается тканью, например носком, и закрепляется резинкой. Затем нужно смочить ткань в блюдце с водой, перемешанной с мылом, и начать выдувать. В зависимости от качества мыльного раствора вы получите пену как на фото. А чтобы она была цветной, нужно просто добавить в раствор краски.
12. Сверкающая душевая занавеска
Другая идея для классного расслабления при принятии ванн — это сказочно сверкающая душевая занавеска. А сделать все очень просто: нужны лишь прозрачная занавеска и люминесцентные краски, которые щедрыми и хаотичными брызгами наносятся по всему периметру материала.
13. Волшебные феи в банке
Чтобы сделать такую сверкающую баночку, которая вполне может служить успокаивающим элементом для детей, которые боятся спать в полной темноте, вам понадобятся всего 3 вещи: достаточно толстая люминесцентная палочка, блестки и банка. Жидкость из палочки нужно вылить в банку, засыпать блестками и аккуратно распределить по стенкам. Иллюстрированную пошаговую инструкцию можно посмотреть тут.
Какие еще игры, самолично придуманные или просто удачно опробованные вами, вы могли бы посоветовать другим родителям?
Фото на превью Mama TV