13 косметических средств, которые можно применять иначе, чтобы выжать из них максимум пользы

Каждая девушка хоть раз сталкивалась с тем, что купленная косметика или средство по уходу по каким-то причинам не подходили для использования. В таких ситуациях становится крайне обидно за выброшенные деньги. Однако не нужно торопиться отказываться от использования средств, ведь порой им можно найти иное применение.

Мы в AdMe.ru решили изучить этот вопрос и выяснили, что многие косметические средства могут служить и не по прямому назначению. Благодаря этому можно больше не избавляться от неудачных покупок и излишков, а извлекать из них максимум пользы.

13. Тушь для ресниц в качестве подводки

Если у вас не оказалось под рукой подводки для глаз или она не вовремя закончилась, выручить может тушь для ресниц и тонкая кисть. Консистенция туши точно так же позволяет рисовать необходимые линии, и держаться будет не хуже.

12. Коралловая помада в качестве консилера

Коралловая губная помада перекроет синий оттенок кругов под глазами не хуже специального корректора. Нужно всего лишь вбить небольшое количество продукта подушечками пальцев, перекрыть консилером, и лицо обретет свежий вид.

11. Темные тени для подкрашивания корней волос

Такой трюк отлично подойдет брюнеткам: чтобы смягчить контраст светлой кожи на голове и темных волос, нужно нанести на корни матовые тени, соответствующие оттенку ваших волос. Так волосы будут выглядеть гораздо гуще.

10. Кондиционер для волос можно использовать для стирки

Если вам по каким-то причинам не подошел купленный кондиционер для волос, не торопитесь его выкидывать. Лучше сделайте с его помощью кондиционер для белья. Для этого нужно смешать горячую воду со средством в пропорциях 6:2 и добавить немного уксуса. При стирке получившуюся смесь нужно наливать в соответствующий отсек стиральной машины.

9. Используйте тени, чтобы разнообразить маникюр

Если ваши тени рассыпались, больше вам не подходят или у них истек срок годности — их можно использовать как добавку к лаку для ногтей. Яркие тени сделают из прозрачного лака цветной, а, например, хайлайтеры обеспечат покрытие, которое будет блестеть. Кстати, необязательно засыпать продукт во всю бутылочку — для начала можно пробно смешать и небольшое количество.

8. Прозрачная пудра в сочетании с тушью придаст объем ресницам

Чтобы сделать ресницы длиннее и придать им волнующий объем, попробуйте наносить между слоями туши небольшое количество прозрачной пудры. Частицы пудры создадут видимость толстых ресничек, что и создаст нужный эффект.

7. Крем для лица, чтобы придать волосам блеск и гладкость

Этот трюк пригодится тем, у кого нередко остаются излишки крема после нанесения на лицо. Специалисты утверждают, что кремы для лица не только внешне смягчают волосы и делают их шелковистыми, но и содержат ингредиенты вроде гиалуроновой кислоты, которые по-настоящему помогают удерживать влагу в стержне волоса.

6. Гигиеничка для укладки бровей и смягчения кутикулы

Если у вас под рукой не оказалось геля или воска для бровей, быстро и легко уложить волоски в нужном направлении поможет простая гигиеническая помада. Кроме того, ее смягчающие свойства могут пригодиться не только потрескавшимся губам, но и кутикуле вокруг ногтей.

5. Гель для интимной гигиены в качестве пенки для умывания

Уровень pH в очищающих средствах крайне важен. Чем он ниже, тем сильнее кислотные свойства — именно они и предотвращают рост бактерий и грибков, а значит, имеют большое влияние на внешний вид и здоровье кожи. С этой точки зрения гель для интимной гигиены может отлично подойти для умывания, если вдруг у вас закончилось любимое средство.

4. Жидкая подводка для создания дизайна на ногтях

Тонкий кончик жидкого лайнера представляет собой идеальный инструмент для прорисовки мелких деталей на ногтях. Попробуйте нанести на ноготь светлую базу, а затем нарисовать на ней рисунок. После высыхания подводки сверху необходимо нанести прозрачный верхний слой.

3. Пудра в качестве сухого шампуня

Эта хитрость больше подойдет светловолосым девушкам. Благодаря своим абсорбирующим свойствам пудра справится с освежением волос не хуже сухого шампуня. Просто нанесите ее крупной кистью по линии пробора и лба, где излишки себума обычно заметны больше всего.

2. Дезодорант-стик защитит от появления мозолей

Нередко обувь, особенно новая, может натирать ноги до болезненных волдырей. В следующий раз, чтобы этого не произошло, перед тем как надеть обувь, воспользуйтесь дезодорантом-стиком: просто нанесите его в местах, которые обычно натираете больше всего, и он защитит кожу.

1. Лак для волос в качестве экспресс-сушки лака для ногтей

Чтобы сократить время мучительного ожидания после нанесения лака, попробуйте такую хитрость: дайте покрытию схватиться (потребуется пара минут), а затем распылите лак для волос, но обязательно в нескольких сантиметрах от пальцев, чтобы не образовались пузырьки. Подождите еще пару минут, вымойте руки с мылом, чтобы снять липкость с кожи, и — готово!