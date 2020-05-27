13 копеечных трюков, которые превратят простушку в стильную леди

13 28 27 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Мода временна, стиль вечен», — говорил великий дизайнер Ив Сен-Лоран. От себя добавим: еще вечна женственность. Однако современные девушки, выбирая очередной наряд, порой совершенно о ней забывают. Зачастую шкафы модниц наполнены спортивными вещами, брюками, грубыми ботинками, и со временем образ все больше становится похож на мужской. Нет, мы не предлагаем ходить и зимой, и летом в платьях и на 15-сантиметровых каблуках. Все намного проще.

Мы в AdMe.ru открыли для себя стильные хитрости, после применения которых на вас из зеркала взглянет настоящая леди. Которой, кстати, иметь в гардеробе мужские вещи совсем не возбраняется.

1. Накинуть верхнюю одежду на плечи

Знаменитости постоянно используют при создании своих образов именно этот трюк. Возможно, это не очень практично, зато смотрится весьма эффектно. Можно позволить себе пройтись в таком виде по парку, от дома до машины или прогуляться по магазину. Небрежно накинутая на плечи верхняя одежда немного стесняет движения рук и заставляет нас действовать аккуратнее. Из-за боязни потерять милое сердцу пальто движения автоматически становятся более плавными и грациозными.

2. Надеть шляпу

Шляпа нейтральной цветовой гаммы — универсальный аксессуар, который идеально сочетается с большим количеством современных трендовых вещей. Головной убор можно носить с кроп-топами, вязаными кардиганами, тренчами и, конечно, джинсами. Так как по умолчанию шляпа ассоциируется с шиком и вежливостью, то эти качества моментально приписываются ее обладателю. Кстати, такой же эффект оказывает и берет — его можно использовать и в весенних, и в летних образах.

3. Добавить в гардероб одежду с принтом «гусиная лапка»

Этот аристократический и универсальный принт любим монархами и звездами. Рисунок выигрышно смотрится не только в типичном черно-белом исполнении. Дизайнеры выпускают новинки красных, синих, бежевых оттенков. Важно обратить внимание на детали: стык, способ нанесения, качество окрашивания — все должно быть безукоризненно.

4. Завязать свитер на плечи поверх другой одежды

С повседневными образами свитер-шарф смотрится очень круто. Он придает нарядам небрежность и дерзость. Чтобы джемпер было легко завязать и он не создавал впечатление огромного кокона вокруг шеи, лучше выбирать модели из тонких тканей. Свитер можно повязать и на платье — он добавит уюта и простоты женственному наряду с обувью на каблуках. Пуловер сам по себе является ярким акцентом, поэтому лучше выбрать джемпер пастельных тонов или в цвет остальной одежды.

Нет одного признанного способа ношения свитера на плечах, поэтому тут можно от души пофантазировать. Автор AdMe.ru попробовала несколько вариантов — один кажется нам слишком простым, а вот второй куда более стильный.

5. Приобрести одежду «верблюжьих» оттенков

Это оттенок коричневого из теплой цветовой гаммы. Он варьируется от светлого бежевого до среднего коричневого тона. Он достаточно универсален: сочетается со многими цветами, подходит для любого времени года и смотрится элегантно и нежно в сочетании с разными принтами. Однако особый лоск образу придает верхняя одежда этого цвета.

6. Надеть топ поверх рубашки

Такой трюк поможет скорректировать недостатки фигуры. Например, на облегающую футболку лучше надеть свободный, но довольно плотный топ, а рубашку оверсайз дополнить корсетным топом, который сформирует четкий силуэт. При составлении комплекта с топом главное учитывать, что чем дальше друг от друга материалы по плотности, стилю, цветовой гамме, тем больше шансов получить интересное сочетание. Нет никакого смысла комбинировать хлопковые вещи. Гораздо лучше хлопковая рубашка будет смотреться с топом из кружева, бархата, денима, кожи.

Вот что получилось у автора AdMe.ru.

7. Комбинировать юбки миди с высокими сапогами

Чтобы выглядеть как настоящая леди, делайте ставку на юбки миди, которые добавляют любой девушке женственности и изящества. Однако, чтобы выглядеть действительно роскошно, нужно, чтобы юбка прикрывала верхнюю часть обуви. Так образ получается более цельным, чем если бы полоска кожи на ноге была открытой.

8. Выбирать одежду с абстрактным и геометрическим рисунком вместо цветочного принта

Традиционные принты — полоска, клетка, горох, а также геометрическая абстракция — никогда не подведут. А вот что касается цветочков на одежде, то они редко когда выглядят дорого, зато вызывают ассоциации с клумбой.

9. Зачесать волосы назад

Гладко зачесанные назад волосы были популярны в 80-х. Но сейчас эта укладка вновь в тренде. Чтобы зафиксировать шевелюру, понадобится мусс, гель или воск — средств можно не жалеть и с помощью них создавать эффект мокрых волос. Для надежности с боков можно зафиксировать прическу невидимками. А вот с лаком для волос стоит быть осторожной — зачес не должен выглядеть «деревянным», пусть локоны лежат естественно. К длине волос прически строгих требований нет. Короткие пряди, зачесанные назад, будут смотреться столь же изысканно, как и длинные.

Автор AdMe.ru решила проверить лайфхак на себе.

10. Завязать футболку узлом

Если носить футболку навыпуск или заправлять в джинсы уже надоело, можно воспользоваться молодежным приемом — завязать ее узлом. Но чтобы выглядеть стильно, а не как подросток, вот вам крутой лайфхак: закрепите узел твердым круглым браслетом.

Соберите ткань нижнего края футболки, пропустите ее через браслет, расправьте нижний край майки и подогните внутрь. Таким образом вы получите кроп-топ с украшением.

11. Украсить наряд брошью

Образ настоящей леди не будет полным без деталей. Брошь — один из тех элементов, который гарантированно завершит элегантный наряд. Самые роскошные броши носят, разумеется, королевы и принцессы. Рекомендуем последовать их примеру. Харизматичное украшение прекрасно будет смотреться на блузке, платье, пиджаке и, более того, вдохнет в него новую жизнь. Кстати, броши уже давно не являются официальным аксессуаром. Сейчас можно найти абсолютно любую брошь: шутливую, игривую, романтическую.

12. Использовать платок в качестве пояса

Возьмите платок и оберните его вокруг талии, а концы аккуратно спрячьте под самим поясом. Либо замените им ремень в брюках. Такая яркая деталь в образе будет привлекать внимание и вызывать восторженные взгляды прохожих. Одно из самых выигрышных сочетаний — однотонная вещь и яркий цветной платок.

Автор AdMe.ru заменила платком пояс в брюках, и наряд заиграл новыми красками.

13. Накрасить губы помадой красных оттенков

Яркий акцент на губах моментально делает вид ухоженным, а образ смелым, даже если на вас джинсы, футболка и кеды. Создать шикарный образ просто: затянуть волосы в высокий хвост, накрасить губы красной помадой. Кстати, матовые оттенки выглядят более благородно.