13 подходов к уходу за кожей, которые нужно изменить перед приходом зимы

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С наступлением холодного времени года наша кожа нуждается в дополнительной заботе. Уход за ней летом и зимой должен отличаться. Вот-вот нагрянут затяжные морозы и снег надолго укроет город, так что самое время пересмотреть свою стратегию ухода за кожей и подготовить ее к зиме.

AdMe.ru узнал, как нужно заботиться о коже во время холодов, и советует начинать это делать уже сегодня.

Перейдите на крем для соседнего типа кожи

В зимний период любая кожа становится немного суше. Поэтому косметологи рекомендуют выбирать крем для лица по принципу соседства: для типа, который на один шаг суше вашего. Если у вас жирный тип кожи и летом вы пользуетесь средствами с матирующим эффектом, зимой выбирайте легкий дневной крем для комбинированной кожи.

и летом вы пользуетесь средствами с матирующим эффектом, зимой выбирайте легкий дневной Если у вас комбинированная кожа , в холодное время пользуйтесь кремом для нормального типа.

, в холодное время пользуйтесь кремом Обладательницы нормальной кожи могут перейти на крем для сухой . Выбирайте средство, которое смягчит кожу (в составе должны быть масла) и защитит ее ( антиоксиданты ).

могут перейти на крем . Выбирайте средство, которое смягчит кожу (в составе должны быть и защитит ее ( ). Для тех, у кого кожа сухая, будет нелишним пользоваться защитным питательным кремом для очень сухой кожи — ищите в его составе масла и жирные кислоты.

Сместите приоритеты с увлажнения на питание

То, что увлажняющие кремы нельзя использовать зимой, не совсем верно. Тем не менее зимой все же стоит выбирать те кремы, чьи защитные и питательные функции преобладают над увлажняющими. Если вы все же выбираете увлажняющий крем (например, если у вас жирная кожа), то обратите внимание: в его составе должны быть компоненты, которые замедляют испарение влаги с поверхности кожи, а не притягивают ее из окружающей среды. Убедитесь, что ваш зимний крем содержит растительные масла и витамины. Масло ши, масло авокадо, витамин Е — именно то, что нужно вашей коже в морозы. А вот от продуктов нефтехимии (вазелина, парафина, минерального масла) лучше пока держаться подальше.

Наносите крем заранее

Дневной крем летом можно нанести за 20 минут до выхода из дома. А вот зимний крем следует наносить за 40–60 минут до того, как вы покинете теплую квартиру.

Смените средство для умывания

Поменять крем для лица бывает достаточно для ухода за кожей в холодное время. Однако если зимой во время умывания вы стали замечать сухость и стянутость кожи, есть смысл сменить вашу умывалку на более мягкую. В такой умывалке не должно быть поверхностно-активных веществ (SLS, SLES, SMS), а также минерального масла. В состав средства для сухой кожи могут входить натуральные масла, а для жирной или комбинированной — полезные кислоты (молочная или салициловая). Нелишним будет и заменить гель или пенку для умывания на очищающий крем.

Откажитесь от скрабирования лица

Вместо абразивного средства используйте мягкий скраб. Но если в холода ваша кожа обычно шелушится, тогда стоит полностью отказаться от скрабирования, ведь оно еще больше травмирует кожу.

Запаситесь облепиховым маслом

С шелушением отлично справляется облепиховое масло. К тому же оно питает и смягчает кожу, защищает ее от потери влаги.

Не пренебрегайте дополнительным уходом

Зимой важно помогать коже лица с помощью питательных масок и сывороток. Их можно делать чаще, чем в теплое время: 2–3 раза в неделю. Например, для чувствительной кожи подойдет овсяная маска: нужно перемолоть в блендере овсяные хлопья, залить теплой водой и наносить на лицо на 20 минут перед сном.

Возьмите за правило пользоваться бальзамом для губ

Кожа на губах не содержит сальных желез и не может восстановить потерянную влагу. Так что зима для наших губ — настоящее испытание. К тому же ничто не испортит ваш новогодний образ так сильно, как отшелушивающиеся частички кожи под ярко-красной помадой. Так что заботиться о губах нужно уже сегодня: время от времени скрабировать (аккуратно и мягко удалять шелушения зубной щеткой) и наносить питательный бальзам.

Не отказывайтесь от декоративного макияжа

Многослойность зимой — ваш друг. Качественная декоративная косметика, нанесенная на дневной крем (он должен хорошо впитаться), создает дополнительный барьер для вашей кожи против холода. Разумеется, стоит помнить: в конце дня ваша кожа нуждается в добротном очищении от макияжа и ночном питании и восстановлении.

Положите в сумочку крем для рук

Не стоит забывать и о руках. В сухом отапливаемом помещении кожа на руках также теряет влагу. К тому же в холодное время — в сезон гриппа — мы чаще их моем, что тоже иссушает кожу на руках. Так что стоит носить с собой тюбик крема для рук, который поможет бороться с сухостью и покраснениями. И конечно, не забывайте защищать руки перчатками или рукавицами. А еще выбирайте средства для мытья рук без содержания спирта.

Приобретите увлажнитель воздуха

С началом отопительного сезона наша кожа переживает настоящее испытание. Слишком сухой воздух заставляет ее стремительно терять влагу. Чтобы этого избежать, достаточно поставить в комнате увлажнитель.

Избегайте горячего душа и ванн

Как бы ни велик был соблазн понежиться в горячей ванне после прогулки на холоде, лучше напустить в нее воду комфортной теплой температуры — за это кожа будет очень вам благодарна. Если вы все же изредка выбираете именно горячую ванну, позаботьтесь о хорошем и своевременном увлажнении для кожи. Горячая вода очень быстро испаряется с поверхности вашего тела, из-за чего кожа может потрескаться, если ее тут же не увлажнить.

Выбирайте крем для тела в банке, а не во флаконе

Дерматолог Мона Гохара говорит: когда дело касается крема для сухой кожи тела, флаконы с помпой лучше отложить до весны. Для зимнего ухода лучше выбирать средство в банке. Дело в том, что если крем находится в банке, это говорит о том, что он достаточно жирный. Во флаконы же фасуют только легкие воздушные составы. Их будет недостаточно для заботы о сухой коже зимой.