13 хитростей от голливудского косметолога, которые помогают звездам выглядеть потрясающе

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Многие звезды с годами выглядят даже лучше. И это во многом заслуга специалистов, услугами которых они пользуются. Одним из них является известный косметолог Гарольд Лансер, который работает с такими известными красавицами, как Виктория Бэкхем, Дженнифер Лопес, Ким Кардашян, Бейонсе, Скарлетт Йоханссон. AdMe.ru делится секретами самого звездного дерматолога, который творит с кожей знаменитостей потрясающие вещи.

13. Не сжимайте зубы

По словам Лансера, мимика — главная причина появления морщин. У многих людей мимика активна, даже когда они не разговаривают. Это может быть привычка сжимать зубы, скрипеть зубами по ночам или складывать губы как при поцелуе во время селфи. Чтобы минимизировать появление нежелательных складок на коже лица, старайтесь контролировать себя.

12. Наносите крем в течение 60 секунд после умывания

Доктор Лансер рекомендует наносить увлажняющий крем сразу же после умывания. Благодаря этому между кожей и кремом сохранится больше влаги, так как уже через 1 минуту тонкая водная пленочка, оставшаяся на поверхности после умывания, испарится и кожа начнет терять влагу.

11. Не употребляйте алькогольные напитки накануне эпиляции

Стоит отказаться от любого алкоголя накануне эпиляции. Даже минимальное количество спиртного существенно снижает эффективность процедуры и, кроме того, делает ее болезненной.

10. Мочите волосы до купания

Прежде чем окунуться в море или бассейн, обязательно намочите волосы пресной водой — она заполнит пространство между чешуйками волос. Это верное средство, чтобы уберечь волосы от вредного воздействия химии в бассейне или соленой морской воды.

9. Не используйте ватные диски

Нанося тональный крем пальцами, вы не только экономите продукт, но и усиливаете эффект. Ведь ватные спонжи и диски впитывают в себя гораздо больше, чем отдают. Это правило касается и тоника для лица: достаточно капнуть немного на ладонь и умыться.

8. Пользуйтесь базой под макияж

Праймер (база под макияж) позволит предотвратить пересушивание кожи, которое вызывают матирующие тональные средства. А жирной коже лица поможет защитить поры от попадания внутрь частиц крема — риск появления прыщей будет меньше.

7. Против воспалений на лице поможет шампунь от перхоти

Если внезапный прыщик рискует нарушить все ваши планы, а под рукой нет специального средства — попробуйте умыться шампунем от перхоти. В его составе всегда есть пиритион цинка, который отлично справляется с воспалениями на коже. Конечно, не стоит превращать это в ежедневный косметический ритуал: пользуйтесь этим способом не чаще 1 раза в неделю после консультации с дерматологом.

6. Брейте только сухую кожу

Многие из нас предпочитают проводить депиляцию в душе или во время приема ванны. Но эффект будет лучше, если вы сначала очистите кожу при помощи скраба, полностью высушите ее, немного натянете и побреете насухо. Затем обязательно нанесите крем. Этот способ поможет избежать проблемы вросших волосков и справиться с раздражением кожи.

5. Сода помогает удалить остатки укладочных средств с волос

Порой бывает очень непросто удалить остатки средств для укладки волос. Обычный шампунь не всегда в силах справиться с этой задачей. Но, если вы добавите в него ложку пищевой соды, это поможет полностью удалить остатки геля, мусса, лака и других средств и вернет волосам свежий вид.

4. Чистите зубы до завтрака

За ночь в полости рта скапливается большое количество бактерий. Если вы возьмете в привычку чистить зубы до утреннего приема пищи, вы не «съедите» весь этот налет вместе с завтраком. Доктор Лансер отмечает, что кожа его пациентов, которые придерживаются этого правила, выглядит лучше по сравнению с кожей тех, кто откладывает этот вопрос на потом.

3. Используйте воду только комнатной температуры

Постарайтесь умываться и пить только чуть теплую воду. Сильно горячая либо холодная вода будет обезвоживать кожу лица, что спровоцирует сухость и стянутость. Перестроиться будет непросто, но вскоре вы поймете, что вода именно комнатной температуры оптимальна для кожи.

2. Включите в свой косметический арсенал кокосовое масло

Кокосовое масло поистине чудесный косметический продукт. Оно не только замечательно подходит для всех типов кожи — его можно использовать и как маску для лица, и как крем для тела, ногтей, и как прекрасно восстанавливающее и питающее средство для волос.

1. Не используйте тональный крем с SPF

Если вы регулярно используете солнцезащитный крем или ваш дневной крем содержит SPF, то приобретать тональный крем с защитой от солнца не стоит. Он сделает текстуру крема более плотной, а это лишняя нагрузка для кожи.