13 хитростей, которые спасут вас в самый последний момент

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По закону подлости самые неприятные неожиданности случаются в тот момент, когда мы куда-то опаздываем. Например, торопитесь вы навстречу, а тут застежка на джинсах ломается. Любимая футболка оказывается мятой. А на белой блузке пятно от тонального крема. Неприятно, правда? Но AdMe.ru знает, как справиться с этими неожиданностями, и расскажет про 13 хитростей, которые помогут вам везде успеть.

1. Чтобы быстро нарисовать ровные стрелки, нанесите жидкую подводку на края невидимки и отпечатайте уголок

2. Чтобы покрасить пряди в разные цвета, можно использовать тени для глаз. Они безвредны и легко смываются шампунем

3. Избавиться от пыли на картине можно при помощи хлеба. В отличие от губки, он не повредит полотно и сохранит краску

4. Починить молнию на джинсах можно за 7 минут. Просто вырежьте небольшой кусочек у основания, просуньте туда бегунок и закрепите при помощи ниток или булавки

5. Чтобы найти свой размер джинсов, не примеряя их, сверьте ширину талии джинсов со своим предплечьем

6. Если ребенок изрисовал восковыми мелками стену, то очистить ее можно за секунды при помощи фена

7. Чтобы просунуть шнурок без набалдашника в отверстие, используйте скотч

8. Отодрать пластырь так, чтобы он не прилип к волосам и не оставил следа, поможет фен

9. Чтобы при одевании не вымазать одежду косметикой, наденьте на голову пакет

10. Старый растянутый свитер можно легко превратить в стильное платье

Просуньте плечи в горлышко свитера. Возьмите рукава, скрестите их за спиной и закрепите спереди при помощи заколки или булавки

11. Еще один способ выбрать правильный размер джинсов: возьмите их за края пояса и оберните вокруг шеи. Если концы сходятся легко — это ваш размер

12. Быстро разгладить мятую одежду без помощи утюга поможет простая вода и фен

13. Если любимые джинсы вдруг уменьшились и не застегиваются на талии, воспользуйтесь канцелярской резинкой

14. Есть один способ, который позволит убрать дырку на одежде всего за несколько минут