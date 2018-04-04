13 хитростей для ремонта от наших дедушек, которые сегодня не потеряли своей актуальности

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В те времена, когда еще не было интернета, наши дедушки были самыми находчивыми людьми и могли решить любую проблему в доме быстро и оригинально. Они иронично называли свои придумки «хитринками» и делились ими с родными, соседями и коллегами.

AdMe.ru завидует смекалке наших предков. Мы собрали «исторические» лайфхаки, которые будут полезны всем, кто сегодня планирует ремонт дома или на даче.

1. Ножницы можно заточить просто и быстро, если порезать ими наждачную бумагу

2. Чтобы винт легче откручивался, его нужно осторожно нагреть паяльником

3. Деревянный ящик будет легче открываться, если его смазать мылом

4. Гвоздь будет держаться крепче, если его забивать под углом к направлению волокон дерева

5. Чтобы гвоздь сидел прочнее в штукатурке, его необходимо подержать в соленой воде

6. Натрите шуруп мылом, тогда он будет легче вкручиваться в древесину

7. Собрать рассыпавшиеся шурупы можно с помощью магнита и бумаги

8. Чтобы нож легче резал резину, лезвие нужно натереть мылом

9. Оберните засохший колпачок клея наждачной бумагой, чтобы было легче его открутить

10. Чтобы маленький шуруп не выскакивал при закручивании, наденьте на отвертку резиновую трубку

11. При использовании дрели поставьте лоток под сверло, чтобы собрать в него пыль

12. Если нет подходящего ключа, то винт можно открутить с помощью двух напильников и кольца

13. Чтобы гайку было легче откручивать, необходимо надеть трубку на гаечный ключ