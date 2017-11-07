13 человек, которые стали миллионерами благодаря одной-единственной идее

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Универсального способа разбогатеть не было, нет и вряд ли появится. Как показывает практика, «выстрелить» могут и самые идиотские идеи, тогда как гениальные не принесут создателям и гроша. Мы в AdMe.ru представляем вам 13 человек, которые заработали миллионы на собственной креативности, наблюдательности и попросту оказавшись в нужное время в нужном месте.

1. Джой Мангано. Механизм для швабры

Джой Мангано создала уникальный механизм отжимания швабры без прикосновений Miracle Mop. Свое изобретение женщина продавала через телемагазин и уже в 1995 году получила свой первый миллион. С тех пор Джой изобрела и запатентовала более сотни различных полезностей, среди которых вешалки с нескользящими плечиками, ароматизаторы, сумка-органайзер и проч. А в 2015 про эту женщину сняли целый фильм с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

2. Ги Лалиберте. Цирк дю солей

Ги Лалиберте был уличным артистом. Однажды ему в голову пришла идея организовать собственный цирк, и так в 1984 году появился знаменитый Cirque du Soleil, славящийся оригинальными постановками с потрясающе сложными номерами. Эта идея принесла своему создателю несколько миллиардов долларов и позволила Ги стать одним из космических туристов.

3. Ричард Джеймс. Пружинка

Невозможно представить наши ностальгические 90-е без радужной пружинки «слинки»! Ее придумал Ричард Джеймс в 1943 году. Он работал морским инженером и конструировал прибор для измерения мощности кораблей. Случайно упавшая и «зашагавшая» по земле пружинка положила начало большому и успешному бизнесу. Изначально пружинка выпускалась из черного металла, а потом обрела цвет и даже разнообразные формы.

4. Гэри Дал. Pet Rock

Успеху Pet Rock положила начало шутка. Будущий основатель компании решил, что забавно было бы иметь в качестве домашних животных обычные камни! Эта идея выстрелила в 1975 году и принесла Гэри миллион долларов. Камни продавались в картонных ящиках с дырочками и лежали в соломенном гнездышке. В руководстве, поставлявшемся в комплекте, объяснялось, как надо ухаживать за питомцем, выгуливать его и что делать, если он заболеет или умрет... С 2012 года Pet Rock снова набирает популярность.

5. Байрон Риз. Письма от Санты

Байрон в 2001 году организовал компанию SantaMail. Он нашел адрес на Северном полюсе (город на Аляске) и отправляет по просьбе родителей письма от Санта Клауса детям. Штемпель на письме и марка даже самых недоверчивых убедят, что послание действительно отправил сам Санта. Стоимость услуги около $ 10.

6. Рони Ди Лулло. Очки для собак

Идея создать Doggles пришла к Рони в 1997 году, после того как он заметил, что при ярком солнце очень щурится его собака. Были проведены испытания и разработана идеальная анатомическая конструкция, которая соответствует форме головы пса, не мешает ему и прекрасно защищает глаза. Рони теперь не только зарабатывает миллионы, но и продолжает создавать полезные штуки для питомцев.

7. Кен Арони. Косточки желаний

На День благодарения существует традиция ломать вилочковые косточки индейки. У кого в руках останется большая часть, у того и исполнится желание. Кен Арони подумал, что у каждого должна быть возможность загадать желание в праздник, и организовал в 1999 году производство и продажу «косточек» по $ 3 за штуку. Уже в 2006 году Арони стал миллионером.

8. Джон Уайт. Billy Bob Teeth

В 1993 году Джону Уайту пришла мысль создать вставные зубы, которые способны превратить любого человека в деревенщину. Эта забавная идея превратилась в большую компанию, которая уже реализовала более 20 млн экземпляров зубов Billy Bob в различном дизайне и другие штуки. Кстати, популярные «зубастые» соски для младенцев тоже принадлежат этой компании.

9. Джо Пеллетье. Билли большеротый окунь

Забавный окунь Big Mouth Billy Bass, которого в качестве украшения вешают на стену, был изобретен Джо Пеллетье в 1998 году. Рыба прикреплена к доске, а при включении шевелит хвостом и поет песни, открывая рот. В репертуаре у Билли несколько композиций, и он стал своеобразным элементом массовой культуры — его можно увидеть в различных фильмах.

10. Гэри Клегг. Одеяло с рукавами

Гэри однажды решил проблемы всех, кто не хочет доставать руки из-под одеяла, и сделал одеяло с рукавами. Так в 2005 году появилась компания Slanket. За время работы фирма продала уже миллионы флисовых одеял «сланкет», стоимость которых около $ 35 за штуку. На официальном сайте можно подобрать понравившуюся расцветку одеяла.

11. Алекс Крейг. Послания на картошке

Алекс Крейг в 2015 году придумал Potatoe Parcel Service — послания на картошке. На сайте человек покупает картошку и заказывает там надпись в 100–140 символов. Компания вырезает слова на клубне и отправляет анонимно получателю. Стоимость услуги в районе $ 10, и отбою от клиентов нет. Так что Алекс уже точно заработал свой миллион.

12. Джейсон Сэдлер. Футболки с логотипами

Джейсон Сэдлер основал компанию I Wear Your Shirt, идея которой пришла к нему в 2005 году. Он предлагал заказчикам носить футболки с логотипами их компаний. Цена в 1-й день ношения составляла $ 1, во 2-й — 2 и так далее до 365-го. Сначала Джейсон работал сам, а затем привлек в компанию работников. Заработав за 5 лет более миллиона долларов, Джейсон закрыл компанию и занялся другой деятельностью.

13. Фил Озерски. Бейсбольный мяч

А еще бывает так, что миллионы падают в руки случайно, главное — оказаться в нужное время в нужном месте. Это о Филипе Озерски. Он был на бейсбольном матче, когда Марк Макгвайр сделал свой 70-й хоум-ран. Мяч полетел прямо на трибуну и попал в руки к Филу. Он отказался возвращать свой трофей и вскоре продал его на аукционе за $ 3 млн! Часть денег Фил потратил на дом для отца, а часть перевел благотворительным организациям.