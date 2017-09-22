13 ценных свойств уксуса, о которых мы не подозревали

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Полки магазинов переполнены дорогостоящими чистящими средствами, которые иногда не лучшим образом справляются со своей основной задачей — отмыть загрязнение. Поэтому на помощь нам приходят проверенные бабушкины методы. Мы в AdMe.ru собрали самые популярные в домашнем хозяйстве способы применения яблочного уксуса.

1. Очистить бытовую технику от накипи

Избавить посудомоечную или стиральную машину от накипи, а также почистить и просто освежить ее можно с помощью нескольких стаканов яблочного уксуса. Включите пустую машину на стандартный режим, а спустя 3–4 минуты добавьте в нее 2 стакана яблочного уксуса.

2. Продлить жизнь свежесрезанным цветам

Смесь из 2 ст. л. яблочного уксуса и 3 ст. л. сахара растворите в 1 л теплой воды и поставьте туда цветы. Такая хитрость поможет цветам сохранять свой первозданный вид на несколько дней дольше.

3. Моющее средство от засохших пятен

Смешайте 1 ст. л. средства для мытья посуды, 1 ст. л. белого уксуса и 2 стакана теплой воды, чтобы удалить засохшие пятна, в том числе от вина и кофе. Этот раствор можно использовать и в посудомоечной машине со специальным чистящим средством для нее.

4. Чтобы стекла в машине не замерзали

Зимой используйте яблочный или обычный уксус в качестве средства, которое поможет предотвратить замерзание окон в автомобиле. Для этого протрите стекла раствором уксуса и воды 3:1.

5. От засоров в водостоке

Смесь из соды, уксуса и воды избавит даже от сложных засоров. Для этого насыпьте в водосток полстакана пищевой соды, залейте ее стаканом уксуса и таким же количеством кипятка. Через 20 минут проточной водой сполосните водосток. Это хороший способ и для профилактики засоров.

6. Эффективное средство от плесени

Чистый уксус избавит от плесени. Для этого распылите жидкость на пораженные участки и тщательно почистите поверхность грубой губкой, дайте уксусу испариться. Этот способ более безопасен и эффективен, чем использование хлорного отбеливателя.

7. Экологичное средство против микробов

От микробов на кухне избавит раствор уксуса и воды, разведенный в пропорции 1:1. Смешайте эти ингредиенты и перелейте в емкость с пульверизатором, чтобы получить экологичное антимикробное средство. С помощью него можно быстро и просто отмыть микроволновку от жира и пятен, а также продезинфицировать разделочные доски.

8. Очистить смесители и головку душа от налета

Уберите налет с головки душа с помощью раствора воды и уксуса 1:1. Поместите в кастрюлю с раствором душевую головку и доведите до кипения, а через 5–7 минут выключите. Дайте жидкости остыть. Убрать налет со смесителей можно губкой, смоченной в чистой яблочной кислоте.

9. Одежда малыша без бактерий

Уничтожить бактерии при стирке поможет стакан яблочного уксуса. Добавьте жидкость в стиральную машину, не смешивая ее с порошком. Одежда будет свежей и обеззараженной. Такой хитростью пользовались еще наши бабушки.

10. Полировка хромированных деталей

Паста из соды и уксуса поможет отполировать изделия из хрома. Однако нельзя использовать такой раствор для чистки сланцевых, гранитных и мраморных поверхностей.

11. От надоедливых сорняков

Яблочная 25%-я кислота избавит любимую дачу от сорняков. Распылите уксус на те участки, которые хотите избавить от ненужной травы. Повторяйте процедуру до полного исчезновения сорняков.

12. Удалить отложения из аквариума

Легкий раствор яблочного уксуса и воды избавит аквариум от известковых и солевых отложений. Протирайте им стенки аквариума при каждой чистке. Дайте уксусу испариться, а затем хорошо сполосните емкость проточной водой. Таким же образом можно удалить налет с деталей капельной кофеварки.

13. Держать духовку в чистоте