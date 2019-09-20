18 звезд с особенной внешностью, которая помогает им выглядеть гораздо моложе своих лет

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Точеные скулы с жестким контурингом постепенно выходят из моды, слишком уж ненатурально стали выглядеть лица девушек, стремящихся к амплуа Ким Кардашьян. Сейчас модный маятник качнулся в обратную сторону: все более востребованным становится другой, естественный типаж — по-детски широкое лицо, круглые щечки с милыми яблочками, естественно припухлые губы, большие наивные глаза. Для такого типа внешности существует и соответствующий термин — baby face («детское лицо»).

Мы в AdMe.ru вдохновились примером 18 звезд, которые сделали круглолицесть и пухлощекость своими главными козырями - и не прогадали. Спойлер: из бонуса вы узнаете, как создать макияж в стиле baby face обладательницам других типов лица. Ничего сложного!

Эмилия Кларк, 32 года

За милым baby face актрисы скрывается недетская сила воли. В самые напряженные съемочные периоды ей приходилось бороться с тяжелой болезнью, угрожающей жизни. Артистка сумела не только справиться со всеми проблемами, но и сохранить позитивный настрой, не утратив желания экспериментировать с внешностью. Залогом своей красоты Эмилия Кларк называет повседневную рутину по уходу за кожей, которую она выполняет при любых обстоятельствах. Даже если съемочный день был ужасно тяжелым, она обязательно снимает макияж, очищает, увлажняет и тонизирует кожу.

Кристен Риттер, 37 лет

У актрисы на редкость противоречивый образ. С одной стороны - готичные черные волосы, большие темные глаза, светлая кожа, а с другой - по-детски милое лицо. Звезда не скрывает, что ей не нужно прилагать сверхъестественных усилий, чтобы хорошо выглядеть: "Когда я выхожу из дома, беру с собой помаду, крем для рук, бутылку воды и эфирные масла для аромата".

Миранда Керр, 36 лет

36-летняя модель — одна из самых востребованных представительниц типажа baby face в мире моды. Девушка вовсе не считает пухлые щечки недостатком, напротив, всегда подчеркивает их в своем макияже. На яблочки Миранда Керр наносит яркие румяна, область скул выделяет светящимся консилером, а ямочки подчеркивает с помощью контурирующих средств.

Ширли Хендерсон, 53 года

Благодаря типажу baby face актриса совсем не выглядит на свои 50 с хвостиком. А когда ей было около 40, она и вовсе сыграла школьницу в фильмах о Гарри Поттере. Ширли Хендерсон часто появляется на публике без косметики. Да и ее рутина по уходу за собой довольно проста: она умывается холодной водой с обычным мылом и использует увлажняющий крем.

Крисси Тайген, 33 года

Круглые щечки-яблочки — визитная карточка модели и телеведущей Крисси Тайген. Они наделяют ее детским обаянием, поэтому девушка никогда их не скрывает. По словам модели, макияж для нее — еще один способ повеселиться, поэтому она за любые эксперименты.

Сара Мишель Геллар, 42 года

Актрисе не просто повезло с внешностью. Сохранять кожу в хорошем состоянии ей помогает регулярный тщательный уход. Салонным процедурам она предпочитает домашние средства и не скрывает, что немножко помешана на умывании. Девушка очищает кожу не только по утрам и вечерам. Иногда она умывается прямо посреди долгого съемочного дня, а потом заново наносит макияж.

Алисия Сильверстоун, 42 года

Секрет своей красоты актриса видит в собственной диете (Алисия Сильверстоун — веган). По ее словам, до того как она отказалась от мяса, у нее часто появлялись высыпания на коже. Сейчас же ее лицо светится изнутри, даже если она поленилась снять макияж после фотосессии. Кроме того, актриса использует только органические средства по уходу за кожей, которые выбирает в первую очередь не по свойствам, а по запаху.

Риз Уизерспун, 43 года

Актриса выглядит по-настоящему круто и почти не изменилась со времен «Блондинки в законе» (а ведь с того момента прошло уже 16 лет). Девушка выступает за естественность и самой большой своей ошибкой называет то, что, поддавшись влиянию моды 90-х, выщипала брови: «Слава богу, они отросли, а ведь я могла остаться ощипанной на всю жизнь».

Эллен Пейдж, 32 года

Актриса — просто образец для подражания для всех, кто хочет полностью принять собственную внешность. Девушка появляется практически без косметики даже на самых торжественных мероприятиях и фотосессиях, не прячет высокий лоб, не выщипывает брови. Свои «недостатки» она превращает в достоинства, и это не может не вызывать уважения.

Наталья Водянова, 37 лет

Еще одна законодательница моды на baby face. Модель практически не изменилась за последние 10 лет и до сих пор сохраняет «детское» лицо. А милые щечки она сделала своей визитной карточкой.

Скарлетт Йоханссон, 34 года

Актрисе никак не дашь больше 30: она выглядит гораздо моложе своих ровесниц и ничуть этого не стесняется, часто позволяя себе просто подурачиться. Скарлетт не скрывает: чтобы хорошо выглядеть, ей не приходится прилагать особых усилий. «Я могу просто принять душ и пойти по делам», — такой стала ее рутина по уходу за собой после рождения ребенка.

Кейт Хадсон, 40 лет

Актриса не очень любит современные тренды: контуринг а-ля Ким Кардашьян, жесткую фиксацию прически лаком и так далее. Если кожа выглядит уставшей, Кейт пользуется лайфхаком, которому ее научил Пол Ньюман: ненадолго опускает голову в ледяную воду. От низкой температуры к лицу приливает кровь, сужаются поры — это помогает выглядеть свежей и отдохнувшей.

Кэти Холмс, 40 лет

Как и многие другие актрисы, вне съемочной площадки или официальных мероприятий Кэти практически не пользуется косметикой — лишь выполняет самую простую рутину по уходу за кожей. «Я умываюсь каждый вечер и каждое утро и пользуюсь отшелушивающим средством и увлажняющим кремом. А еще пью много воды», — рассказала девушка.

Эмма Бантон, 43 года

Певица почти не изменилась со времен Spice Girls: все те же круглые щечки, гладкая кожа и открытая улыбка. Неслучайно девушку так и называют Baby Spice — она на 100 % оправдывает свое милое прозвище.

Хелена Бонем Картер, 53 года

Актриса не на словах, а на деле доказывает свою любовь к естественности. Папарацци часто фотографируют ее на улице без прически и косметики, в простых нарядах, и на снимках она выглядит лет на 30.

Мишель Пфайффер, 61 год

«Мне не нужно выглядеть моложе», — говорит актриса, и с ней трудно не согласиться. Назвать ее пенсионеркой ни у кого язык не повернется: Мишель все так же прекрасно выглядит и активно занимается своей карьерой.

Дженнифер Коннелли, 48 лет

Актриса использует комплекс интенсивного ухода за кожей от бренда, лицом которого она является. А вот на макияж, по словам Дженнифер, ей лень тратить время: она предпочитает уделить лишние минуты своим детям.

Джемма Уорд, 31 год

Карьеру модели Джемма начинала в 15 лет, и в какой-то момент она стала заложницей своего образа эльфа-подростка. На 6 лет звезда даже уходила в тень, но потом вернулась уже в новом амплуа, и она по-прежнему прекрасна.

Бонус: как создать макияж в стиле baby face для любого типа лица

Создать эффект baby face могут девушки любого типажа. Достаточно воспользоваться простыми советами визажистов: перед нанесением макияжа нужно хорошо увлажнить лицо: подойдет крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой;

лучше отдать предпочтение легким текстурам, например bb-крем вместо плотного тональника;

вместо черной подводки используйте пастельные тени;

объемная тушь поможет создать эффект кукольных ресниц;

яблочки щек подчеркните розовыми румянами;

не бойтесь переборщить с сиянием: хайлайтеры, блески для губ, перламутровые тени - именно то, что нужно для создания baby face.

Нравится ли вам типаж baby face? Или не считаете щечки привлекательными?