12 знаменитостей поделились трюками в макияже и уходе, которыми пользуются сами
Мировой рынок косметической продукции оценивается в несколько сотен
Мы в AdMe.ru засмотрелись на мастер-классы известных красавиц и выделили несколько лайфхаков, которые помогут выглядеть еще красивее и свежее.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о том, как она делает стрелки при нанесении легкого повседневного макияжа. Сначала карандашом прокрашивается нижнее веко. Необходимо обратить особое внимание на внешний уголок глаза. Когда все готово, следует взять кисточку для теней и растушевать линию, как бы растягивая ее по направлению к вискам. В результате получается легкий намек на стрелки.
По словам Роузи, этот прием появился на свет по ошибке. Однажды она переборщила с подводкой. А когда начала растушевывать кистью, то поняла, что получается мягкая стрелка.
Рианна
Рианна особое внимание в макияже уделяет контурингу. По словам певицы, его цвет стоит подбирать самостоятельно под тип своего лица, а не слепо следуя видео-мастер-классам. С помощью контуринга можно «похудеть» без пластического хирурга. Если прямо под подбородком нарисовать треугольник более темного цвета, чем тон кожи, визуально шея станет казаться длиннее, а второй подбородок «исчезнет».
Кайли Дженнер
После контуринга
В результате пудра сливается с кожей, оставляя нужный оттенок. Лицо выглядит матовым и лишенным каких-либо изъянов. Специалисты не рекомендуют прибегать к подобной технике часто, поскольку поры сильно забиваются. Но для «одноразового» вечернего выхода такой макияж будет незаменимым.
Дрю Бэрримор
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Белла Хадид
Чтобы сделать свой взгляд более выразительным,
Алессандра Амбросио
Перед тем как делать утренний макияж, Алессандра Амбросио сначала очищает лицо салфетками и «надевает» увлажняющую маску. Чтобы придать лицу тонус, модель использует массажный роллер. С утра она достает его из холодильника, поэтому при использовании массажера достигается еще и бодрящий охлаждающий эффект.
Маску рекомендуется держать на лице около 20–30 минут. Необязательно использовать роллер все это время. Нескольких движений будет достаточно.
Жасмин Тукс
Модель Жасмин Тукс предлагает перед макияжем глаз нанести толстый слой рассыпчатой пудры под нижнее веко. Если вдруг, когда будете красить глаза, осыплются тени или тушь, то очистить кожу будет очень просто. После завершения макияжа глаз можно стряхнуть пудру.
Также Жасмин поделилась еще одним маленьким лайфхаком. Перед выходом из дома можно сделать
Дженна Дуан
Карли Клосс
Чтобы следовать этому правилу, Карли легко подкрашивает бровь, как бы находя ее форму. Сперва выделяется начало, а потом заполняются все пустые места. И в конце можно немного удлинить линию роста бровей, чтобы сделать взгляд выразительнее.
Кэндис Свейнпол
Чтобы свои прямые волосы сделать слегка завитыми,
Приянка Чопра
Актриса Приянка Чопра считает свои губы отличительной чертой, поэтому тщательно ухаживает за ними. Ее рецепт скраба для губ очень прост в приготовлении и подходит для регулярного использования. Однако Приянка предупреждает, что сперва необходимо нанести немного смеси на руку, чтобы проверить себя на аллергическую реакцию.
Для начала необходимо в миску добавить немного морской соли и несколько капель 100-процентного чистого растительного глицерина. После залить все розовой водой и тщательно перемешать. Наносить можно пальцем массирующими движениями, а потом смыть простой водой или протереть салфеткой. Губы после такого скраба становятся мягкими, нежными и увлажненными.
Гвинет Пэлтроу
Актриса Гвинет Пэлтроу любит проводить процедуру сухой чистки. Для этого понадобится только мягкая щетка. Необходимо слегка потереть ею все тело. Делать это можно перед душем или после него. Такой ритуал способствует ускорению кровообращения, отшелушиванию и улучшению состояния кожи.
Какими бьюти-лайфхаками пользуетесь вы?
Фото на превью Vogue / YouTube