12 знаменитостей поделились трюками в макияже и уходе, которыми пользуются сами

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Мировой рынок косметической продукции оценивается в несколько сотен миллиардов долларов. Люди хотят выглядеть привлекательно, поэтому всегда ищут что-то новое, что можно было бы попробовать и испытать на себе. Знаменитости отчасти помогают нам в этом, записывая видео, как они наносят макияж и ухаживают за кожей. Рианна удачно отметила, что макияж — это игра, поэтому просто получайте удовольствие.

Мы в AdMe.ru засмотрелись на мастер-классы известных красавиц и выделили несколько лайфхаков, которые помогут выглядеть еще красивее и свежее.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о том, как она делает стрелки при нанесении легкого повседневного макияжа. Сначала карандашом прокрашивается нижнее веко. Необходимо обратить особое внимание на внешний уголок глаза. Когда все готово, следует взять кисточку для теней и растушевать линию, как бы растягивая ее по направлению к вискам. В результате получается легкий намек на стрелки. По словам Роузи, этот прием появился на свет по ошибке. Однажды она переборщила с подводкой. А когда начала растушевывать кистью, то поняла, что получается мягкая стрелка.

Рианна

Рианна особое внимание в макияже уделяет контурингу. По словам певицы, его цвет стоит подбирать самостоятельно под тип своего лица, а не слепо следуя видео-мастер-классам. С помощью контуринга можно «похудеть» без пластического хирурга. Если прямо под подбородком нарисовать треугольник более темного цвета, чем тон кожи, визуально шея станет казаться длиннее, а второй подбородок «исчезнет».

Кайли Дженнер

После контуринга Кайли Дженнер использует бейкинг. Суть этой техники заключается в том, чтобы четко оформить лицо и придать ему нужную визуальную форму. Кайли наносит на нижнюю часть скул рассыпчатую пудру и оставляет ее до того момента, пока не закончит с остальным макияжем. Также она отмечает, что пользоваться ею лучше только после бронзера. В результате пудра сливается с кожей, оставляя нужный оттенок. Лицо выглядит матовым и лишенным каких-либо изъянов. Специалисты не рекомендуют прибегать к подобной технике часто, поскольку поры сильно забиваются. Но для «одноразового» вечернего выхода такой макияж будет незаменимым.

Дрю Бэрримор

У Дрю Бэрримор есть своя хитрость, чтобы сделать макияж более гармоничным. Она использует помаду не только по прямому назначению. После того как губы были накрашены, можно сделать пару легких мазков на щеки и растушевать. Такие импровизированные румяна в один тон с губами придадут лицу более совершенный вид.

Белла Хадид

Чтобы сделать свой взгляд более выразительным, Белла Хадид использует праймер для ресниц. Он наносится перед тушью и служит отличной основой под макияж. Праймер защищает ресницы, питает и очищает их. Также он позволяет нанести тушь более равномерно и распределить ее по всей длине.

Алессандра Амбросио

Перед тем как делать утренний макияж, Алессандра Амбросио сначала очищает лицо салфетками и «надевает» увлажняющую маску. Чтобы придать лицу тонус, модель использует массажный роллер. С утра она достает его из холодильника, поэтому при использовании массажера достигается еще и бодрящий охлаждающий эффект. Маску рекомендуется держать на лице около 20–30 минут. Необязательно использовать роллер все это время. Нескольких движений будет достаточно.

Жасмин Тукс

Модель Жасмин Тукс предлагает перед макияжем глаз нанести толстый слой рассыпчатой пудры под нижнее веко. Если вдруг, когда будете красить глаза, осыплются тени или тушь, то очистить кожу будет очень просто. После завершения макияжа глаз можно стряхнуть пудру. Также Жасмин поделилась еще одним маленьким лайфхаком. Перед выходом из дома можно сделать селфи со вспышкой. Такой небольшой фокус позволяет убедиться, что на лице нет резких полос и весь макияж смотрится органично.

Дженна Дуан

Заканчивая макияж, Дженна Дуан, героиня фильма «Шаг вперед» и бывшая жена Ченнинга Тейтума, использует пудру-хайлайтер. Она наносит не какой-то конкретный цвет, а водит кисточкой сразу по всей палетке. Такая пудра придает лицу сияние и сохраняет свежий вид надолго.

Карли Клосс

Карли Клосс рассказала о совете, который ей когда-то дала Пэт Макграт , одна из самых востребованных визажистов мира. При создании идеального образа форма бровей должна быть похожей, но не абсолютно симметричной. Именно так, как у всех нас бывает от природы. Чтобы следовать этому правилу, Карли легко подкрашивает бровь, как бы находя ее форму. Сперва выделяется начало, а потом заполняются все пустые места. И в конце можно немного удлинить линию роста бровей, чтобы сделать взгляд выразительнее.

Кэндис Свейнпол

Чтобы свои прямые волосы сделать слегка завитыми, Кэндис Свейнпол прибегает к простому методу. Для начала необходимо немного просушить волосы феном, чтобы они слегка нагрелись. Затем закручиваем две пряди в пучки на макушке. Оставляем на какое-то время. После расплетаем и на корни наносим сухой шампунь, чтобы придать немного объема.

Приянка Чопра

Актриса Приянка Чопра считает свои губы отличительной чертой, поэтому тщательно ухаживает за ними. Ее рецепт скраба для губ очень прост в приготовлении и подходит для регулярного использования. Однако Приянка предупреждает, что сперва необходимо нанести немного смеси на руку, чтобы проверить себя на аллергическую реакцию. Для начала необходимо в миску добавить немного морской соли и несколько капель 100-процентного чистого растительного глицерина. После залить все розовой водой и тщательно перемешать. Наносить можно пальцем массирующими движениями, а потом смыть простой водой или протереть салфеткой. Губы после такого скраба становятся мягкими, нежными и увлажненными.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу любит проводить процедуру сухой чистки. Для этого понадобится только мягкая щетка. Необходимо слегка потереть ею все тело. Делать это можно перед душем или после него. Такой ритуал способствует ускорению кровообращения, отшелушиванию и улучшению состояния кожи.

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