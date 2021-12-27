12 вещиц, которые полезно иметь в быту, чтобы облегчить себе домашние хлопоты

Мы делаем множество бытовых дел по привычке и зачастую, несмотря на постоянные неудобства, даже не задумываемся о том, что уже давно существуют способы упростить многие процессы. Причем для этого не всегда нужно глобально менять что-то в доме и прибегать к еще более сложным ухищрениям. Достаточно всего лишь использовать несложные фишки.

Мы в AdMe.ru всегда ратуем за то, что нужно всячески делать жизнь проще. Поэтому с удовольствием добавили себе в копилку эти находки и не смогли не поделиться ими с вами.

Силиконовые перчатки для мытья продуктов и посуды

Губки для мытья посуды довольно быстро приходят в негодность, да и морально несколько не по себе мыть ею овощи после того, как она впитала в себя огромное количество пищевых отходов после посуды. Силиконовые перчатки с щетинками решают сразу несколько проблем: прекрасно справятся с загрязнениями на тарелках и продуктах, легко промоются сами и защитят ваши руки от воздействия средства для мытья посуды.

Насадка на кран

Такая насадка отлично подойдет как для кухни, так и для ванной, ведь с помощью нее можно легко промыть раковину от любого рода загрязнений, всего лишь пройдясь струей воды по всей поверхности. Кроме того, ее можно использовать как фонтанчик во время чистки зубов.

Держатель для лопатки

Подставки для лопаток необходимо перемывать после каждой готовки. Более того, порой случается, что вы готовите сразу несколько блюд, а складывать все лопатки в одно место не слишком гигиенично, и тогда приходится подключать еще блюдца и тарелки. Такие держатели легко решат эту проблему, ведь позволят закрепить утварь прямо на кастрюле.

Устройство для чистки унитаза

Щеточки для мытья унитаза и подставки для них — тот еще рассадник бактерий, да и промывать эти щетинки не очень-то приятное дело. Наконец-то можно избавить себя от этой головной боли, воспользовавшись таким устройством: всего лишь необходимо захватить стиком одноразовую губку, в которой уже есть специальная пропитка, и почистить унитаз, а после нажатием одной кнопки и без лишних прикосновений просто выкинуть ее в мусорку.

Эластичные перчатки, защищающие от ранений

Возможно, это особенно актуально для детей и подростков, которые только начинают познавать азы кулинарии. Но и среди взрослых наверняка найдутся те, кто хотел бы избежать потенциальной опасности в виде порезов. Такие перчатки защищают руки во время разделки мяса и рыбы, работы с разнообразными терками, а также станут отличным помощником для прочих хозяйственных дел или хобби.

Вращающаяся корзинка для просушки зелени

После мытья салатных листьев, шпината и любой другой зелени обычно необходимо заморочиться и просушить ее полотенцем или салфетками, иначе салат будет плавать в воде. Но можно и упростить себе задачу с помощью такой вращающейся корзинки. Нужно просто выложить зелень в нее, промыть, затем выдвинуть ручку наверх и несколько раз нажать на нее.

Подставка для обуви, которая экономит место

Когда обуви очень много, ее довольно сложно организовать аккуратно и компактно. На полках зачастую не хватает места, обувь постепенно начинает складироваться друг на друга и так зарождается настоящий бедлам. Такие подставки решают все проблемы разом, так как существенно экономят место и наводят на обувных полках максимально эстетичный порядок.

Круговая бритва для ног

С обычным станком приходится возиться довольно долго, прежде чем получится убрать волоски на всей поверхности ног. Такая необычная круговая бритва позволяет разделаться с процессом бритья буквально в 2 движения.

Щетка для мытья ножей и столовых приборов

Как и в случае с перчатками, данное устройство также предназначено для эффективной защиты от случайных повреждений рук и станет отличным помощником в домах с детьми, которые только начинают привыкать к выполнению домашних обязанностей.

Контейнер для приготовления пасты в микроволновке

Такой контейнер максимально упрощает процесс приготовления спагетти: с помощью специальных выемок на внутренней стороне крышки можно измерить оптимальное количество макарон, затем они складываются внутрь, заливаются водой и отправляются в микроволновку. А когда спагетти готовы, даже нет необходимости использовать дуршлаг, так как в контейнере предусмотрены отверстия для слива воды.

Порционные силиконовые формы

Хранить остатки пищи в традиционных контейнерах уже гораздо удобнее, чем в обычной посуде. Но когда возникает необходимость заморозить остатки соуса или супа, такая порционная силиконовая форма гораздо сподручнее. Впоследствии из нее легко вынуть один кубик и быстро разогреть блюдо на один прием пищи.

Насадка для автоматического добавления молока

С помощью этой милой вещицы можно больше не доставать из холодильника целую бутылку молока, чтобы всего лишь добавить пару капель в свой кофе. Достаточно просто поднести посуду и зажать ей кнопку, чтобы полилось молоко. Всего пара таких устройств на кухне, и она уже становится гораздо более функциональной.