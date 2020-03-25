12 вещей с AliExpress, которые помогают сэкономить деньги и нервы

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Каждый день мы ухаживаем за собой и занимаемся хозяйством, используя привычные предметы. Но что, если заменить их на другие? В конце месяца вы отметите, что сэкономили кругленькую сумму.

В списке от AdMe.ru предметы, которые можно купить удаленно, чтобы облегчить жизнь и сократить расходы.

1. Универсальная силиконовая губка

Силиконовая губка подойдет для манипуляций, которые мы каждый день совершаем на кухне. В числе ее достоинств — прочный материал и то, что в отличие от поролоновых губок ее очень легко промывать, не оставляя бактерий и микробов. Купить можно здесь.

2. Многоразовые диски для лица

Как часто нам приходится пополнять запасы спонжей для снятия косметики? Эти диски с веселой расцветкой можно использовать много раз. Когда испачканных дисков наберется много, рекомендуем собрать их в тканевый мешочек и постирать при высокой температуре. Купить можно здесь.

3. Многоразовая водонепроницаемая косметическая маска

Используя эту маску регулярно, можно сэкономить на походе к косметологу. Многоразовая маска очень помогает коже в том случае, когда нужно, чтобы крем или сыворотка быстрее впитались. Специальный водонепроницаемый материал не позволяет влаге быстро испариться, поэтому ее можно накладывать поверх патчей и тканевых масок. Легко моется, ее несложно продезинфицировать после использования. Купить можно здесь.

4. Фильтр для холодильника, который продлевает жизнь продуктам

Фильтр для холодильника очищает воздух и борется со многими видами грибков, вирусов и бактерий. За счет этого продукты не портятся и сохраняются свежими длительное время. Купить можно здесь.

5. Вечная ручка

Производитель уверяет, что эта ручка без чернил просто не может перестать работать. Ее пишущий элемент — специальный металлический сплав. Особенно ручке будут рады родители школьников и студенты, которые вынуждены тратить на канцтовары внушительные суммы. Купить можно здесь.

6. Универсальная лампа для сушки лака

Эта портативная лампа подойдет для сушки не только гель-лака. Она быстро высушивает любой лак и помогает закрепить декор на ногтях. Идеальна для домашнего маникюра. Купить можно здесь.

7. Бесконтактный дозатор мыла

Если приходится часто мыть руки и моющее средство быстро заканчивается, используйте дозатор. Он отмеряет нужное количество мыла для эффективной дезинфекции. Купить можно здесь.

8. Регулятор мощности света

Легко устанавливаемый регулятор позволит выставить комфортный уровень освещения и сократить расходы на электричество. Купить можно здесь.

9. Светодиодные лампы с длительным сроком работы

Мощные лампы с длительным сроком работы позволят меньше платить за электричество. А также забыть о расходах, связанных с их покупкой, на долгое время. У ламп этого производителя с помощью пульта можно менять цвет подсветки. Купить можно здесь.

10. Устройство для чистки рыбы

Такое не слишком приятное занятие, как чистка рыбы, можно облегчить и ускорить. Чешуя быстро удаляется острым краем и остается в контейнере. Купить можно здесь.

11. Щетка для быстрого удаления нагара

Следы от пригоревшей пищи и ржавчина могут оставаться даже после тщательного мытья посуды. Специальная плотная щетина быстро удаляет грязь, не царапая покрытие. Купить можно здесь.

12. Защитная насадка на зарядное устройство

Мы все знаем, что зарядка для телефона перестает работать в самый неподходящий момент, потому что провод ломается у основания. С милыми заглушками, которые не дают проводу зарядного устройства деформироваться, срок его работы существенно продлевается. Купить можно здесь.