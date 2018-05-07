12 вещей, о которых вам не расскажет ваш маникюрный мастер

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Маникюр и педикюр почти такие же обыденные процедуры, как чистка зубов и расчесывание волос. Мы не задумываясь доверяем свои ногти мастерам в салонах красоты или ухаживаем за ними сами. Но даже не догадываемся, какие опасности таят в себе эти привычные процедуры, если не соблюдать элементарные меры безопасности.



AdMe.ru расскажет о последствиях безобидных на первый взгляд процедур, с которыми может столкнуться каждый из нас.

1. Инструменты

Самые серьезные последствия, которые могут поджидать посетителей недобросовестных салонов красоты, — это инфекции. От страшных гепатита В и С или даже ВИЧ до менее пугающего, но очень неприятного грибка. Чтобы уберечь себя от заражения, врачи рекомендуют приносить свои наборы для маникюра и педикюра, обращать внимание на чистоту салона и не стесняться задавать вопросы об условиях хранения инструментов.

2. Удаление мозолей

Медики советуют не пользоваться этой услугой в салонах красоты. Если у вас тонкая кожа или плохое кровообращение, терка для ног, которую применяют мастера педикюра, может оставить на ваших стопах раны и занести инфекцию. Чтобы избежать этого, рекомендуется носить подходящую по размеру, не слишком жесткую обувь и обрабатывать мозоли специальными кремами, чтобы кожа стала гладкой, а мозоли постепенно исчезли.

3. Обработка вросших ногтей

Такая процедура требует только медицинского вмешательства! Мастера в салонах красоты не обладают необходимыми навыками и знаниями. Неправильная обработка вросшего ногтя может привести к заражению бактериальными инфекциями, которые лечатся только антибиотиками, или даже к удалению ногтя. Если вы столкнулись с проблемой вросшего ногтя, не тяните с походом к врачу.

4. Обрезание кутикулы

Кутикула защищает ногтевую пластину от заражения. При ее обрезании мастер может занести инфекцию или повредить ногтевую пластину. В результате новые ногти будут толстыми, бесцветными и могут начать расти волнами. В итоге вместо красивого маникюра вы получите очень неприглядные ногти. Врачи рекомендуют не обрезать кутикулу, а размягчать и осторожно отодвигать ее чистыми инструментами.

5. Пустоты под ногтями

Неосторожно выполненный маникюр или педикюр могут привести к тому, что под ногтями появятся пустоты. На профессиональном языке это заболевание называется онихолизис, и возникает оно в результате повреждения самого нижнего слоя ногтя — гипонихия. Лечат этот недуг врачи-дерматологи, которые расскажут о правильном уходе за ногтями, назначат витамины, мази и ванночки.

6. Хрупкие ногти

Слоящиеся хрупкие ногти знакомы каждой женщине. Причиной расслаивания ногтей, оказывается, может стать маникюр не по правилам. Специалисты советуют не убирать длину ногтя пилкой, лучше сначала обрезать ножницами, а потом придать форму. Для натуральных ногтей можно использовать только пилки с жесткостью 240 грит и выше. Наконец, корректировать можно только сухие ногти, влажные и мокрые более уязвимы.

7. Желтые ногти

Желтый цвет ногтей может быть следствием не только проблем со здоровьем, но и неправильно сделанного маникюра. Мастера маникюра рекомендуют наносить цветной лак на базовый слой, выбирать только качественные лаки и не увлекаться оздоровительными процедурами для ногтей с использованием йода. Избавиться от желтого цвета помогут зубная паста и щетка, скрабы в виде соды или зубного порошка, лечебные ванночки с лимоном и перекисью водорода.

8. Заусенцы

Непрофессиональный обрезной маникюр может стать причиной появления заусенцев. Специалисты говорят, что заусенцы нужно обрезать равномерно, а не рвать их. Для их профилактики и лечения рекомендуется смягчать и увлажнять кожу специальными кремами с витамином E и, конечно, делать маникюр у ответственных и проверенных мастеров.

9. Бритье ног перед педикюром

Перед визитом в салон красоты мы обязательно бреем ноги, чтобы не было стыдно. Сами мастера педикюра утверждают, что они не обращают внимания на волосы на ногах у клиента, и рекомендуют не травмировать лишний раз кожу. На недавно выбритых ногах открытые поры (и часто крошечные зазубрины, незаметные для нас), через которые можно подхватить инфекцию.

10. Покрытие ногтей

Лаки, обычные и гель-лаки, и материалы для наращивания ногтей и для снятия покрытия содержат опасные для здоровья химические вещества. Эти компоненты вредят здоровью ногтей и могут стать источником аллергии и бронхиальной астмы. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют не носить одно покрытие дольше 3–4 недель и каждые 6–8 месяцев наращивания делать перерыв, который в идеале должен составлять 105 дней — за это время отрастает новый ноготь.

11. Ультрафиолетовые лампы

УФ-лампы, которые используют для сушки гель-лака, тоже опасны для нашего здоровья. Ультрафиолет наносит вред нашей коже, считают медики, и даже может привести к солнечным ожогам. Поэтому перед походом в салон красоты кожу рук следует смазать SPF-кремом или выбирать салоны, которые оснащены LED-лампами.

12. Размачивание ног в горячей воде

Причиной трещин на ступнях, по мнению специалистов, может стать длительное размачивание ног в горячей воде. Тем, у кого опухают ноги или сухая кожа, рекомендуется избегать длительных ванночек для ног в горячей воде. Чтобы улучшить состояние кожи, врачи советуют регулярно пользоваться увлажняющими кремами и лосьонами после купания.