12 вещей, которые в 2010 году нам казались крутыми, а в 2020-м они вызывают лишь улыбку

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При современном темпе жизни кажется, что временной интервал в 10 лет — это целая вечность. И в этом можно убедиться, если посмотреть на то, как сильно изменилась наша жизнь за это время: интернет и смартфон стали неотъемлемой частью нашей жизни, на смену эпохе гламура пришел нормкор, и, конечно, нас стали окружать совсем другие тренды.

Мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии и вспомнить, по каким вещам мы сходили с ума еще буквально несколько лет назад.

1. Накачанные губы

Мода на накачанные пухлые губы распространилась среди звезд шоу-бизнеса еще в начале 2000-х, но настоящий бум случился в 2015 году, когда 18-летняя Кайли Дженнер призналась в том, что она увеличила губы с помощью филлеров. В первые же сутки запросы на эту процедуру резко возросли. Многие девушки хотели сделать себе лицо как у популярных инстадив. Однако со временем многие поняли, что натуральные губы, как правило, выглядят куда более гармонично, и стали уменьшать их объем. Сегодня популярность неестественно больших губ практически стремится к нулю, так как в моде все-таки естественность.

2. Зеркальная фотокамера

В какой-то момент цены на зеркальные фотоаппараты стали более-менее доступными, и многие стали покупать себе эти громоздкие девайсы и брать их с собой повсюду, даже на обычную прогулку. Сегодня нет необходимости приобретать дорогущий фотоаппарат и разбираться в тонкостях его использования, так как многие смартфоны могут делать шикарные снимки, которые ничуть не уступают профессиональным.

3. Нейл-арт

Наращённые, разрисованные, украшенные ногти можно назвать одним из самых популярных бьюти-трендов 2010-х. Тенденции на декор менялись, но главное оставалось неизменным — повышенное внимание к этой части тела. Ярким примером могут служить ногти Кэти Перри на церемонии MTV Video Music Awards, где певица продемонстрировала публике маникюр с портретами комика Рассела Брэнда. Сегодня модницы предпочитают менее экстравагантный дизайн на своих пальцах: видимо, сказывается общая тенденция к простоте. В моде естественная длина, сдержанные оттенки и минималистичные узоры.

4. Грудные импланты

Операции по увеличению груди были довольно популярны в середине 2000-х. Очевидно, что моду на пышный искусственный бюст ввела Памела Андерсон, вслед за которой многие звезды решились лечь под нож хирурга. Неудивительно, что вскоре этот тренд стал массовым, и женщины, подражая звездам, стремились улучшить свои формы. Особенно популярной эта операция стала в США и Бразилии. Правда, через несколько лет в моду вошла естественность, а доктора стали говорить о вреде силикона для женского здоровья, и это заставило многих отказаться от мечты иметь выдающуюся грудь. Более того, сегодня немало тех, кто стремится удалить грудные импланты и вернуть свой природный размер.

5. Веб-камера

Сегодня довольно трудно поверить в то, что компьютеры и ноутбуки предыдущих поколений не имели встроенных веб-камер и нам приходилось покупать их отдельно, чтобы пообщаться, например, по скайпу. В современных реалиях нам даже не нужно сидеть у компьютера, чтобы воспользоваться видеосвязью, поскольку даже самый бюджетный смартфон имеет встроенную камеру.

6. Вычурные угги

Почему-то именно угги завоевали сердца миллионов модниц в начале и середине 2010-х. Эта обувь оказалась самой экспериментальной за прошедшее десятилетие: угги были и цветные, и со стразами, и с перьями. Их носили практически повсеместно и вне зависимости от сезона. Притом часто эта обувь быстро теряла форму, из-за чего выглядела не слишком элегантно. Сегодня многие девушки отдают предпочтение комфортным ботинкам, которые способны прослужить не один сезон.

7. Автозагар и загар в солярии

Было время, когда каждая уважающая себя модница старалась обзавестись приятным золотистым оттенком кожи, будто она только что приехала с курорта. В этом ей могли помочь два средства — автозагар и солярий. Правда, не всегда автозагар смотрелся гармонично: порой он придавал коже неестественный оранжевый оттенок, а то и вовсе ложился на тело неравномерно. С соляриями была другая неприятность: в какой-то момент многие доктора стали бить тревогу, утверждая, что частое посещение солярия может навредить здоровью. Неудивительно, что спустя несколько лет крупные компании стали снимать с производства средства для автозагара, а количество соляриев в городах резко уменьшилось.

8. Меховые жилеты и шубы из натурального меха

Если раньше натуральный мех считался признаком богатства и роскоши, то сейчас отказ от меха животных уже стал устойчивой тенденцией, поскольку все больше людей начинают задумываться о спасении животных, а производители предлагают стильные и актуальные альтернативы. Да, конечно, в северных странах вряд ли можно обойтись зимой без теплой шубы, но вот привычка надевать меховые жилеты и манто не для того, чтобы согреться, а для того, чтобы сделать образ более гламурным, кажется, окончательно канула в Лету.

9. Маленькие собачки в качестве аксессуара

Моду на ручных собачек-компаньонов еще в 2000-х, вероятнее всего, ввела тусовщица Пэрис Хилтон. Именно с ее легкой руки тойтерьеры и чихуахуа стали частыми атрибутами образа светских львиц. Собачек наряжали и украшали, им делали модные стрижки и даже надевали на них бабочки. Нельзя сказать, что в 2020 году мы перестали любить маленьких питомцев, однако носить их с собой в качестве аксессуара сегодня как минимум странно.

10. iPod

Первый iPod был представлен Стивом Джобсом еще в далеком 2001 году, а затем компания Apple выпустила стильный гаджет iPod Classic, которым мечтали обзавестись многие меломаны. Дело в том, что гаджет не только выдавал отличный по качеству звук, но также мог вместить тысячи песен. Спустя 10 лет, когда многие смартфоны имеют достаточно памяти для хранения множества песен в высоком качестве, нам нет нужды носить с собой дополнительный девайс, так что плееры iPod остались только у истинных поклонников этого устройства.

11. Чехлы со стразами и меховые брелоки на телефон

Когда люди стали массово покупать смартфоны, многие захотели их украсить. Тогда производители стали предлагать самый разнообразный и порой безумный декор: меховые брелоки, чехлы, украшенные стразами, искусственными камнями и блестками. В результате за всей этой мишурой не было видно самого гаджета. Сегодня, когда мир стремится к лаконичности и минимализму, все больше людей предпочитают исключительно функциональные вещи, в том числе и чехлы для телефона, которые должны справляться с главной задачей — защитой телефона от ударов при падении.

12. Лубутены

Причем речь идет не столько о настоящей обуви от кутюрье Кристиана Лубутена, сколько о любых туфлях на высоченной шпильке и непременно с красной подошвой. Такая обувь, как правило, была не очень удобной, зато крайне эффектной, особенно если она была украшена пайетками и шипами. Сегодня встретить подобные туфли на улицах городов можно крайне редко. Лубутены на экстремально высоких каблуках остались разве что на подиумах и красных дорожках.