12 вещей, которые спасут вам жизнь в критической ситуации
В чрезвычайной ситуации даже самые обыденные вещи становятся на вес золота. Важно знать, как правильно себя повести и как использовать подручные средства, чтобы обезопаситься и спасти себе жизнь.
AdMe.ru рассказывает про 12 вещей, которые необходимо знать в критической ситуации.
№ 1. Чтобы быстро разжечь костер, положите ветки или угли в картонную коробку из-под яиц
Картон быстро загорится, а температура горения будет довольно высокой, чтобы поджечь уголь или сырые ветки даже в ветреную погоду.
№ 2. Фильтр для воды из футболки
Расположите контейнер с грязной водой чуть выше, другой контейнер (пустой) — ниже. Оторвите кусок одежды и опустите один конец ткани в грязную воду, другой — в пустую емкость. Чтобы отфильтрованную воду можно было с уверенностью пить, стоит ее прокипятить.
№ 3. Подожгите восковой мелок
Восковой мелок можно использовать вместо свечки или для разведения огня. Он состоит из горючих материалов. Один такой мелок может гореть целых 30 минут.
№ 4. Чтобы согреться, поместите под одежду траву и листья
Листва удержит тепло и убережет вас от переохлаждения в критической ситуации.
№ 5. Комары, мошки и другие насекомые не любят запах горящих трав
Чтобы защитить себя от укусов насекомых, бросьте в костер веточку тимьяна или мяты. Запах также отпугнет диких животных.
№ 6. Используйте пасту, чтобы избавиться от зуда после укусов насекомых
Зубная паста содержит противовоспалительные компоненты, которые уменьшают отек и покраснение. А ментол охладит место укуса и поможет снять зуд.
№ 7. Если вы поцарапали кожу, нанесите на место повреждения гигиеническую помаду
Гигиеническая помада поможет избежать попадания бактерий в порез. Вы также можете нанести ее на лицо как защиту от низких температур и обезвоживания.
№ 8. Используйте тампон при первой помощи, чтобы остановить кровотечение
Тампон стерилен, он впитает кровь и остановит даже сильное кровотечение.
№ 9. Презерватив — отличное хранилище для питьевой воды
Презерватив прочный и стерильный, в критической ситуации его можно использовать для хранения питьевой воды. Примотайте к горлышку небольшую трубочку, наберите в презерватив воды и поместите его в носок. Получится самодельный бурдюк, который вмещает больше 1 литра воды.
№ 10. Соскребите с медиатора ножом немного стружки и подожгите, чтобы быстро добыть огонь
Медиатор для гитары состоит из материала, который называется целлулоид. При поджигании он вспыхивает и замечательно горит, даже в сырую погоду.
№ 11. Чтобы сделать компас, положите листок в воду, а на него — иголку
Если вы потерялись, то сделать самодельный компас просто. Возьмите иголку или булавку и потрите один конец по плотной ткани (по джинсам). Положите иголку в воду на листок дерева. Заряженная сторона иголки будет указывать на север.
№ 12. Отличить ядовитую змею от неядовитой
Если вас укусила змея, то не стоит сразу же паниковать, возможно, она была неядовитая.
- При укусе ядовитой змеи будут видны четкие, большие отверстия от передних зубов. У неядовитой, как правило, мелкие зубы в 2 ряда.
- Часто зрачки ядовитых змей похожи на кошачьи. У неядовитых они круглые.
- На брюшной стороне ядовитой змеи чешуйки цельные. У неядовитой раздвоены.
Иллюстратор Oleg Guta, Victor Senin специально для AdMe.ru