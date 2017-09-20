12 вещей, которые спасут вам жизнь в критической ситуации

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В чрезвычайной ситуации даже самые обыденные вещи становятся на вес золота. Важно знать, как правильно себя повести и как использовать подручные средства, чтобы обезопаситься и спасти себе жизнь. AdMe.ru рассказывает про 12 вещей, которые необходимо знать в критической ситуации.

№ 1. Чтобы быстро разжечь костер, положите ветки или угли в картонную коробку из-под яиц

Картон быстро загорится, а температура горения будет довольно высокой, чтобы поджечь уголь или сырые ветки даже в ветреную погоду.

№ 2. Фильтр для воды из футболки

Расположите контейнер с грязной водой чуть выше, другой контейнер (пустой) — ниже. Оторвите кусок одежды и опустите один конец ткани в грязную воду, другой — в пустую емкость. Чтобы отфильтрованную воду можно было с уверенностью пить, стоит ее прокипятить.

№ 3. Подожгите восковой мелок

Восковой мелок можно использовать вместо свечки или для разведения огня. Он состоит из горючих материалов. Один такой мелок может гореть целых 30 минут.

№ 4. Чтобы согреться, поместите под одежду траву и листья

Листва удержит тепло и убережет вас от переохлаждения в критической ситуации.

№ 5. Комары, мошки и другие насекомые не любят запах горящих трав

Чтобы защитить себя от укусов насекомых, бросьте в костер веточку тимьяна или мяты. Запах также отпугнет диких животных.

№ 6. Используйте пасту, чтобы избавиться от зуда после укусов насекомых

Зубная паста содержит противовоспалительные компоненты, которые уменьшают отек и покраснение. А ментол охладит место укуса и поможет снять зуд.

№ 7. Если вы поцарапали кожу, нанесите на место повреждения гигиеническую помаду

Гигиеническая помада поможет избежать попадания бактерий в порез. Вы также можете нанести ее на лицо как защиту от низких температур и обезвоживания.

№ 8. Используйте тампон при первой помощи, чтобы остановить кровотечение

Тампон стерилен, он впитает кровь и остановит даже сильное кровотечение.

№ 9. Презерватив — отличное хранилище для питьевой воды

Презерватив прочный и стерильный, в критической ситуации его можно использовать для хранения питьевой воды. Примотайте к горлышку небольшую трубочку, наберите в презерватив воды и поместите его в носок. Получится самодельный бурдюк, который вмещает больше 1 литра воды.

№ 10. Соскребите с медиатора ножом немного стружки и подожгите, чтобы быстро добыть огонь

Медиатор для гитары состоит из материала, который называется целлулоид. При поджигании он вспыхивает и замечательно горит, даже в сырую погоду.

№ 11. Чтобы сделать компас, положите листок в воду, а на него — иголку

Если вы потерялись, то сделать самодельный компас просто. Возьмите иголку или булавку и потрите один конец по плотной ткани (по джинсам). Положите иголку в воду на листок дерева. Заряженная сторона иголки будет указывать на север.

№ 12. Отличить ядовитую змею от неядовитой

Если вас укусила змея, то не стоит сразу же паниковать, возможно, она была неядовитая. При укусе ядовитой змеи будут видны четкие, большие отверстия от передних зубов. У неядовитой, как правило, мелкие зубы в 2 ряда.

Часто зрачки ядовитых змей похожи на кошачьи. У неядовитых они круглые.

На брюшной стороне ядовитой змеи чешуйки цельные. У неядовитой раздвоены.