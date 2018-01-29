12 вещей, которые лучше не делать, чтобы не выглядеть неряхой
Когда мы говорим о неопрятном виде, перед глазами сразу всплывает образ человека в грязной или рваной одежде, с жирными волосами. Но есть и другие мелочи, которые незаметно для нас самих придают образу неряшливый вид.
Мы в AdMe.ru собрали для вас список деталей-маркеров, которые делают внешний вид неаккуратным. Обратите внимание и постарайтесь избегать их в жизни.
1. Отросшие корни
Не столь важно, темные они или светлые, впечатление от этого страдает.
Выход:
— если кардинально меняете цвет волос, регулярно подкрашивайте корни;
— а если уж постоянная окраска утомляет и вас, и волосы, всегда можно вернуться к своему естественному цвету.
2. Резинка для волос на запястье
Так бывает с очень занятыми женщинами, которые на бегу привыкли поправлять прическу. Конечно, это удобно, но портит весь образ. Ведь резинка — не часы и не браслет, ее место — на волосах и нигде больше.
Выход: носить на руке красивые украшения, а для хранения резинок использовать карман сумки.
3. Волосы, полусобранные на макушке
Что мы обычно делаем, если волосы мешают, а времени на укладку нет? Собираем их в непонятный пучок, что-то наподобие хвоста, но с торчащими в разные стороны прядями. Такой вариант хорош для домашней обстановки, когда никто не видит, но в обществе вряд ли вызовет одобрение.
Выход: выделить время на укладку или хотя бы просто собрать волосы в хвостик.
4. Необработанная кутикула и заусенцы
Руки — наша визитная карточка. Кажется, такая мелочь, кто это заметит? А ведь увидят и из таких мелочей сформируют общее впечатление не в нашу пользу. И тщательно подобранный образ будет безнадежно испорчен.
Выход: регулярно следить за руками. Всего 2 минуты в день, и проблемы можно избежать.
5. Неправильно подобранный оттенок пудры или тональника
Если цвет тона слишком темный или светлый, лицо будет сильно контрастировать с шеей. Это выглядит некрасиво.
Выход: выбирая тональную основу, взять несколько оттенков на пробу. Нанести их вдоль линии подбородка и оставить тот вариант, который совпадет с цветом шеи.
6. Ношение сразу 2 объемных сумок
Холщовая авоська — хороший вариант, чтобы донести покупки до дома. Но каждый день носить их вместе с сумкой не стоит. Иначе есть все шансы выглядеть несобранной.
Выход: внимательно перебрать содержимое сумок. Все ли вещи из авоськи вам на самом деле необходимы?
7. Выглядывающее из-под одежды нижнее белье
Если из-под одежды постоянно торчит бретелька бюстгальтера, а из-под пояса — утягивающее белье, шарма это не добавляет. Наоборот, окружающие могут подумать, что вам лень было посмотреть на себя в зеркало.
Выход: нижнее белье должно оставаться нижним.
8. Сухая кожа
Мы все знаем, что кожа должна быть увлажнена. И не только из-за того, что на пересохшей коже быстрее появляются морщины, но и потому, что сухость и шелушение лица и рук выглядят неаккуратно.
Выход: регулярно пользоваться увлажняющими кремами.
9. Посеченные кончики волос
Даже если вы уже много месяцев отпускаете волосы, это не повод ходить с посеченными кончиками. Они выглядят очень неопрятно и в целом создают запущенный образ. А оно вам надо?
Выход: скорее к парикмахеру.
10. Постоянное одергивание и подтягивание одежды
Постоянные попытки поправить одежду раздражают всех — и вас, и окружающих. Людям вокруг кажется, что вы не можете выбрать себе удобную одежду. А это неприятный вывод.
Выход: подбирать то, что сидит идеально.
11. Потрескавшиеся губы
Яркая помада на потрескавшихся губах смотрится некрасиво и только подчеркивает проблему. Это смотрится так, словно вам 15 лет и вы только что целовалась на морозе. Ухоженным такой вид не назовешь.
Выход: отложить цветные помады до выздоровления губ и переключиться на бальзам или гигиеническую помаду. Если губы сильно шелушатся, использовать специальные питательные средства.
12. Шерсть кота или собаки на одежде
Только кажется, что это незаметно. Люди вокруг непременно увидят, и образ потеряет свой шарм.
Выход: обниматься с домашним любимцем в домашней же одежде. А на выход — в чистом.
Фотограф Roman Zaharchenko специально для AdMe.ru