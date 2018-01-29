12 вещей, которые лучше не делать, чтобы не выглядеть неряхой

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Когда мы говорим о неопрятном виде, перед глазами сразу всплывает образ человека в грязной или рваной одежде, с жирными волосами. Но есть и другие мелочи, которые незаметно для нас самих придают образу неряшливый вид.

Мы в AdMe.ru собрали для вас список деталей-маркеров, которые делают внешний вид неаккуратным. Обратите внимание и постарайтесь избегать их в жизни.

1. Отросшие корни

Не столь важно, темные они или светлые, впечатление от этого страдает. Выход: — если кардинально меняете цвет волос, регулярно подкрашивайте корни; — а если уж постоянная окраска утомляет и вас, и волосы, всегда можно вернуться к своему естественному цвету.

2. Резинка для волос на запястье

Так бывает с очень занятыми женщинами, которые на бегу привыкли поправлять прическу. Конечно, это удобно, но портит весь образ. Ведь резинка — не часы и не браслет, ее место — на волосах и нигде больше. Выход: носить на руке красивые украшения, а для хранения резинок использовать карман сумки.

3. Волосы, полусобранные на макушке

Что мы обычно делаем, если волосы мешают, а времени на укладку нет? Собираем их в непонятный пучок, что-то наподобие хвоста, но с торчащими в разные стороны прядями. Такой вариант хорош для домашней обстановки, когда никто не видит, но в обществе вряд ли вызовет одобрение. Выход: выделить время на укладку или хотя бы просто собрать волосы в хвостик.

4. Необработанная кутикула и заусенцы

Руки — наша визитная карточка. Кажется, такая мелочь, кто это заметит? А ведь увидят и из таких мелочей сформируют общее впечатление не в нашу пользу. И тщательно подобранный образ будет безнадежно испорчен. Выход: регулярно следить за руками. Всего 2 минуты в день, и проблемы можно избежать.

5. Неправильно подобранный оттенок пудры или тональника

Если цвет тона слишком темный или светлый, лицо будет сильно контрастировать с шеей. Это выглядит некрасиво. Выход: выбирая тональную основу, взять несколько оттенков на пробу. Нанести их вдоль линии подбородка и оставить тот вариант, который совпадет с цветом шеи.

6. Ношение сразу 2 объемных сумок

Холщовая авоська — хороший вариант, чтобы донести покупки до дома. Но каждый день носить их вместе с сумкой не стоит. Иначе есть все шансы выглядеть несобранной. Выход: внимательно перебрать содержимое сумок. Все ли вещи из авоськи вам на самом деле необходимы?

7. Выглядывающее из-под одежды нижнее белье

Если из-под одежды постоянно торчит бретелька бюстгальтера, а из-под пояса — утягивающее белье, шарма это не добавляет. Наоборот, окружающие могут подумать, что вам лень было посмотреть на себя в зеркало. Выход: нижнее белье должно оставаться нижним.

8. Сухая кожа

Мы все знаем, что кожа должна быть увлажнена. И не только из-за того, что на пересохшей коже быстрее появляются морщины, но и потому, что сухость и шелушение лица и рук выглядят неаккуратно. Выход: регулярно пользоваться увлажняющими кремами.

9. Посеченные кончики волос

Даже если вы уже много месяцев отпускаете волосы, это не повод ходить с посеченными кончиками. Они выглядят очень неопрятно и в целом создают запущенный образ. А оно вам надо? Выход: скорее к парикмахеру.

10. Постоянное одергивание и подтягивание одежды

Постоянные попытки поправить одежду раздражают всех — и вас, и окружающих. Людям вокруг кажется, что вы не можете выбрать себе удобную одежду. А это неприятный вывод. Выход: подбирать то, что сидит идеально.

11. Потрескавшиеся губы

Яркая помада на потрескавшихся губах смотрится некрасиво и только подчеркивает проблему. Это смотрится так, словно вам 15 лет и вы только что целовалась на морозе. Ухоженным такой вид не назовешь. Выход: отложить цветные помады до выздоровления губ и переключиться на бальзам или гигиеническую помаду. Если губы сильно шелушатся, использовать специальные питательные средства.

12. Шерсть кота или собаки на одежде

Только кажется, что это незаметно. Люди вокруг непременно увидят, и образ потеряет свой шарм. Выход: обниматься с домашним любимцем в домашней же одежде. А на выход — в чистом.