12 вещей, которые должен уметь делать взрослый человек

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У каждого человека есть определенный навык, скилл, который он когда-то развивал. Но многое из того, что мы умеем, скорее пригодилось нам для общего развития или карьеры. AdMe.ru собрал навыки, которыми должен обладать каждый. Пусть многие из них могут показаться ненужными, они придутся кстати хотя бы раз в жизни.

Вязать узлы

Поучиться вязанию различных узлов отнюдь не бесполезное занятие. Такие навыки пригодятся для облегчения транспортировки, в походах и даже на рыбалке, если вы, конечно, любите активный отдых.

Различать ядовитые и съедобные грибы

Многие из ядовитых грибов могут нанести вред здоровью, даже если вы не употребите их в пищу. К примеру, на некоторых из них есть слизь, которая способна вызвать аллергическую реакцию или нанести ожог. Такими знаниями стоит делиться с детьми, чтобы обезопасить их на семейном загородном отдыхе.

Знать прием Геймлиха

Благодаря знанию приема Геймлиха вы сможете быстро сориентироваться в неприятной и опасной для жизни ситуации, когда человек подавился. Существует много способов оказания первой помощи в подобных ситуациях, и, пожалуй, их все нужно знать.

Ориентироваться в лесу

Если вы собираетесь в поход или на отдых за черту города, необходимо знать, как ориентироваться в лесистой и просто незнакомой местности. Не стоит рассчитывать на современные гаджеты, ведь связь может подвести. Чтобы чувствовать себя спокойно, нужно как минимум уметь пользоваться обычным компасом.

Разбираться в сантехнике и электричестве

Эти знания полезны при ЧП и в целях экономии. Например, во время мытья посуды отрывается ручка смесителя и кухню заливает водой. Что делать? Готовьте шлюпку для себя и соседей до приезда аварийной службы, если не знаете, где перекрыть воду. После вам нужно заменить смеситель, и хорошо, если вы знаете, как, ведь это сэкономит ваше время и деньги. Ну а после поливания техники на кухне водой вам точно пригодятся знания об электричестве.

Пользоваться строительными инструментами

Каждый уважающий себя мужчина имеет дома минимальный набор инструментов, которые необходимы в быту. И как бы смешно это ни звучало, забить гвоздь или прикрутить полку к стенке тоже нужно уметь. Не вызывать же рабочих каждый раз, когда захочется повесить новую картину.

Спасти утопающего человека

На пути к спасению утопающего может возникнуть только одна преграда — неумение плавать. Если вы уверенно чувствуете себя в воде, значит, вы в силах спасти жизнь утопающему. Помните, что подплывать к человеку нужно строго сзади, чтобы он не заметил вас, так как в состоянии паники тонущий может помешать вам плыть или, схватив, затянуть под воду. После того как вы подплыли, нужно взять человека под мышки или за подбородок и, расположив его голову в области живота, начать движение к берегу.

Уметь копить деньги и экономить

Нет ничего плохого в умении планировать свой бюджет и экономить. Каким бы ни был ваш доход, нужно соблюдать некоторые правила и рамки, чтобы не превратиться в транжиру. Хороший способ накопления средств можно посмотреть тут.

Уметь оснащать удочку и плавать на гребной лодке

Не нужно быть рыбаком, чтобы это уметь. Но уметь это необходимо. К примеру, если рыбалка не интересует вас, она может быть интересной для вашего ребенка. В каждом мужчине есть первобытный инстинкт добытчика. А грести стоит уметь хотя бы потому, что в рамках романтической прогулки по воде это станет большим удовольствием для вас и вашей половинки.

Планировать отдых

Отпуск или совместный уик-энд с друзьями — это хорошо продуманный и составленный план. Чтобы во время вашего отдыха не случилось неприятностей или же вдруг не оказалось, что чего-то не хватает, подойдите к сборам со всей ответственностью. Не стоит полагаться на память. Воспользуйтесь старым и проверенным способом: составьте список необходимого. Если вы собираетесь за границу, приобретайте билеты в лоукостерах, чтобы сэкономить на перелете.

Уйти невредимым от бродячей собаки

Если вам довелось встретить на своем пути злую собаку, вы можете прибегнуть к нескольким вариантам защиты: Если собака не крупная, можно попытаться напугать ее, сделав вид, будто вы поднимаете камень. Но перед этим вы должны дать ей себя заметить. Шоркающими и медленными шагами пойдите ей навстречу, и когда вы будете в центре ее внимания, проверните этот трюк. Небольшую и трусливую собаку это должно напугать.

Если данный способ не оказал никакого воздействия, скорее всего, вам стоит готовиться к нападению. В таком случае вы можете попробовать ударить собаку в нос, когда она кинется на вас, но вероятность точного попадания невелика. Более действенный способ — дать ей возможность себя укусить. Не поворачиваясь спиной к животному, без резких движений, снимите с себя верхнюю одежду и намотайте на руку. Дайте собаке вцепиться в эту руку, а после затолкните вещь ей в пасть и бегите.

Пользоваться домкратом