12 вещей, которые дизайнеры советуют выкинуть из своего шкафа. Они делают вас на 10 лет старше

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Так же, как и макияж, стиль одежды должен соответствовать возрасту и меняться с годами. Любимая блузка, которая когда-то (лет в 18) смотрелась на вас хорошо, теперь может нанести вред вашему стилю. Сделать вас старше и крупнее, чем вы есть на самом деле. AdMe.ru узнал мнение экспертов о том, что делает нас старше, и рассказывает про 12 вещей, от которых стоит избавиться или хотя бы носить как можно реже.

1. Ажурные колготки

Колготки с узором годятся только для модных показов или стилистических фотосессий. В повседневной жизни они выглядят не только чересчур вызывающе, но и накидывают вам лишние лет этак 20. Отдайте предпочтение однотонным, плотным колготкам без узоров и прочих украшений. Они выглядят гораздо более элегантно и утонченно.

2. Блузки с рукавом «летучая мышь»

Блузки с «крыльями» носить очень сложно, ведь они хорошо смотрятся только на девушках худощавого телосложения. Если же у вас другой тип фигуры, то стоит от них отказаться, так как из-за «перепонок» в рукавах руки будут сливаться с телом. Это превращает туловище в одно сплошное пятно и утяжеляет человека. Выбирайте блузки без перекрытий, широких рукавов и только своего размера.

3. Одежда, похожая на мешок картошки

«Бесформенная одежда нарушает тонкое равновесие, скрывает ваш силуэт и непременно старит», — говорит Орли Шварц (Orly Schwartz), стилист и консультант Zahavi & Schwartz. Одежда, похожая на мешок картошки, не подчеркивает контуры тела и заставляет вас выглядеть крупнее и старше. Избавьтесь от старого вытянутого трикотажного платья и другой бесформенной одежды. Замените их на платье-футляр, оно выглядит стильно и элегантно. Или надевайте сверху укороченную куртку, которая хорошо подчеркнет талию.

4. Фактурная одежда из экзотических тканей

Блузка из плотного материала в стиле средневековой кольчуги со штанами из легкой просвечивающейся ткани — плохое сочетание. Вообще комбинировать одежду экзотических стилей очень сложно, а надевать ее можно не каждый день. Поэтому в целях экономии лучше выбирать классические, но качественные материалы, которые не исказят фигуру.

5. Стразы, принты и украшения на одежде

Полупрозрачные материалы, сердечки и стразы на одежде делают вас старше. Украшения в одежде могут быть, но они должны хорошо сочетаться. Эксперт моды Али Левайн (Ali Levine) вообще не советует покупать одежду с украшениями, так как подобные вещи не только добавляют лишних лет, но и выглядят безвкусно.

6. То же самое можно сказать про «веселенькие» принты или надписи

Не стоит тратить кучу денег на футболки с яркими принтами, надписями и тем более узорами в стиле весеннего букета. Держитесь от сиюминутной моды как можно дальше, советует стилист знаменитостей из Нью-Йорка Алана Келен (Alana Kelen). Покупайте вещи, которые не выйдут из моды через несколько месяцев. Обратите внимание на однотонные футболки с вырезом, минималистичными линиями и только вашего размера. Придерживайтесь классических, изысканных элементов, которые выдержат испытание временем.

7. Одежда земляных оттенков

Серо-зеленый, оливковый, темно-желтый, фисташковый и коричневый — оттенки в одежде, которые идут далеко не всем. Чаще всего они подчеркивают морщины и придают лицу нездоровый вид. Однотонную одежду земляных оттенков лучше заменить телесным или хотя бы кофейным цветом.

8. Одежда, похожая на обивку дивана или шторы

Дженис Херли (Janice Hurley), эксперт по имиджу, обнаружила, что люди испытывают трудности с отказом от тенденций прошлого. А консультант из Нью-Йорка Диана Поллак (Diane Pollack) считает, что ношение вещей «из другой эпохи» — настоящее преступление, ведь они максимально старят вас. Помните, что пальто и костюмы из твида с цветочным принтом очень сложно сочетать без ущерба своему внешнему виду и возрасту. Вместо этого выбирайте чистые и классические стили без принтов и украшений, которые не станут неактуальными со временем.

9. Суперутепленные и объемные шапки

Необязательно делать выбор между красотой и комфортом, ведь можно взять и то и другое. Главное, стоит отказаться от массивных шапок четкой формы или с украшениями (цветы или стразы). Подобные головные уборы лучше заменить на шапки с помпоном, бесформенные вязанные или утепленным капюшоном. Конечно, без украшений и блесток.

10. Жемчужные и массивные бусы

«Жемчуг — это классика, которую многие носят неправильно», — говорит Леон Рбибо (Leon Rbibo), президент The Pearl Source из Лос-Анджелеса. Звезды, такие как Рианна, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян, носят жемчуг — мелкие бусинки. Жемчужное ожерелье с кучей элементов и слоями нитей, которое досталось вам от бабушки, смотрится плохо. Особенно если носить его с джинсовым пиджаком или комбинезоном. То же самое можно сказать про бусы с пугающе огромными камнями, которые портят фигуру и старят их обладательницу. Носите ожерелье с маленькими бусинками или жемчужину-кулон.

11. Неправильные деловые костюмы

Анита Кейли (Anita Kealey), стилист и дизайнер Custom Tailor & Designers Association, говорит: «Желание прикрыть бедра, руки и живот под бесформенный темный пиджак — главная ошибка, которая делает вас в разы старше и непривлекательней». Выбирайте прилегающие силуэты, которые не нарушают пропорции тела. Помните, что однотонные костюмы вышли из моды, и чтобы не казаться старше своих лет, сочетайте темную юбку со светлым пиджаком или наоборот.

12. Одежда, на которой много декора