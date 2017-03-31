10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Практически каждый день на кухне мы сталкиваемся с теми или иными проблемами. При этом даже не догадываемся, что их можно решить благодаря смекалке. AdMe.ru представляет несколько простых советов, которые помогут каждому справиться с каверзными задачами на кухне.

Корзина «Съесть в первую очередь»

Часто мы выбрасываем испорченную или просроченную еду, которая затерялась в задней части холодильника. Создайте такую корзину для продуктов, срок годности которых скоро истечет.

Идеальный кусок торта

Чтобы отрезать идеальный кусок торта, подержите нож под горячей водой. Тогда нож не будет застревать и прилипать к торту.

Как сделать кристально чистый лед

Если вы не хотите получить мутные кубики льда, просто вскипятите воду перед замораживанием.

Сделать фрукты сочнее

Если вы покатаете лимон по столу, слегка надавливая на него, то получите гораздо больше сока.

Перевернутые бутылки

Храните бутылки в перевернутом виде в коробке для яиц, чтобы содержимое вытекало из них быстрее. Кроме того, бутылки не будут каждый раз скользить и падать в дверь холодильника.

Удобные контейнеры для сыпучих продуктов

Используйте пустые бутылки-контейнеры для хранения продуктов, которые можно легко выливать или высыпать (орехи, шоколадная крошка, мед, кукуруза для попкорна, мука, сахар).

Банановый трюк

Создайте кусочки банана до того, как очистите его, — удивите своих друзей и детей. Вставьте иглу в банан, поверните влево и вправо внутри банана. Достаньте иглу и повторите нужное количество раз. Когда ваш друг очистит банан, он будет поражен, обнаружив, что тот уже нарезан.

Чтобы не подгорал верх

Если блюдо начинает подгорать сверху, а внутри еще сырое, аккуратно накройте его фольгой и продолжайте готовить.

Замороженные фрукты и овощи

Таким образом можно замораживать не только овощи, но и фрукты.

Легко удалить кожуру с помидоров

Сделайте X-образный надрез внизу помидора и окуните его в кипящую воду на 10 секунд. Затем достаньте и очистите, когда овощи достаточно остынут.