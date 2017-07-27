12 трюков, которые сделают жизнь родителей чуть проще

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Редакция AdMe.ru собрала лайфхаки, которые призваны сделать жизнь родителей чуть легче и освободить больше времени для совместных занятий и общения. Мы проверили их, пригласив в нашу редакцию одного знакомого мальчика. Все остались очень довольны испытаниями.

12. Дорожный набор для рисования из старой коробки для DVD

В левую часть коробки вложите небольшую стопку бумаги, чтобы ваш юный Пикассо не ощущал недостатка в расходном материале. Возьмите кусочек цветного картона по размеру правой части коробки, прикрепите к нему кармашек из плотной бумаги — для фломастеров. Хорошенько приклейте эту конструкцию к правой части коробки с помощью клея ПВА. Походный набор для рисования готов.

11. Аккуратная работа с клеем

Чтобы ребенок не капал клеем на себя и все вокруг, положите губку в контейнер и налейте на нее немного клея. С такой конструкцией достаточно будет просто слегка прижимать детали к губке, не пачкая рук, чтобы затем наклеивать их на бумагу. После работы контейнер нужно плотно закрыть крышкой, и тогда клей можно будет использовать еще в течение нескольких дней.

10. Ограничитель для жидкого мыла

Стандартная порция жидкого мыла слишком велика для детской ручки. Более экономно расходовать мыло поможет обычная канцелярская резинка, намотанная на дозатор.

9. Сухие игрушки для ванной

Резиновые игрушки для ванной с дырочкой набирают в себя воду, а дальше нас ждет парочка неприятных последствий: лужицы на полу (что особенно «оценят» владельцы ламината) или плесень в игрушках. Справиться с сыростью легче легкого: просто заклейте дырочку с помощью клеевого пистолета и время от времени повторяйте эту процедуру.

8. Приспособление для аккуратного складывания вещей

Чтобы ребенок с удовольствием складывал свою одежду, изготовьте для него очень простое приспособление из картонной коробки и скотча. На создание такой конструкции уйдет не более 10 минут. Подробная инструкция в этом видео.

7. Крестики-нолики нового уровня

Наберите на пляже несколько красивых камешков и вместе с ребенком нарисуйте на них красками крестики и нолики. Можно играть прямо на песке или разлиновать простую картонку или лист бумаги. Мы сделали клеточки с помощью цветного скотча.

Еще идея: если набрать светлых и темных камешков, получится сыграть и в шашки. Для ребенка можно сделать поле с меньшим количеством квадратов — облегченный вариант игры.

6. Спрей от монстров для спокойного сна

Справиться со страхом темноты и чудовищ под кроватью поможет симпатичный «спрей от монстров», который легко соорудить из обычного пульверизатора и наклеек. Налейте в него обычную или подкрашенную водичку и «обработайте» комнату перед сном.

5. Игра в кольца

Еще одна интересная игра почти «из ничего», для которой понадобятся бумажные тарелочки, втулка от бумажных полотенец, скотч, ножницы и краски. Втулку нужно прикрепить скотчем к одной из тарелочек, а у остальных вырезать серединку и раскрасить их в разные цвета.

4. Полезный перекус в духе «Алисы в Стране чудес»

В перерывах между основными приемами пищи детям, вечно занятым кипучей деятельностью, частенько хочется что-нибудь пожевать. На этот случай лучше заранее подготовить контейнер, заполненный полезной едой. У нас это фрукты и морковка. Но в него также можно положить орехи, несладкие печеньки с отрубями, сухофрукты, вареные яйца, нарезанные лодочками.

3. Безопасные двери

Малыши часто захлопывают двери, а потом не могут их открыть без вашей помощи. Чтобы этого избежать, можно надеть на дверь изолятор для труб, разрезанный вдоль. Также это поможет не прищемлять пальчики.

2. Съедобный конструктор

Морковка, яблоко, виноград, огурчик, банан — материалом для съедобного конструктора может стать все то полезное, что обычно в ребенка удается впихнуть с трудом. Нарежьте овощи и фрукты кубиками, брусочками, колесиками. Между собой детали скрепляются зубочистками. В финале все это великолепие будет очень интересно съесть (да и в процессе пара долек сама собой отправится в рот). И осторожнее с зубочистками — игра должна проходить под вашим присмотром.

1. Игра для ребенка и отдых для родителя

Ребенок увлеченно играет, а папа или мама отдыхает, да еще и получает массаж? Нет, это не «все включено» с анимацией и хамамом. Нарисуйте вместе с ребенком на ненужной светлой футболке обычными фломастерами городок: дороги, перекрестки и светофоры, школу и магазин, после чего со спокойной совестью ложитесь на диван. 15–20 минут заслуженного отдыха вам обеспечены, пока дитя гоняет по вашей спине машинки и человечков из Лего. А какие хорошие лайфхаки для родителей знаете вы? Делитесь в комментариях, нам интересно!