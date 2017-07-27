12 трюков, которые сделают жизнь родителей чуть проще
Редакция AdMe.ru собрала лайфхаки, которые призваны сделать жизнь родителей чуть легче и освободить больше времени для совместных занятий и общения. Мы проверили их, пригласив в нашу редакцию одного знакомого мальчика. Все остались очень довольны испытаниями.
12. Дорожный набор для рисования из старой коробки для DVD
- В левую часть коробки вложите небольшую стопку бумаги, чтобы ваш юный Пикассо не ощущал недостатка в расходном материале. Возьмите кусочек цветного картона по размеру правой части коробки, прикрепите к нему кармашек из плотной бумаги — для фломастеров. Хорошенько приклейте эту конструкцию к правой части коробки с помощью клея ПВА. Походный набор для рисования готов.
11. Аккуратная работа с клеем
- Чтобы ребенок не капал клеем на себя и все вокруг, положите губку в контейнер и налейте на нее немного клея. С такой конструкцией достаточно будет просто слегка прижимать детали к губке, не пачкая рук, чтобы затем наклеивать их на бумагу. После работы контейнер нужно плотно закрыть крышкой, и тогда клей можно будет использовать еще в течение нескольких дней.
10. Ограничитель для жидкого мыла
- Стандартная порция жидкого мыла слишком велика для детской ручки. Более экономно расходовать мыло поможет обычная канцелярская резинка, намотанная на дозатор.
9. Сухие игрушки для ванной
- Резиновые игрушки для ванной с дырочкой набирают в себя воду, а дальше нас ждет парочка неприятных последствий: лужицы на полу (что особенно «оценят» владельцы ламината) или плесень в игрушках. Справиться с сыростью легче легкого: просто заклейте дырочку с помощью клеевого пистолета и время от времени повторяйте эту процедуру.
8. Приспособление для аккуратного складывания вещей
- Чтобы ребенок с удовольствием складывал свою одежду, изготовьте для него очень простое приспособление из картонной коробки и скотча. На создание такой конструкции уйдет не более 10 минут. Подробная инструкция в этом видео.
7. Крестики-нолики нового уровня
- Наберите на пляже несколько красивых камешков и вместе с ребенком нарисуйте на них красками крестики и нолики. Можно играть прямо на песке или разлиновать простую картонку или лист бумаги. Мы сделали клеточки с помощью цветного скотча.
- Еще идея: если набрать светлых и темных камешков, получится сыграть и в шашки. Для ребенка можно сделать поле с меньшим количеством квадратов — облегченный вариант игры.
6. Спрей от монстров для спокойного сна
- Справиться со страхом темноты и чудовищ под кроватью поможет симпатичный «спрей от монстров», который легко соорудить из обычного пульверизатора и наклеек. Налейте в него обычную или подкрашенную водичку и «обработайте» комнату перед сном.
5. Игра в кольца
- Еще одна интересная игра почти «из ничего», для которой понадобятся бумажные тарелочки, втулка от бумажных полотенец, скотч, ножницы и краски. Втулку нужно прикрепить скотчем к одной из тарелочек, а у остальных вырезать серединку и раскрасить их в разные цвета.
4. Полезный перекус в духе «Алисы в Стране чудес»
- В перерывах между основными приемами пищи детям, вечно занятым кипучей деятельностью, частенько хочется что-нибудь пожевать. На этот случай лучше заранее подготовить контейнер, заполненный полезной едой. У нас это фрукты и морковка. Но в него также можно положить орехи, несладкие печеньки с отрубями, сухофрукты, вареные яйца, нарезанные лодочками.
3. Безопасные двери
- Малыши часто захлопывают двери, а потом не могут их открыть без вашей помощи. Чтобы этого избежать, можно надеть на дверь изолятор для труб, разрезанный вдоль. Также это поможет не прищемлять пальчики.
2. Съедобный конструктор
- Морковка, яблоко, виноград, огурчик, банан — материалом для съедобного конструктора может стать все то полезное, что обычно в ребенка удается впихнуть с трудом. Нарежьте овощи и фрукты кубиками, брусочками, колесиками. Между собой детали скрепляются зубочистками. В финале все это великолепие будет очень интересно съесть (да и в процессе пара долек сама собой отправится в рот). И осторожнее с зубочистками — игра должна проходить под вашим присмотром.
1. Игра для ребенка и отдых для родителя
- Ребенок увлеченно играет, а папа или мама отдыхает, да еще и получает массаж? Нет, это не «все включено» с анимацией и хамамом. Нарисуйте вместе с ребенком на ненужной светлой футболке обычными фломастерами городок: дороги, перекрестки и светофоры, школу и магазин, после чего со спокойной совестью ложитесь на диван. 15–20 минут заслуженного отдыха вам обеспечены, пока дитя гоняет по вашей спине машинки и человечков из Лего.
А какие хорошие лайфхаки для родителей знаете вы? Делитесь в комментариях, нам интересно!
Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru