12 трюков для тех, кто не хочет поправиться за новогодние праздники

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На новогодние праздники в каждой семье готовят невероятное количество вкусностей. И расправиться с ними необходимо за считанные дни — чтобы не испортилось. А потом мы дружно сетуем на переедание и опасаемся, что лишние кусочки предательски отложатся на бедрах. Но разве можно ограничивать себя в это веселое время? На самом деле вовсе не обязательно.

AdMe.ru нашел несколько хитростей, которые помогут не набрать вес в зимние праздники и при этом не отказать себе в удовольствии отведать все аппетитные блюда.

1. Замените ингредиенты блюд на более легкие

В некоторых салатах майонез можно заменить на соус из несладкого нежирного йогурта. Подробный рецепт предлагается здесь. В салат оливье необязательно добавлять вареную колбасу — можно использовать отварную нежирную говядину или куриную грудку. А если еще заправить легким, а не обычной жирности майонезом, то калорийность такого салата составит всего 90–100 ккал на 100 г (в классическом варианте блюда вас ждут около 170 ккал). На десерт можно приготовить фруктовый салат вместо шоколадного торта. Или хотя бы заменить его на торт из желированного творога на тонком бисквитном корже.

2. Жуйте жвачку

Пока готовите, попробуйте пожевать жевательную резинку. Это остановит вас от того, чтобы отправить в рот ложку оливье или ухватить кусочек колбасы из нарезки. Между прочим, такие «перехваты» во время готовки наносят немалый вред нашей фигуре.

3. Включите в праздничное меню бобовые и рыбу

Обычно праздничные ужины богаты углеводами, а вовсе не белками. Но такая стратегия не лучший выбор для тех, кто хочет сохранить фигуру. Дело в том, что белки ускоряют обмен веществ, способствуют быстрому насыщению и помогают умерить аппетит за счет выработки специальных гормонов. Поэтому вы здорово поможете своему организму, если каждый ваш праздничный прием пищи будет включать в себя около 30 г белковой пищи. Например, рыбы, птицы, а также киноа, фасоли и других бобовых. В общем, стоит убедиться, что на вашем столе присутствуют хотя бы два из таких блюд.

4. Выбирайте высокие и тонкие бокалы

В праздники обычно увеличивается потребление «жидких калорий»: алкоголя и сладких газировок в это время на столах в избытке. В этих напитках содержится много сахара, а еще они повышают аппетит. И если сладкую воду можно заменить компотом из сухофруктов, то с алкоголем пройдет следующий трюк. Выбирайте бокалы подлиннее и потоньше. Ученые выяснили, что в такие бокалы люди непроизвольно наливают меньше, чем в их более низкие «собратья».

5. Позаботьтесь о хорошем освещении

Интимный полумрак в комнате с праздничным столом — недруг тех, кто придерживается диеты. Оказывается, при слабом свете люди более склонны к перееданию. Поэтому не стоит уединяться с тарелкой на темной кухне или создавать романтичную ауру с помощью приглушенного света, если вы строго следите за фигурой. Лучше перенести праздничный ужин в хорошо освещенную комнату.

6. Не начинайте с шампанского

Алкоголь сам по себе весьма калориен. Кроме того, выпив бокал шампанского на голодный желудок, вы станете гораздо хуже контролировать, что и сколько едите. Лучше начать застолье с овощей: содержащаяся в них клетчатка даст чувство сытости. Кстати, крепкий алкоголь очень калорийный и разжигает аппетит. Так что в целом стоит ограничивать употребление спиртных напитков.

7. Придерживайтесь правила «один к двум»

Этот лайфхак придумал известный американский кулинар Делиманс. Суть его в следующем: каждый кусочек жирного и калорийного блюда вам нужно компенсировать двумя кусочками овощных блюд и другой здоровой пищи. Так вы насытитесь, употребив меньшее количество калорий. Но при этом сможете попробовать все, что вам приглянется.

8. Ешьте левой рукой

В качестве крайнего метода можно попробовать этот способ. Для правши будет сложно доносить еду ко рту левой рукой, он будет прикладывать для этого больше усилий и затрачивать больше времени. А, как известно, чтобы не поправиться, нужно есть медленнее, ведь сигнал о насыщении приходит далеко не сразу.

9. Наслаждайтесь ароматами блюд

Перед тем как приступить к поеданию ароматного горячего блюда или десерта, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы насладиться его запахом. Мозг получит сигнал и решит, что процесс еды уже начался, а значит, и сигнал о насыщении придет раньше.

10. Дарите еду

Упаковывать подарки — занятие веселое и воодушевляющее, особенно если вы подходите к делу творчески. Но кроме подарков можно купить несколько контейнеров для еды и тоже украсить их по-новогоднему. Пусть каждый гость одаривается дважды: при входе в дом он получит с любовью приготовленный сюрприз, а при выходе — новогодний контейнер с едой. Так вы дважды порадуете близких и сделаете одолжение своей фигуре: не придется первые дни января проводить, пытаясь срочно расправиться с горой оставшейся после праздника провизии.

11. Примите меры по устранению негативных последствий

После плотной трапезы съешьте дольку лимона. Лимонная кислота помогает расщеплять жиры. А утро 1 января лучше всего начать с овсяной каши: клетчатка поможет допереварить то, что было съедено накануне.

12. Заваривайте чай с мятой

Исследования утверждают, что мята может отлично помочь нашему желудку: успокоить его и снизить газообразование. Еще один плюс: мята благотворно влияет на нашу нервную систему, а, как известно, стресс повышает выработку гормона грелина, который стимулирует нас есть вредную пищу в больших количествах.

А какими хитростями пользуетесь вы, чтобы не переедать в Новый год?