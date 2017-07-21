15 историй, которые доказывают, что волшебники живут среди нас

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Каждый день, час или даже минуту случаются трогательные истории, которые поддерживают веру во все самое прекрасное на Земле. Но многие из них проходят мимо нас. AdMe.ru предлагает взглянуть на 15 историй, доказывающих, что добро — повсюду.

Сотрудники супермаркета исполнили желание мальчика

В Ливерпуле 10-летний мальчик Леон Эшворт (Leon Ashworth) во время похода в магазин вместе с мамой увидел очаровательную плюшевую панду, которая не оставила его равнодушным. Но мама мальчика пообещала купить игрушку позднее, так как у нее не хватало денег. Леон побоялся, что панду купит кто-то другой. Поэтому он нашел подходящую коробку, спрятал в нее игрушку и написал трогательную записку. Когда сотрудники магазина наткнулись на спрятанный «клад», то решили купить и подарить мальчику заветную панду.

Японская IT-компания превратила офис в приют для бездомных кошек

Японская компания Ferray Corporation приютила бродячих кошек. Все они теперь живут в офисе, а сотрудники кормят животных и ухаживают за ними. Компания не просто создала из офиса мини-приют. Ее владельцы доплачивают сотрудникам по 5 тысяч иен, если они забирают бездомных животных к себе. В результате котики обретают дом, а люди в офисе Ferray Corporation меньше нервничают, что повышает общую работоспособность.

Полицейский помог найти жилье женщине с двумя детьми, которых выселили из дома

Полицейский Брайан Бусселл (Brian Bussell) помог женщине с двумя детьми, которых выселили из дома. Им негде было жить. Тогда мать с детьми пришла в полицию. Бусселл узнал об их истории и помог — сначала он купил вещи первой необходимости и оплатил отель. А затем помог семейству найти новое жилье. Полицейский никому не рассказал о своем поступке. Но благодарная женщина написала об этом пост в Facebook. После этого об отзывчивости Брайна Бусселла узнали многие.

Компания бесплатно помогла семье с малышом и обрела благодарных клиентов

В доме Хулшеров (Hulscher) сломалась печь прямо в тот день, когда из роддома должны были привезти новорожденного малыша. Глава семейства Джесси (Jesse) обратился в компанию, ремонтник которой не только очень быстро починил печь, но и оставил чек с такой запиской: «Бесплатно. Позаботьтесь о новорожденном малыше».

Рабочие приютили бездомного пса, и теперь он помогает им на стройке

Сотрудник больницы рассказал, что местным ремонтникам помогает пес. Он приносит нужные инструменты. Для собаки соорудили специальный костюм, в который помещается все необходимое. К тому же ее защитили каской, как самого настоящего строителя. Раньше пес был бездомным, а теперь у него есть работа и друзья, которые платят милому помощнику вкусняшками и почесыванием живота.

Полицейский помог мальчику, который собирался сбежать из дома

13-летний Кэмерон Симмонс (Cameron Simmons) из Южной Каролины позвонил в полицию и рассказал, что он планирует сбежать из дома из-за ссор с матерью. Полицейский Гаэтано Асерра (Gaetano Acerra) выехал, чтобы узнать, что случилось, а на месте понял, что проблема не только в ссорах. В комнате мальчика почти не было мебели. Он спал на надувном матрасе, который каждое утро сдувался. В итоге у 13-летнего Кэмерона сильно болела спина. Мать подростка оказалась в сложной ситуации после переезда и не могла купить сыну кровать. Офицер Асерра решил помочь семье и купил стол, стул, кровать и телевизор для Кэмерона. Полицейский сказал, что сделал это не для славы, а только потому, что это правильно. «Люди должны поступать именно так», — считает Ассера.

Англичанка спасла котенка гепарда от охотников за трофеями

Хизер Туки (Heather Tookey) потратила 5 000 британских фунтов, чтобы забрать котенка гепарда по кличке Слезинка из «Резервации гепардов» в Африке, где все животные в будущем становятся трофеями для богатых клиентов. Хизер организовала сбор средств для спасения гепардов. В результате из «Резервации» удалось выкупить всех малышей и отправить их в заповедники. Девушка же обрела нового необычного и очень ласкового друга.

Мужчина посвятил свою жизнь уходу за неизлечимо больными детьми

Житель Лос-Анджелеса Мохаммед Бзик (Mohamed Bzeek) уже на протяжении 20 лет ухаживает за неизлечимо больными детьми. Раньше он делал это вместе с женой, но 15 лет назад Бзик стал вдовцом. Тем не менее он продолжил доброе дело. Мужчина заботится не только о приемных детях, но и о своем родном 19-летнем сыне, которому также требуется уход.

Хулиган сделал мальчика знаменитым

29 июня пользователь Twitter Кристофер Хоуп-Смит (Christopher Hope-Smith) рассказал историю о своем сыне Олли (Ollie), который планировал отмечать 9-й день рождения. Школьный хулиган пытался испортить мальчику праздник и говорил, что день рождения Олли никому не важен и пройдет ужасно. Отец не растерялся и попросил знаменитых людей подбодрить сына и поздравить с праздником. На просьбу откликнулись сотни обычных и десятки знаменитых пользователей. Среди них оказались Рассел Кроу (Russell Crowe), один из художников «Симпсонов» и рэпер Stormzy.

Мужчина доказал, что сострадание может сделать вас самым важным человеком в чужой жизни

Эрикас Плаукас (Erikas Plucas) нашел маленького лося неподалеку от своего дома. Животное было в ужасном состоянии. Вероятно, его мать убили браконьеры, но детеныш смог сбежать. Эрикас назвал крошку Эммой и выходил ее. Животное каждый день навещает спасителя, после того как мужчина отпустил его на волю.

Это гениальное изобретение спасает животных от гибели в бассейнах

Биолог Рич Менсон (Rich Mason) придумал изобретение, спасающее маленьких животных, которые забрались в бассейн и не могут оттуда выбраться. Раньше они погибали в воде, если на помощь не приходил человек. Теперь животные сами выбираются из воды. Изобретение называется «FrogLog».

Мужчина, рискуя упасть в воду, спас маленького котенка

Юсуки Миено (Yusuke Mieno) заметил котенка, который барахтался в воде и боролся за жизнь. Рискуя самому упасть в воду, он вытащил малыша из канавы с помощью обычного зонта.

Албанские полицейские доказали, что супергерои существуют

Албанские полицейские решили навестить болеющих детей, которые не могли повеселиться с друзьями. Стражи порядка оделись в костюмы супергероев и устроили сюрприз: они забрались в палаты больных прямо через окна. Каждый из детей получил подарок с надписью «Ты — герой».

Мужчина потратил 7 часов на поиски выброшенных котят и спас их

Когда житель Спрингфилда (Springfield) Клифф (Cliff) услышал мяуканье, доносившееся из огромного мусорного контейнера, он сразу же бросился на помощь маленьким котятам. Спасательная операция длилась около 7 часов, потому что животные находились под завалами строительного мусора. В итоге мужчина сумел отыскать малышей и отдал их в приют для животных, чтобы котята обрели любящие семьи.