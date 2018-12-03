12 токсинов, которые вы постоянно втираете в свою кожу — и не знаете об этом

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Многие из нас читают состав приобретаемых пищевых продуктов. А вот проверить, что входит в рецептуру уходовой косметики, — на первый взгляд дело не столь обязательное. Между тем через кожу в организм попадает не меньше вредных компонентов, чем могло бы попасть с пищей. Они вредят незаметно, постепенно, а когда появятся симптомы опасного воздействия, может быть уже слишком поздно.

Мы в AdMe.ru решили познакомить вас с главными врагами нашего здоровья, которые прячутся в повседневных косметических средствах. Предлагаем тщательно пересмотреть содержимое вашей косметички и выбросить из нее все сомнительные продукты.

1. Петролатум

Что это такое? Жир, продукт нефтехимии. Где встречается? В средствах для/против/после загара. Как обозначается? Petrolatum, vaseline, petroleum jelly, paraffin jelly, E905b. Чем опасен? Закупоривает поры кожи, тем самым препятствуя потоотделению, выходу шлаков из организма и проникновению кислорода в клетки. Последствия длительного применения лосьонов с петролатумом печальны: появляются воспаления, зудящая сыпь, возрастает риск поражения кожи грибковыми инфекциями.

2. Формальдегид

Что это такое? Газ, консервант. Где встречается? Кремы, маски, лосьоны. Как обозначается? DMDM (Dimethylol Dimethol Hydantoin), Imidazolidinyl Urea. Чем опасен? Это канцерогенное вещество имеет высокий уровень токсичности. В зависимости от его концентрации в косметическом средстве он может оказывать негативное воздействие на зрение, дыхательную и нервную системы, вызывать контактные дерматиты.

3. Бензоат натрия

Что это такое? Консервант. Где встречается? В кремах для кожи лица, для области вокруг глаз. Как обозначается? Sodium benzoate. Чем опасен? В сочетании с витамином С, который тоже часто содержится в таких косметических средствах, бензоат натрия превращается в бензол — канцерогенный газ, идентичный тому, что входит в состав сигаретного дыма и выхлопных газов. Бензол провоцирует онкозаболевания.

4. Свинец

Что это такое? Тяжелый металл. Где встречается? Добавляется в помаду для стойкости цвета. Как обозначается? Lead. Чем опасен? Высокое содержание свинца в организме влечет за собой многие проблемы со здоровьем: женское бесплодие, заболевания костной системы, снижение иммунитета, повышенную утомляемость, головные боли, ухудшение памяти. Кроме того, избыток этого металла в организме препятствует усвоению важных веществ: кальция, селена, цинка.

5. Пропиленгликоль

Что это такое? Продукт нефтепереработки, жидкость без цвета и запаха. Где встречается? Практически в каждом креме, лосьонах, в жидкой декоративной косметике. Как обозначается? Propylene Glycol (PPG), 1,2-propanediol. Чем опасен? Чем раньше указан пропиленгликоль в составе крема, тем выше его концентрация в продукте. Если это вещество содержится в креме в большом количестве, такой косметический продукт может стать причиной возникновения аллергических реакций, экземы или крапивницы.

6. Гидрохинон

Что это такое? Ароматическое органическое соединение с отбеливающим эффектом. Где встречается? В консилерах, средствах для умывания, солнцезащитных лосьонах. Как обозначается? 1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, P-Dioxybenzene, 4-Hydroxyphenol, P-Hydroxyphenol. Чем опасен? При длительном воздействии на кожу гидрохинон вызывает снижение выработки в ней меланина. Это делает глубокие слои кожи беззащитными перед вредными UVA- и UVB-излучениями. Как следствие, кожа теряет эластичность, появляются морщины, возможны зуд, аллергические реакции, дерматиты.

7. Ланолин

Что это такое? Животный воск. Где встречается? Увлажняющие средства для кожи, волос и ногтей. Как обозначается? PEG-75 lanolin. Чем опасен? Косметические препараты, содержащие ланолин, направлены на поддержание водного баланса кожи, волос и ногтей на нужном уровне. Но платой за использование таких средств становятся закупоренные поры, вследствие чего кожа покрывается прыщиками, возможны сыпь и раздражение.

8. Парабены

Что это такое? Консерванты. Где встречается? Во многих кремах. Как обозначается? Butylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Methylparaben. Чем опасен? Некоторые источники утверждают: поступая в организм через кожу в больших количествах, парабены могут стать причиной рака груди. Другие источники говорят о том, что концентрация этих веществ в косметике настолько незначительна, что они не могут пагубно влиять на здоровье. Однако некоторые исследования доказали, что метилпарабен может взаимодействовать с вредными UVB-излучениями, тем самым ускоряя старение кожи.

9. Дигидроксиацетон

Что это такое? Моносахарид, в чистом виде — белое кристаллическое вещество, имеющее характерный запах, заметный в косметических продуктах. Где встречается? В бронзаторах. Как обозначается? DHA, dihydroxyacetone, glycerone. Чем опасен? Вызывает аллергические реакции, особенно у беременных и кормящих женщин. Вещество может усугубить течение астмы.

10. Триклозан

Что это такое? Канцерогенный химический элемент, противомикробное вещество, замедляющее или останавливающее рост микроорганизмов. Где встречается? Дезодоранты, зубная паста. Как обозначается? Triclosan. Чем опасен? Раздражает кожу, токсичен. При попадании внутрь способен накапливаться в организме. В этом случае могут наблюдаться нарушения в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем.

11. Лаурилсульфат натрия

Что это такое? ПАВ (поверхностно-активное вещество). Где встречается? В масках для лица и тела, средствах для снятия макияжа. Как обозначается? SLS, sodium lauryl sulfate. Чем опасен? Регулярное применение косметических средств с лаурилсульфатом натрия в составе приводит к дерматитам, сухости кожи и ее преждевременному старению. Снижаются защитные функции кожного покрова, в его клетки быстрее проникают вредные вещества из окружающей среды.

12. Битионол

Что это такое? Антибактериальный компонент. Где встречается? В лосьонах, кремах, шампунях. Как обозначается? Bithionol. Чем опасен? Повышает уязвимость кожи к воздействию солнечных лучей, вызывает раздражение и зуд. Вещество противопоказано для чувствительной кожи.

Все перечисленные компоненты настолько часто встречаются в привычных косметических средствах, что кажется, будто найти продукты без них в составе невозможно. Но это не так. Современные производители заботятся о своих клиентах, например выпускают помаду без свинца. Не ленитесь при выборе крема искать на упаковке надпись parabens free: ваша кожа скажет вам за это спасибо.