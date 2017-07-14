12 странных трюков, с помощью которых можно стать красивее

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В интернете способов стать еще красивее и облегчить себе ежедневные труды по превращению в принцессу великое множество. Однако не все они работают. Мы в AdMe.ru удивились некоторым странным бьюти-лайфхакам, но признаем: они действительно могут оказаться полезными.

Пиво для здоровья волос

В пиве содержатся такие полезные для волос компоненты, как пивные дрожжи, хмель и солод. Они богаты витаминами и минералами, которые питают наши волосы изнутри. Пиво можно использовать как кондиционер-ополаскиватель. Для этого разведите напиток с водой в соотношении 1:1 и ополосните полученным составом волосы после мытья. Кстати, блондинкам лучше выбирать светлое пиво, чтобы избежать изменения оттенка.

Также на основе пива можно приготовить маски для волос.

Детская присыпка для эффекта накладных ресниц

Прокрасьте реснички тушью в один слой.

Вооружитесь ватной палочкой и нанесите на ресницы детскую присыпку.

Затем вновь покройте ресницы тушью. Вуаля! Простой и недорогой вариант, чтобы добиться эффекта накладных ресниц.

Консилер для нового контура губ

Не беда, если вам от природы достался нечеткий контур губ или вы считаете, что ваши губы слишком узкие для темных помад. Здесь выручит консилер. Обведите контур губ консилером, как бы «стирая» природную линию, и растушуйте средство.

Когда оно высохнет, с помощью яркого карандаша нарисуйте новый контур, чуть выходя за естественный. Старайтесь не переусердствовать.

Активированный уголь для белизны зубов

Положите таблетку активированного угля в стакан, добавьте 5 капель воды. Разомните, чтобы не осталось комочков.

Нанесите смесь на зубную щетку и почистите ею зубы, чтобы отбелить их.

Проводить такую процедуру стоит не чаще 2 раз в месяц: при частых чистках может повыситься чувствительность зубов!

Красная помада, чтобы экстренно скрыть круги под глазами

Чтобы оперативно скрыть очень темные круги под глазами, когда один консилер не справляется, бьюти-блогеры советуют такой прием: Осторожно, чтобы не травмировать нежную кожу, наносим красную помаду на «арочки» под глазами. Растушевываем , не доводя до ресниц.

, не доводя до ресниц. Наносим консилер в два слоя, каждый из которых растушевываем, и даем средству высохнуть. Припудриваем. Все же советуем не злоупотреблять этим способом, чтобы не навредить тонкой коже вокруг глаз.

Нитка для идеальных стрелок

Существует много способов нарисовать четкие, ровные стрелки. А в этом видео — еще один: используйте для этого толстую хлопковую нитку. Натрите любимой подводкой кусочек нитки.

Натяните нитку и приложите к глазу, как бы в продолжение нижнего века.

Таким же способом «нарисуйте» и верхнюю границу стрелки.

Вилка для контуринга носа

Чтобы визуально изменить форму носа и сделать его более утонченным, современные девушки используют контуринг, выделяя спинку носа по всей ее длине светлым оттенком, а крылья — темным. Чтобы линии были ровными и симметричными, воспользуйтесь вилкой.

Обычные карандаши как подводка для глаз

Если очень хочется ярких летних стрелок, но под рукой нет косметического карандаша, можно воспользоваться канцелярским. Поместите карандаши для рисования в стакан с горячей водой на некоторое время.

Затем достаньте и подведите ими глаза.

Бальзам для губ вместо хайлайтера

Часто девушки не спешат покупать хайлайтер, а используют вместо него другие косметические средства. Вполне оправданно: например, шиммерные тени легко справляются с такой задачей. Еще один «житель» косметички — бальзам для губ — тоже оказался пригодным для этого. Единственный минус — его липкость.

Губки для мытья посуды для идеальных локонов

Оказывается, роскошные локоны можно получить без горячих завивающих приборов, которые сильно портят волосы. Понадобятся лишь губки для мытья посуды. Разделите волосы на прядки и оберните каждую вокруг середины губки.

Сложите губку пополам и зафиксируйте резинкой.

Отправляйтесь спать. С утра прическа вас порадует. Подробная инструкция — в этом видео.

Картошка от темной кожи подмышек

Некоторых женщин беспокоит потемнение кожи в области подмышек. Чтобы избавиться от этой проблемы, используйте картофель. Тонко нарежьте картошку и протрите кусочком в подмышках.

Можно натереть картофель на терке и использовать образовавшийся сок.

Майонез вместо кондиционера для волос