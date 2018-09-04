12 способов проверки украшений, которые помогут выявить подделку

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Около 30 % продаваемых в России ювелирных изделий фальшивые. Подделывают их по-разному: выдают серебряные изделия за белое золото; ставят пробы, несоответствующие действительности; украшают ненастоящими камнями. Так как же не стать жертвой обмана?

AdMe.ru составил список самых простых способов, которые помогут проверить, не является ли то или иное ювелирное изделие подделкой. С их помощью вы сможете проверить драгоценности, которые есть у вас дома, а некоторыми из них можно воспользоваться даже в магазине.

Металлы

Проба и клеймо

Самый легкий способ проверки — это, конечно же, взглянуть на пробу и клеймо. Информацию о том, какое клеймо у какого металла, можно легко найти в свободном доступе в интернете, а затем остается только сравнить эти данные с тем, что нанесено на изделие. Цифры должны быть четкими и легкочитаемыми, в противном случае лучше не рисковать и отказаться от покупки такого украшения. Чтобы по пробе определить, сколько драгоценного металла в изделии, мысленно поставьте запятую после второй цифры, и получившееся у вас число будет обозначать процент его содержания. К примеру, 925-я проба серебра — это 92,5 % чистого металла. Пробы золота — 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999

Пробы серебра — 800, 830, 875, 925, 960, 999

Пробы платины — 850, 900, 950, 999

Магнит

Покрыть сталь или другой сплав с высоким содержанием железа позолотой или ее имитацией — распространенная процедура при изготовлении украшений. Подлинное изделие с высоким содержанием драгоценного металла не должно магнититься. Поэтому при походе в ювелирный магазин можете смело вооружаться магнитом.

Повреждения

Серебро и платина очень похожи внешне, поэтому дорогой металл могут легко заменить на дешевый. Такая подделка из серебра выдаст себя черным оттенком и пластичностью: платина такими характеристиками не обладает. Золото на необожженной керамической плитке или фарфоре, который не покрыт глазурью, оставляет золотые следы, а следы от подделок будут серыми или черными. Если вы решите проверить изделие таким способом, то делайте это незаметным местом, например застежкой.

Нанесение составов

Мел

Еще один из самых простых способов — это проверка мелом. Потрите серебряное украшение обычным мелом, и если он начнет темнеть, то перед вами настоящее серебро.

Йод

Золото можно проверить с помощью йода. Если после теста на украшении осталось пятно, то это признак подделки или сплава, в составе которого присутствует большое количество недрагоценных металлов. Нанесенная же на поверхность изделия из платины капля йода останется темной, причем чем насыщеннее будет ее оттенок, тем выше проба украшения.

Уксус

Подделки под золото очень быстро темнеют в уксусе, поэтому, чтобы проверить подлинность украшения, достаточно налить немного жидкости в стакан и подержать в нем изделие примерно 5 минут.

Серная мазь

Серебро можно проверить серной мазью. Если предмет из настоящего серебра, то на том месте, куда вы нанесли мазь, останется темно-синее пятно. Позже его можно будет с легкостью очистить.

Нашатырный спирт

При взаимодействии с большинством металлов нашатырный спирт вызывает почернение их поверхности. При взаимодействии с платиной такого не происходит.

Камни

Бриллиант

Натуральный камень не должен запотевать, если на него подышать, так как обладает высокой теплопроводностью.

Изумруд

Для определения подлинности нужно рассмотреть структуру камня под увеличительным стеклом: в настоящем изумруде нет трубчатых или спиралевидных рисунков. Также настоящий изумруд плохо проводит тепло — на ощупь он всегда остается холодным.

Жемчуг

Натуральный жемчуг стоит дорого, поэтому не стоит надеяться, что изделие по низкой цене будет настоящим. Чтобы установить подлинность жемчуга, достаточно проверить его «на зуб». При попытке укусить жемчужину можно почувствовать, что она скрипит на зубах, как песок. Искусственный жемчуг такими свойствами не обладает.

Янтарь

Опустите янтарь в стакан с соленой водой (достаточно будет 3 ч. л. соли). Стеклянное или пластмассовое изделие, равно как и «янтарь» из эпоксидной смолы, сразу же утонет. А настоящий янтарь всплывет: его удельный вес меньше, чем вес соленой воды. Можно также потереть янтарь шерстяной тряпочкой — он будет «бить» током и притягивать к себе нитки и пыль.

А вы знаете еще какие-нибудь простые способы проверки украшений на подлинность?