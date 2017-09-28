12 способов отстирать и очистить все что угодно

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Чтобы вывести даже самое стойкое пятно, достаточно добавить хорошее моющее средство и закинуть вещь в стиральную машину. Но что делать, если вы запачкали одежду не дома или стирать просто нет времени? И как тогда избавиться от засохших и въевшихся пятен? Именно для таких ситуаций AdMe.ru рассказывает про 12 самых страшных пятен и предлагает действенные способы избавления от них.

№ 1. Трава

Каждому родителю знакомы детские джинсы, колени которых постоянно в грязи и траве. Чтобы в момент убрать зелень с одежды, можно сделать так: Смешайте 1 л воды и 1 ст. л. нашатырного спирта. Затем просто промокните этим раствором пятно и немного потрите салфеткой или губкой.

№ 2. Чернила

Засохшее чернильное пятно не отстирается даже в стиральной машине. Однако облегчить процесс его выведения нам помог этот способ: Смочите ватный тампон в спирте и легкими движениями постукивайте по пятну. Еще отлично подойдет смесь (1:1) винного спирта и нашатырного спирта. Однако, чтобы полностью избавиться от пятна без застирывания, придется постараться.

№ 3. Жир

Для избавления от жирных пятен есть несколько проверенных способов. И все они отлично работают. Если пятно свежее, положите с двух сторон от пятна 2–3 слоя бумажных полотенец. Затем прогладьте сильно нагретым утюгом. Повторите это еще раз, а затем пятно (если оно останется) доочищаем бензином.

От старого жирного пятна можно избавиться, если пропитать его смесью из чистого спирта (1/2 стакана) и бензина ( 1/2 ч. л.), а затем дать ткани высохнуть.

№ 4. Помада

Следы помады и тонального крема на светлых вещах — проблема всех девушек (и магазинов одежды). Благо, что избавиться от них просто: Положите ткань пятном на бумажное полотенце, затем с изнанки протрите смоченным в спирте ватным тампоном. Не забывайте часто менять бумагу.

№ 5. Лак для ногтей

Одно неосторожное движение, и лак для ногтей из баночки перемещается на новую чистую простыню или одежду. Избавиться от него трудно, но реально: Положите вещь пятном на кусочек хлопковой ткани, затем с изнанки протирайте пятно ваткой, смоченной в ацетоне или бензине, пока оно не исчезнет. Но чтобы полностью избавиться от лака, придется замочить вещь на несколько часов в кипятке и прополоскать.

№ 6. Ягоды, фрукты и соки

Не все пятна от ягод полностью отстирываются, но есть парочка способов избавиться от самых стойких из них: Смочите ватный диск обычным столовым уксусом и промокните им пятно. Затем прополоскайте вещь в холодной воде.

Свежее пятно стоит засыпать солью: она вбирает в себя часть влаги, и пятно не расплывется. Затем обдайте пятно кипятком.

№ 7. Кровь

Когда человек ранит руку, он инстинктивно пытается остановить кровь. Поэтому мы сразу же суем палец в рот или вытираем его об одежду. Чтобы избавиться от пятна крови, нанесите на место загрязнения нашатырный спирт и оставьте на 10–15 минут. Затем, если пятно еще осталось, постирайте вещь с мылом.

№ 8. Шоколад

Все мы любим шоколад: он вкусный и повышает настроение. Однако никто не любит пятна от шоколада, которые постоянно появляются на одежде. Если пятно свежее, то просто посыпьте его солью и смочите теплой водой.

Можно легко вывести старое пятно, если смочить его теплым 1,5%-м раствором нашатырного спирта. Или раствором уксуса и спирта (1:1).

№ 9. Следы пота

Странно, но не каждый антиперспирант защитит от пятен пота на одежде. Хорошо, что с такими пятнами можно легко разделаться: Смешайте жидкость для мытья посуды (1 ст. л.) с перекисью водорода (3–4 ст. л.) и содой (2 ст. л.). Нанесите смесь на пятно, немного подождите и сполосните проточной водой.

Также избавиться от пятна можно с помощью смеси уксуса и горячей воды.

№ 10. Грязь

Споткнулись и упали попой прямо на мокрую землю — знакомая ситуация? Даже если нет, нелишне будет узнать, как быстро избавиться от грязного пятна: Замочите пятно в смеси теплой воды, белого уксуса и средства для мытья посуды, затем подождите некоторое время и прополощите вещь в теплой воде.

№ 11. Пиво

Пролитое на любимую футболку пиво испортит настроение даже на самой веселой вечеринке. Такое пятно быстро въедается, но избавиться от него можно: Обработайте пятно смесью воды, глицерина, нашатырного спирта, винного спирта (8:1:1:1). Таким же способом можно легко вывести пятна от шампанского.

№ 12. Вино