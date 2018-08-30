Как правильно фотографировать школьника, чтобы 1 сентября запомнилось на всю жизнь

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День знаний — очень волнительный праздник не только для детей, но и для родителей. Все кругом с цветами; любимый ребенок в красивой школьной форме; день, полный новых впечатлений и счастливых эмоций, — так хочется запечатлеть эти радостные моменты на всю жизнь. Самое время разобраться, как же красиво сфотографировать школьника 1 сентября.

AdMe.ru подготовил для родителей простые советы, следуя которым можно получить крутые фотографии с первого школьного дня ребенка.

1. Фотографируйте детали

В первый школьный день обязательно сфотографируйте крупным планом детали: детская школьная форма, первый школьный рюкзак, тетради и прочие канцелярские принадлежности. Такие мелочи стираются из памяти, а с годами будет особенно интересно вспомнить, с какими вещами ребенок впервые пошел в школу.

2. Не забудьте про утро первоклассника

Первый день нового учебного года всегда волнительный, а для первоклашек в особенности. У них начинается новый жизненный этап, и они, естественно, переживают о том, как все пройдет. Поэтому обязательно сделайте пару снимков во время процесса утренней подготовки: как мама делает праздничную прическу дочке или как папа завязывает галстук сыну. Такие кадры получаются очень трогательными благодаря неповторимости момента и искренним эмоциям на лице ребенка.

3. Запечатлейте процесс взросления

Возьмите за правило фотографировать своего ребенка каждый год в один и тот же день — отличным поводом может стать именно 1 сентября. Так вы сможете запечатлеть, как менялась внешность ребенка с каждым новым учебным годом.

4. Делайте динамичные кадры

Не стоит зацикливаться на статичных кадрах. Фотографируйте ребенка не только в тот момент, когда он стоит ровно и смотрит прямо в камеру, но и в движении — когда он бегает или прыгает. Такие кадры наполнены эмоциями, они выглядят живыми и динамичными. Чтобы фотографии не получились размытыми, включите режим «Спорт» на своем телефоне.

5. Не заставляйте ребенка улыбаться

Родители часто заставляют своего ребенка улыбаться на камеру, из-за чего фотографии получаются наигранными, а улыбка больше смахивает на гримасу. Ловите моменты, когда любимое чадо будет искренне смеяться и чувствовать себя естественно.

6. Используйте школьную атрибутику

Чтобы придать фотографии соответствующее «школьное» настроение, сфотографируйте ребенка с учебником или, например, с дневником в руках. Если ваш ребенок уже не первоклассник, то можно выбрать для фото какую-нибудь книгу, связанную с его любимым школьным предметом. Кто знает, возможно, именно с этой темой он свяжет свою профессию в будущем.

7. Не фотографируйте ребенка сверху

Не стоит фотографировать ребенка сверху, такая съемка искажает изображение: голова будет выглядеть непропорциональной по отношению к туловищу. Для того чтобы получить красивый кадр, лучше присядьте и расположитесь на одном уровне с ребенком.

8. Позвольте малышу быть самим собой

Позвольте ребенку быть собой и вести себя естественно. Не стоит указывать ему, как встать, куда смотреть и что делать. Дети прекрасны именно в своей непосредственности и жизненной энергии, поэтому разрешите ребенку подурачиться и покривляться на камеру. Благодаря этому у вас получатся яркие и искренние фотографии.

9. Сделайте снимок за столом

Утром 1 сентября попросите ребенка сесть за письменный стол и написать или нарисовать что-нибудь в тетради. Используйте учебники и разные письменные принадлежности, разложенные на столе, как тематические декорации для красивого снимка. Дома ребенок расслабится и не будет нервничать. А вот за школьной партой, при большом скоплении чужих родителей и одноклассников, малыш может чувствовать себя некомфортно, из-за чего и фото выйдет, скорее всего, не самым удачным.

10. Ищите оригинальные ракурсы

Не зацикливайтесь на таких фотографиях, где ребенку нужно обязательно смотреть в камеру. Ищите интересные и оригинальные ракурсы. Например, можно сфотографировать ребенка со спины в тот момент, как он поднимается по школьным ступенькам, — образно говоря, шагает в свое светлое будущее.

11. Проявляйте искренние эмоции

Конечно же, очень важно запечатлеть школьника с родителями. Позируя вместе с любимым чадом, старайтесь избегать клишированных поз «по стойке смирно». Ловите милые и нежные моменты, которые гораздо лучше отобразят ваши теплые взаимоотношения. Сделайте кадр, где вы, например, смотрите на ребенка, обнимаете или целуете.

12. Выбирайте правильный букет