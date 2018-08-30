Как правильно фотографировать школьника, чтобы 1 сентября запомнилось на всю жизнь
День знаний — очень волнительный праздник не только для детей, но и для родителей. Все кругом с цветами; любимый ребенок в красивой школьной форме; день, полный новых впечатлений и счастливых эмоций, — так хочется запечатлеть эти радостные моменты на всю жизнь. Самое время разобраться, как же красиво сфотографировать школьника 1 сентября.
AdMe.ru подготовил для родителей простые советы, следуя которым можно получить крутые фотографии с первого школьного дня ребенка.
1. Фотографируйте детали
В первый школьный день обязательно сфотографируйте крупным планом детали: детская школьная форма, первый школьный рюкзак, тетради и прочие канцелярские принадлежности. Такие мелочи стираются из памяти, а с годами будет особенно интересно вспомнить, с какими вещами ребенок впервые пошел в школу.
2. Не забудьте про утро первоклассника
Первый день нового учебного года всегда волнительный, а для первоклашек в особенности. У них начинается новый жизненный этап, и они, естественно, переживают о том, как все пройдет. Поэтому обязательно сделайте пару снимков во время процесса утренней подготовки: как мама делает праздничную прическу дочке или как папа завязывает галстук сыну. Такие кадры получаются очень трогательными благодаря неповторимости момента и искренним эмоциям на лице ребенка.
3. Запечатлейте процесс взросления
Возьмите за правило фотографировать своего ребенка каждый год в один и тот же день — отличным поводом может стать именно 1 сентября. Так вы сможете запечатлеть, как менялась внешность ребенка с каждым новым учебным годом.
4. Делайте динамичные кадры
Не стоит зацикливаться на статичных кадрах. Фотографируйте ребенка не только в тот момент, когда он стоит ровно и смотрит прямо в камеру, но и в движении — когда он бегает или прыгает. Такие кадры наполнены эмоциями, они выглядят живыми и динамичными. Чтобы фотографии не получились размытыми, включите режим «Спорт» на своем телефоне.
5. Не заставляйте ребенка улыбаться
Родители часто заставляют своего ребенка улыбаться на камеру, из-за чего фотографии получаются наигранными, а улыбка больше смахивает на гримасу. Ловите моменты, когда любимое чадо будет искренне смеяться и чувствовать себя естественно.
6. Используйте школьную атрибутику
Чтобы придать фотографии соответствующее «школьное» настроение, сфотографируйте ребенка с учебником или, например, с дневником в руках. Если ваш ребенок уже не первоклассник, то можно выбрать для фото какую-нибудь книгу, связанную с его любимым школьным предметом. Кто знает, возможно, именно с этой темой он свяжет свою профессию в будущем.
7. Не фотографируйте ребенка сверху
Не стоит фотографировать ребенка сверху, такая съемка искажает изображение: голова будет выглядеть непропорциональной по отношению к туловищу. Для того чтобы получить красивый кадр, лучше присядьте и расположитесь на одном уровне с ребенком.
8. Позвольте малышу быть самим собой
Позвольте ребенку быть собой и вести себя естественно. Не стоит указывать ему, как встать, куда смотреть и что делать. Дети прекрасны именно в своей непосредственности и жизненной энергии, поэтому разрешите ребенку подурачиться и покривляться на камеру. Благодаря этому у вас получатся яркие и искренние фотографии.
9. Сделайте снимок за столом
Утром 1 сентября попросите ребенка сесть за письменный стол и написать или нарисовать что-нибудь в тетради. Используйте учебники и разные письменные принадлежности, разложенные на столе, как тематические декорации для красивого снимка. Дома ребенок расслабится и не будет нервничать. А вот за школьной партой, при большом скоплении чужих родителей и одноклассников, малыш может чувствовать себя некомфортно, из-за чего и фото выйдет, скорее всего, не самым удачным.
10. Ищите оригинальные ракурсы
Не зацикливайтесь на таких фотографиях, где ребенку нужно обязательно смотреть в камеру. Ищите интересные и оригинальные ракурсы. Например, можно сфотографировать ребенка со спины в тот момент, как он поднимается по школьным ступенькам, — образно говоря, шагает в свое светлое будущее.
11. Проявляйте искренние эмоции
Конечно же, очень важно запечатлеть школьника с родителями. Позируя вместе с любимым чадом, старайтесь избегать клишированных поз «по стойке смирно». Ловите милые и нежные моменты, которые гораздо лучше отобразят ваши теплые взаимоотношения. Сделайте кадр, где вы, например, смотрите на ребенка, обнимаете или целуете.
12. Выбирайте правильный букет
Важную роль на фото играет хороший праздничный букет. Откажитесь от вычурных роз и букетов с большим обилием целлофана. Гораздо гармоничнее с ребенком в кадре будут смотреться яркие и пышные цветы, такие как хризантемы, пионы или подсолнухи. Они подчеркнут трепетность момента и детскую непосредственность.