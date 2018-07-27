12 советов, как дешево и быстро привести автомобиль в божеский вид

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Практически каждый автолюбитель очень тщательно заботится о своей ласточке. Но зачастую держать машину в чистоте, особенно учитывая высокую стоимость большинства автоуслуг, довольно сложно. К счастью, если разобраться, можно обнаружить множество хитростей и рецептов, как справиться с теми или иными проблемами собственными руками и с небольшими денежными вложениями.

AdMe.ru как раз разобрался, нашел и описал 12 пунктов, которые помогут привести в порядок даже безнадежную, казалось бы, машину и поддерживать ее в хорошем состоянии.

Убираем царапины на ручке дверцы

Иногда царапины появляются от неожиданно простых манипуляций: неосторожного касания ключами или длинными ногтями. В небольшом количестве они не страшны. Но если их уже видно невооруженным глазом, советуем воспользоваться простым способом решения проблемы: нужно всего лишь средство для полировки лакокрасочного покрытия и тряпка из микрофибры. Хорошенько вымойте и просушите (это важно!) необходимую поверхность и приступайте к работе. Для начала закройте автомобиль, дополнительно вставьте в щель пластиковую карту, чтобы ручка точно не ходила ходуном во время обработки. Далее все просто: нанесите средство на тряпку и аккуратно полируйте пространство под ручкой. Так как способ мануальный, без использования специального оборудования, нужно будет проявить терпение и усидчивость. Чтобы проверить качество полировки, воспользуйтесь ярким фонариком, желательно светодиодным. Как только царапины исчезнут, повторите процедуру, чтобы закрепить результат.

Избавляемся от неприятного запаха

У современных автомобилей в салоне, как правило, есть воздушный фильтр, который задерживает неприятные запахи и не пропускает их в машину. Чтобы узнать наверняка, установлен ли съемный фильтр именно в вашей машине, посмотрите в руководстве по эксплуатации. Если есть, манипуляции предельно просты: снимите его и замените новым, который рекомендует производитель. Поверьте, если ваш фильтр до этого момента и правда был сильно загрязнен, вы непременно почувствуете разницу в свежести воздуха. Если появление неприятного запаха связано с кондиционером, то может помочь способ с использованием антисептического спрея. Для этого нужно завести машину, включить кондиционер, открыть все окна и распылять спрей в воздуховод, который находится снаружи машины (между капотом и лобовым стеклом). Распыление длится буквально 30 секунд, затем то же нужно повторить через 10–15 минут. В завершение кондиционер должен еще поработать около 10 минут, чтобы полностью прогнать через себя введенное средство, и мотор можно глушить.

Полируем фары, как профессионалы

Полировка фар необходима не только с эстетической точки зрения, но и с практической: яркое и правильное освещение очень важно, особенно в ночное время. Оклейте скотчем область вокруг фар, чтобы не повредить краску или пластик, и максимально хорошо, несколько раз очистите и высушите поверхность: при следующем действии даже мелкая песчинка может сильно повредить фару и оставить царапины. Затем пройдитесь по всей площади наждачной бумагой с максимальной абразивностью. Действуйте аккуратно, не торопясь, совершая движения только в одном направлении. Поверхность при этом должна быть мокрой. Закончив процедуру, воспользуйтесь бумагой с меньшей абразивностью, после нее — третьей, с еще меньшей, и наконец отполируйте фару специальным средством, чтобы она стала как новенькая.

Не забываем очищать труднодоступные уголки

При тщательной уборке, если вы отчаянный перфекционист, приходится иметь дело с мельчайшими деталями отделки, которые при обычном поверхностном уходе остаются обойденными вниманием. Чтобы было проще работать с участками вроде того, что продемонстрирован на картинке, а также со множеством других труднодоступных уголков, советуем воспользоваться тряпкой и отверткой. Намотайте первое на второе, сбрызните очистителем и мягко пройдитесь по кнопками, зазорам и элементам панели управления.

Маскируем царапины на пластике в салоне

Самый легкий способ, подходящий для большинства неглубоких повреждений, это нагревание техническим феном. Принцип максимально прост: пластик нагревается, и царапины затягиваются сами по себе, что в итоге делает их либо значительно меньше, либо и вовсе незаметными. Перед процедурой нужно тщательно вымыть поверхность с использованием моющих средств, чтобы устранить грязь в самих углублениях, которая может помешать затягиванию. Хорошо все просушив, включите фен на малую мощность и наблюдайте. Если пластик не реагирует, постепенно добавляйте мощность и сокращайте расстояние между устройством и панелью. Чтобы избежать чрезмерного нагревания, не направляйте поток строго в одну точку, а плавно обдувайте поверхность с разных точек. Затем дайте обрабатываемому месту остыть и при необходимости приступайте к полировке.

Стираем пыль с панели нетривиальным способом

Этот совет, может быть, покажется несколько странным, но все же всякое бывает, у кого-то вполне может оказаться дома пачка кофейных фильтров, которые валяются без надобности. Так почему бы не найти им применение? Тем более что в этом действительно есть смысл, ведь кофейные фильтры сделаны из специального безворсового материала. В итоге, в отличие от обычной тряпки, фильтр не будет развозить грязь по панели, а соберет ее и избавит от лишних манипуляций и частых протираний во время очередной битвы с пылью.

Избавляемся от пыли во всех остальных местах

Возвращаясь к мелким деталям при уборке, не будет лишним упомянуть также очистку вентиляции в салоне. Вы наверняка когда-то замечали, как сильно запыляются лопасти домашнего вентилятора, особенно если он стоит недалеко от открытого окна. Здесь та же история, и вариантов очистки множество — на любой вкус и фантазию. Можно использовать щеточку или кисть, карандаш со специально узко надрезанной и насаженной на него губкой, автомобильный пылесос, если таковой имеется, или же лизуна, когда-то прогремевшего простотой и эффективностью использования.

Эффективно убираем следы надоедливой мошкары

В этом деле очень важно не терять время: когда останки разбившихся о машину насекомых высыхают, они впитываются в краску, что в конечном счете делает избавление от них довольно сложным занятием и даже может привести к порче покрытия. Если в вас неожиданно влетел упитанный жук в городе или вы проехались по трассе и наловили полный капот жучков, то советуем вам проделать манипуляции, описанные ниже, в течение одного-двух дней. Для уборки понадобятся всего-то WD-40 и тряпка. Как вы наверняка знаете, WD-40 — маслянистая субстанция, поэтому она отлично справится с тем, чтобы размягчить останки насекомых и легко отделить их от краски. Просто нанесите средство, подождите 10–15 минут, чтобы оно впиталось, и снимите вредителей, пройдясь тряпкой круговыми движениями. Особо сложные участки можно потереть скребком через ткань, но аккуратно, чтобы не повредить покрытия. Для очистки стекол этот способ не подойдет, так как такую жирную жидкость будет довольно сложно смыть. Если рядом не оказалось специальной жидкости для автостекол, лучше использовать обычную смесь воды и жидкого мыла, этого должно хватить.

Избавляемся от птичьего помета без вреда для краски

В этом случае также очень важно удалить загрязнение как можно быстрее, до запуска химической реакции между кислотами, содержащимися в помете, и краской. Есть несколько способов самостоятельно избавиться от этих неприятностей: с помощью средств, содержащих щелочь, с помощью соды, растворенной в воде, с помощью все того же многоцелевого средства WD-40. Но самое простое — это обычная вода, если мы говорим об отсутствии специальных средств и о сиюминутной уборке, а не через несколько недель. Положите марлю на загрязнение, налейте сверху воды и дайте ей впитаться в течение 10–15 минут. Когда загрязнение размягчилось, аккуратно снимите его салфеткой, тряпкой или той же марлей. Важно убирать именно деликатно, без применения силы и трения, чтобы не повредить краску и не оставить царапин. Работа с содой или WD-40 проводится примерно по такому же принципу: в первом случае налейте на марлю раствор с содой вместо обычной воды, а во втором просто нанесите средство непосредственно на загрязнение, подождите и удалите его.

Возвращаем к жизни убитую обивку

Известно множество вариантов очистки обивки от разного вида пятен, но здесь мы поговорим об универсальном средстве, которое справляется практически с любой проблемой. Оно наверняка вам пригодится в ситуации, когда под рукой не оказалось профессионального средства против пятен. Состоит смесь из простейших компонентов. Их всего два: вода и жидкость для мытья посуды. Смешайте их в пропорции 1:1. Полученную смесь поместите в разбрызгиватель и нанесите на обивку с расстояния 15–20 см. Осторожно протрите мягкой щеткой и смойте теплой водой с помощью чистой тряпки из микрофибры. Разбрызгивать лучше не сразу на все пятна, а переходить от одного участка к другому, чтобы было эффективнее и вода со средством не успевала впитаться и просохнуть.

Легко справляемся с шерстью животных

Если у вас есть домашние животные и вы любите брать их с собой на прогулку в парк, до которого нужно доехать на машине, то вы наверняка сталкивались с проблемой раздражающей шерсти, которая после поездки остается буквально повсюду и убирается с великим трудом. Хорошая новость в том, что, оказывается, нет ничего проще. Даже если у вас нет специального ручного пылесоса для автомобилей, на помощь приходят обычный распылитель с водой и стяжка для удаления жидкости со стекол. Распылите воду, чтобы сцепление было лучше, и пройдитесь по обивке стяжкой. Чистота гарантирована.

Спасаем потрескавшуюся кожаную обивку

В данном случае понадобится чуть больше сноровки. Однако совет в целом относится не только к любителям своими руками переделать что-то старое в классное, но и к тем, у кого обозначилась лишь парочка трещин на кожаной обивке, которые портят вид. Порядок действий таков: для начала наберите полведра воды и влейте 1/2 чайной ложки средства для мытья посуды, пока не образуется пена. Вымойте сиденье или непосредственно пораженную область данной смесью при помощи мягкой щетки. Максимально тщательно высушите поверхность, можно с использованием сухой безворсовой ткани. Протрите кожу медицинским спиртом, чтобы удалить маслянистость, и затем также убедитесь в том, что после него все сухо. Мелкой наждачной бумагой шлифуйте поверхность до тех пор, пока торчащие края, ворсинки и так далее не исчезнут, а поверхность не станет идеально гладкой. Нанесите кожаный герметик, следуя инструкции по применению, и дайте ему полностью высохнуть. Следующим шагом оклейте область вокруг повреждения скотчем, чтобы не перепачкать краской лишнее пространство. Используя специальный кожаный краситель подходящего оттенка, тонко и аккуратно закрасьте трещину. Просушите полностью, можно с использованием фена, нанесите второй слой и снова просушите.