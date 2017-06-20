12 советов для чистоты и блеска от людей, которые знают толк в уборке
Уборка — дело скучное и неприятное. Но профессионалы знают немало хитростей, которые помогают быстрее справиться с любой грязью и беспорядком.
AdMe.ru собрал несколько рекомендаций и секретов, которые помогут сделать ваш дом чистым и уютным.
Основные правила
- Уборку делать утром, при естественном освещении.
- Отказаться от лишних средств, выбрать основные: пылесос, швабра с микрофиброй, салфетки из микрофибры, резиновые перчатки, универсальное чистящее средство, средство для мытья стекол с антистатическим эффектом, обычная зубная щетка для узких и труднодоступных мест, а также уксус, лимон и пищевая сода.
- Поддерживать порядок в дома ежедневно: после готовки вытирать плиту и рабочие поверхности, после купания — ванну и раковину, следить за чистотой в туалете.
Ластик удаляет жирные отпечатки пальцев с любой поверхности
Зеркало в ванной не запотеет, если натереть его пеной для бритья
Окна моют в пасмурную погоду, чтобы моющее средство медленнее высыхало и не оставляло разводов
Устранить неприятный запах с лежака собаки помогут уксус и сода
Для очистки посудомоечной машины во время одного цикла налейте в нее стакан уксуса, а во время второго добавьте несколько столовых ложек соды
Налет от чая и кофе, который не смывается обычным моющим средством, легко убирает пищевая сода
Безопасно очистить ноутбук можно с помощью салфетки из микрофибры, чуть смоченной в уксусе
Белые пятна от воды на дереве можно «высушить» обычным феном, а затем смазать поверхность небольшим количеством масла, чтобы увлажнить
Чтобы отмыть френч-пресс и сито для заварки чая, опустите их в воду с лимонной кислотой на час
Избавиться от пятен клейкой ленты на стекле лучше всего помогает WD40
Чтобы на кончиках зубных щеток не было темного налета, в емкость, где они стоят, наливают немного перекиси водорода
Отверстия от гвоздей в белой стене можно замаскировать при помощи обычной зубной пасты
Фото на превью wikimedia, depositphotos