12 советов для чистоты и блеска от людей, которые знают толк в уборке

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Уборка — дело скучное и неприятное. Но профессионалы знают немало хитростей, которые помогают быстрее справиться с любой грязью и беспорядком. AdMe.ru собрал несколько рекомендаций и секретов, которые помогут сделать ваш дом чистым и уютным.

Основные правила

Уборку делать утром, при естественном освещении.

Отказаться от лишних средств, выбрать основные: пылесос, швабра с микрофиброй, салфетки из микрофибры, резиновые перчатки, универсальное чистящее средство, средство для мытья стекол с антистатическим эффектом, обычная зубная щетка для узких и труднодоступных мест, а также уксус, лимон и пищевая сода.

Поддерживать порядок в дома ежедневно: после готовки вытирать плиту и рабочие поверхности, после купания — ванну и раковину, следить за чистотой в туалете.

Ластик удаляет жирные отпечатки пальцев с любой поверхности

Зеркало в ванной не запотеет, если натереть его пеной для бритья

Окна моют в пасмурную погоду, чтобы моющее средство медленнее высыхало и не оставляло разводов

Устранить неприятный запах с лежака собаки помогут уксус и сода

Для очистки посудомоечной машины во время одного цикла налейте в нее стакан уксуса, а во время второго добавьте несколько столовых ложек соды

Налет от чая и кофе, который не смывается обычным моющим средством, легко убирает пищевая сода

Безопасно очистить ноутбук можно с помощью салфетки из микрофибры, чуть смоченной в уксусе

Белые пятна от воды на дереве можно «высушить» обычным феном, а затем смазать поверхность небольшим количеством масла, чтобы увлажнить

Чтобы отмыть френч-пресс и сито для заварки чая, опустите их в воду с лимонной кислотой на час

Избавиться от пятен клейкой ленты на стекле лучше всего помогает WD40

Чтобы на кончиках зубных щеток не было темного налета, в емкость, где они стоят, наливают немного перекиси водорода

Отверстия от гвоздей в белой стене можно замаскировать при помощи обычной зубной пасты