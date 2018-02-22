12 совершенно разных образов, для которых вам понадобится всего одна вещь
Выглядеть стильно, привлекательно и по-новому можно хоть каждый день. Даже если ваш гардероб давно не обновлялся. Даже если использовать минимум вещей. И даже если ваша любимая вещь — это простая тельняшка.
Не верите? Стилисты AdMe.ru решили это доказать и составили 12 шикарных образов из простых вещей, в основе которых тельняшка.
1. Универсальный кэжуал с юбкой
Удобный повседневный образ, который подходит для работы, для прогулки, для похода в кино и по магазинам. Главное, выбирайте юбку до колена и желательно темных оттенков. Дополнить образ можно большой сумкой светлых оттенков.
2. Универсальный кэжуал с брюками
Если нужно быть более (но не слишком) мобильной, то замените юбку узкими брюками и добавьте сумку-кроссбоди, которую можно удобно перекинуть через плечо. И вот уже совершенно другой образ.
3. Стильное ретро
Когда хочется чего-нибудь необычного, можно примерить ретрообраз. Кроме того, элемент ретро может придать новизны. Например, брюки клеш отлично сочетаются с кроссовками. А тельняшка позволит образу не сливаться в одно неразличимое пятно.
4. Строгий, но повседневный
Свободный верх в полосочку + джинсы — это уличная классика. Тот расслабленный образ, который мы видим очень часто. Но иногда стоит придать ему немного строгости, для этого подойдут накидка, пальто или длинный жилет с прямыми линиями и маленькая красная сумочка.
5. Для долгих прогулок и путешествий
Это максимально удобный образ, в котором вы сможете долго ходить по музеям, выставкам и гулять по большому городу.
6. Романтичный французский
Пальто кремового оттенка и темные цвета в основе — это признанная французская классика. Вишенкой на торте станет маленькая красная сумочка.
7. Яркий летний образ
Больше всего шансов покорить сердца окружающих у простого сочетания «тельняшка + джинсы». Причем джинсы можно использовать любые, даже шорты. Выбирайте вариант на свой вкус и сочетайте их с мешковатым рюкзаком или сумкой.
8. Для жаркой вечеринки
Хлопковые брюки капри или светлые легкие джинсы вместе с тельняшкой и кедами отлично подойдут для жарких летних тусовок. Главное — помнить, что кеды должны быть того же цвета, что и полоски на тельняшке.
9. Строгая леди
Если взять полосатый верх и добавить длинную узкую юбку приглушенных оттенков, то получим очень женственный силуэт, стройные ноги, красивую осанку и восхищенные взгляды окружающих.
10. Дерзкий городской стиль
Сочетание тельняшки, длинной стретч юбки и кроссовок выглядит просто шикарно, а самое главное, это удобно. Стоит лишь добавить яркий элемент в виде куртки или плаща, который выделит вас из толпы.
11. Уютный вечерний
Вязаный широкий свитер, свободная длинная юбка и, конечно же, удобные кроссовки. Этот образ можно назвать одним словом: комфорт. Идеально для вечерних посиделок с друзьями.
12. Итальянская классика
Дерзкий, стильный, элегантный. Этот образ словно с обложки модного журнала, но тем не менее отлично подходит для повседневного «ношения». Кожаные брюки, полосатый верх и красные туфли помогут сделать фигуру визуально стройнее. А пальто помогает объединить эти предметы и превратит их в один лаконичный образ.