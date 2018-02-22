12 совершенно разных образов, для которых вам понадобится всего одна вещь

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Выглядеть стильно, привлекательно и по-новому можно хоть каждый день. Даже если ваш гардероб давно не обновлялся. Даже если использовать минимум вещей. И даже если ваша любимая вещь — это простая тельняшка.

Не верите? Стилисты AdMe.ru решили это доказать и составили 12 шикарных образов из простых вещей, в основе которых тельняшка.

1. Универсальный кэжуал с юбкой

Удобный повседневный образ, который подходит для работы, для прогулки, для похода в кино и по магазинам. Главное, выбирайте юбку до колена и желательно темных оттенков. Дополнить образ можно большой сумкой светлых оттенков.

2. Универсальный кэжуал с брюками

Если нужно быть более (но не слишком) мобильной, то замените юбку узкими брюками и добавьте сумку-кроссбоди, которую можно удобно перекинуть через плечо. И вот уже совершенно другой образ.

3. Стильное ретро

Когда хочется чего-нибудь необычного, можно примерить ретрообраз. Кроме того, элемент ретро может придать новизны. Например, брюки клеш отлично сочетаются с кроссовками. А тельняшка позволит образу не сливаться в одно неразличимое пятно.

4. Строгий, но повседневный

Свободный верх в полосочку + джинсы — это уличная классика. Тот расслабленный образ, который мы видим очень часто. Но иногда стоит придать ему немного строгости, для этого подойдут накидка, пальто или длинный жилет с прямыми линиями и маленькая красная сумочка.

5. Для долгих прогулок и путешествий

Это максимально удобный образ, в котором вы сможете долго ходить по музеям, выставкам и гулять по большому городу.

6. Романтичный французский

Пальто кремового оттенка и темные цвета в основе — это признанная французская классика. Вишенкой на торте станет маленькая красная сумочка.

7. Яркий летний образ

Больше всего шансов покорить сердца окружающих у простого сочетания «тельняшка + джинсы». Причем джинсы можно использовать любые, даже шорты. Выбирайте вариант на свой вкус и сочетайте их с мешковатым рюкзаком или сумкой.

8. Для жаркой вечеринки

Хлопковые брюки капри или светлые легкие джинсы вместе с тельняшкой и кедами отлично подойдут для жарких летних тусовок. Главное — помнить, что кеды должны быть того же цвета, что и полоски на тельняшке.

9. Строгая леди

Если взять полосатый верх и добавить длинную узкую юбку приглушенных оттенков, то получим очень женственный силуэт, стройные ноги, красивую осанку и восхищенные взгляды окружающих.

10. Дерзкий городской стиль

Сочетание тельняшки, длинной стретч юбки и кроссовок выглядит просто шикарно, а самое главное, это удобно. Стоит лишь добавить яркий элемент в виде куртки или плаща, который выделит вас из толпы.

11. Уютный вечерний

Вязаный широкий свитер, свободная длинная юбка и, конечно же, удобные кроссовки. Этот образ можно назвать одним словом: комфорт. Идеально для вечерних посиделок с друзьями.

12. Итальянская классика