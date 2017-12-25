12 дополнительных функций смартфона, которые спрятал от вас производитель

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Современными технологиями уже никого не удивить, а поэтому все фишки модных гаджетов мы воспринимаем как должное. А зря! Ведь скрытые дополнения привычных нам вещей способны существенно облегчить жизнь. Мы в редакции AdMe.ru собрали самые неочевидные скрытые функции наших смартфонов, которые полностью раскроют их потенциал.

Полезные функции Google Play

Отключение автоматических обновлений

Отключите автоматическое обновление приложений, чтобы массовая загрузка новых версий установленных приложений не вводила в ступор ваш гаджет. Это особенно полезно для тех, у кого не очень мощный смартфон. Кстати, вы можете поставить запрет на обновление одного определенного приложения.

Функция «Родительский контроль» в Google Play

Обезопасьте своего ребенка с помощью функции «Родительский контроль». Установите в Google Play необходимые возрастные ограничения, чтобы оградить детскую психику от неположенного контента.

Избранные приложения для последующей установки

В Google Play есть функция «Список желаний», которую оценят занятые люди. Увидели крутую игру, но не можете уделить ей должное время? Оставьте ее в закладках. Так вам не нужно будет устанавливать десятки приложений на смартфон, а в любой удобный момент вы можете открыть ваш личный список и загрузить необходимое.

Библиотека установленных приложений

Сменили телефон? Не беда! Все ваши приложения, ранее установленные и удаленные на старом гаджете, сохранены во вкладке «Библиотека». Зайдите туда и выберите из списка то, что желаете загрузить на новый смартфон.

Нужные функции iPhone

Отсрочка будильника одним нажатием

Не любите вставать по будильнику? Перенести звонок на другое время можно с помощью одного нажатия. Просто нажмите любую боковую кнопку смартфона, и следующий сигнал будильника прозвенит через 9 минут.

Время отправки и получения сообщений

Неочевидная функция iPhone — просмотр времени отправки сообщения. Просто проведите пальцем от правой к левой части экрана.

Объявление имени при вызове в наушники

Раздражаетесь от частых звонков, из-за которых приходится доставать телефон из внутреннего кармана куртки? Можно отвечать на звонки с наушников. Для этого включите тумблер «Объявления вызовов». Теперь при каждом звонке в ваши наушники будет воспроизводиться имя звонящего.

Функция «Гид-доступ» для чужих рук

Гид-доступ — доступ только к открытым приложениям на iPhone. Благодаря этой функции вы можете совершенно спокойно давать в руки ваш телефон для «просто проверить почту» тем людям, от которых хотите скрыть личное. Включить функцию можно в настройках универсального доступа.

Крутые опции Android

Хотите воспользоваться скрытыми опциями новых версий Android? Сделайте активным режим «Для разработчиков», который находится в настройках смартфона. Вам станут доступны более 50 новых функций, которые значительно улучшат и ускорят работоспособность гаджета.

Продлить работоспособность смартфона

Протянуть подольше на минимальном заряде батареи можно с помощью функции «Имитировать аномалию» в настройках разработчика. Просто активируйте монохромный режим. Уменьшенное количество отображаемых цветов значительно увеличит ваши шансы оставаться на связи в экстренной ситуации.

Сохранение информации на внешнем накопителе

Часто производители телефонов отключают возможность сохранения информации на внешние накопители, что является неудобным для некоторых пользователей. Разрешите установку скачанных приложений на SD-карту. Однако нужно с осторожностью пользоваться данной функцией — некоторые приложения в этом случае могут работать некорректно.

Многооконный режим в новых версиях ОС

Многооконный режим — новая фишка последних версий операционной системы. Нужно работать сразу с несколькими приложениями? Воспользуйтесь функцией «Изменение размера в многооконном режиме». После включения на экране появится дополнительная панель с приложениями, которые доступны для работы.

Собиралка котов в вашем телефоне