12 самых красивых и неприхотливых комнатных растений, которые сделают ваш дом уютнее

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Легче всего добиться уюта в доме с помощью комнатных растений. Да и польза от них очевидная — воздух очищают. Только вот не у каждой хозяйки есть время на то, чтобы ежедневно возиться с растением. Но выход есть всегда! AdMe.ru делится с вами, как озеленить квартиру без особых усилий.

Кливия

Простое в уходе, неприхотливое комнатное растение, единственное требование — старайтесь не передвигать горшок. Если вы решили развести кливию у себя дома, то место для нее выбрать несложно, так как кливия хорошо переносит яркий рассеянный свет или полутень. Поливать кливию нужно не чаще чем раз в 15 дней зимой и раз в 5–7 дней в остальные времена года. Цветет до 2 раз в год.

Литопсы

Растение способно самостоятельно делать запасы воды, поэтому оно прекрасно переносит сухость и жару до 50 °C. Зимой в домашних условиях уход и содержание литопсов сводятся к минимуму. Цветам необходимо обеспечить хорошее освещение и прохладную комнатную температуру — не выше 12 °C. Поливать его следует с весны до осени каждые 15 дней

Крассула

Очень проста в уходе. А случайно упавший листик может с легкостью укорениться и вырасти в самостоятельное красивое деревце.

Кротон

Это популярное комнатное растение уже успело завоевать внимание и любовь многих ценителей прекрасного. Яркие листья кротона внесут в любой интерьер дома изюминку и оригинальность. Цветок может вырастать до 70 см в высоту. Довольно неприхотлив, поэтому любой хозяин сможет найти ему место в своем жилище.

Бромелия

Бромелии идеальны для содержания не только дома, но и в офисе. Тропические красавицы выносливы, не требуют частых пересадок и способны обходиться без подкормок.

Алоказия

Настоящая царица тропиков, способная впечатлить яркой расцветкой листьев даже видавшего виды цветовода. Это эффектное растение еще не приобрело заслуженную популярность, но уверенно идет к ней, покоряя сердца любителей цветов экзотической красотой и неприхотливостью.

Фиттония

Основные требования фиттонии — регулярное опрыскивание и обильный полив в летнее время. Растение имеет много видов с разнообразной окраской листьев. Композиция из нескольких фиттоний в одном горшке — необычайно эффектное зрелище.

Аукуба японская

Аукуба очень любит тень, а при ярком освещении ей необходимо обеспечивать полутень. Предпочитает умеренные влажность и полив и с легкостью переносит резкие перепады температур. Аукуба вырастает до 1,5 м в высоту и может радовать своей красотой не одно десятилетие.

Эпифиллум

Растение это не любит ни слишком обильного полива, ни пересыхания почвы. Поливайте цветок умеренно. А еще следует регулярно опрыскивать его крону водой или даже устраивать душ.

Хойя

Хойя полюбилась цветоводам не только за неприхотливость, но и за декоративный внешний вид во время цветения. Цветы у хойи появляются на старых цветоносах, поэтому их нужно сохранять. Хойя любит теплое, светлое место без сквозняков.

Сенполия

Предпочитает яркие освещенные места, но без прямых солнечных лучей и сквозняков (18–24 °С). Сенполию нужно поставить так, чтобы она не касалась оконного стекла. Поливать теплой водой по мере подсыхания почвы.

Монстера