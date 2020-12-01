12 витаминных лакомств, которые выглядят так неожиданно, что могут взять приз «Гений маскировки»

Не все любят экзотические фрукты и овощи, которые растут только в определенных уголках мира. Но все привыкли видеть у себя на столе обычные «кладези витаминов». А что, если знакомые с детства огурец, яблоко, картошка и другие продукты вдруг будут выглядеть очень нестандартно?

Нам в AdMe.ru понравились неординарные сорта наших любимых ягод, фруктов и овощей. Они станут настоящим украшением стола и уж точно удивят гостей.

1. Белая земляника

Или белоплодная клубника, как называют ее огородники. Такой нестандартный окрас свойствен нескольким сортам этих ягод. Но самым вкусным и популярным считается Pineberry, с тонким привкусом ананаса. Такую клубнику вполне под силу вырастить в привычных условиях, в которых созревают красные сорта, потому что она очень неприхотлива.

2. Красный лайм

Австралийский красный лайм — это гибрид австралийского пальцевидного лайма и кантонского красного лимона. Его вывели специально для того, чтобы изучить растения, устойчивые к почве с высоким содержанием солей. Лайм продолжают выращивать, хотя большого коммерческого распространения он не получил и используется как декоративное растение, например в Австралии. Его плоды имеют кисло-сладкий вкус.

3. Фиолетовый трюфельный картофель

Фиолетовый картофель считается более диетическим по сравнению с обычным. Его начали культивировать во Франции еще в XIX веке. Он идеально разваривается, и пюре из такой картошки сохраняет насыщенный фиолетовый цвет. Этот корнеплод не выращивается в больших промышленных объемах, потому что дает низкий урожай, и поэтому стоит существенно дороже традиционного.

4. Ведьмин виноград

Длинные ягоды такого винограда напоминают пальцы, что и дало этому сорту забавное название «ведьмины пальцы». Еще его именуют «капли слез» или «кишмиш хэллоуин». Это редкий сорт, его выращивают немногие компании. Хотя считается, что ухаживать за ним нужно почти так же, как за обычными сортами.

5. Брокколини

Брокколини — это гибрид брокколи и китайской капусты. Из-за тонкого, мягкого съедобного стебля этот овощ часто сравнивают со спаржей. Он хорош тем, что имеет сладковатый вкус, в пищу используются листья, молодые стебли, нераскрывшиеся цветочные побеги и цветы. Продукт богат витаминами С и А.

6. Арбузный редис

Арбузная редиска выглядит очень декоративно. Ее китайское название переводится как «красивая в сердце». Она имеет мягкий по сравнению с обычной редиской вкус с миндально-сладкими нотками. Ее можно подавать свежей или вареной, горячей или холодной. Но чтобы сохранить витамин С, который содержится в этой культуре в большом количестве, лучше есть ее сырой.

7. Разноцветная кукуруза

Считается, что такой сорт кукурузы впервые стали выращивать американские индейцы. Но потом были найдены доказательства того, что ее культивировали много ранее, аж до 1000 года до н. э. Яркая кукуруза очень устойчива к заморозкам, считается идеальной для приготовления попкорна и мамалыги и просто праздничного украшения стола.

8. Белый баклажан

Выращивать такие необычные баклажаны в целом не сложнее, чем обычные, а вот их вкус отличается в лучшую сторону. В них почти нет горечи, которая присуща традиционным сортам, более нежная мякоть и меньше семян. Белых сортов уже вывели немало, у каждого есть своя особенность.

9. Радужная капуста

Впервые радужная капуста появилась в Англии. Британская компания Syngeta выпустила на рынок новый сорт цветной капусты, соцветия которой окрашены в зеленый, ярко-оранжевый и фиолетовый цвета. Вкус у капусты точно такой же, но она добавляет красок в приготовленные блюда: новый сорт не теряет своей окраски даже после варки. У этого овоща есть и еще преимущества: в оранжевом сорте содержится в 25 раз больше бета-каротина, чем в обычных соцветиях, а фиолетовый насыщен антоцианом, который полезен для профилактики сердечных заболеваний, так как замедляет свертываемость крови.

10. Голубой банан

Бананы «голубая ява» выращиваются во многих частях Азии, Австралии и на Гавайях. И, что интересно, это не продукт селекции, так как мутировали они сами по себе. Голубой банан называют «банан-мороженое», потому что он имеет сладкую мякоть, которая по вкусу напоминает ванильный заварной крем или мороженое.

11. Яблоко «розовая жемчужина»

Сорт эффектной домашней яблони с белой кожурой и розовой мякотью был выведен американцем Альбертом Эттером еще в 1944 году. Плоды очень ароматные, а в оттенках вкуса можно почувствовать нотки грейпфрута и малины.

12. Белый огурец

Огурец-блондин отличается от своих зеленых собратьев тем, что его плоды практически никогда не бывают горькими. Сначала эти огурчики бледно-зеленого цвета, и лишь потом белеют. А специалисты обращают внимание на то, что белые сорта дают более высокий урожай, хорошо переносят тень, холод и сильную жару.

А вы пробовали какие-нибудь необычные сорта привычных овощей и фруктов?