12 примеров того, как светлые головы изо всех сил предотвращают экологическую катастрофу

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Наша Земля как никогда нуждается в заботе. Миллионы долларов тратятся каждый год на решение экологических проблем, однако и мы можем помочь, не вкладывая баснословных сумм. Уже недостаточно просто сортировать мусор или отказаться от пластиковых пакетов. Нужно думать шире. Как герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru призываем вас быть более ответственными по отношению к нашей планете, чтобы потом не было мучительно больно перед потомками.

Jenga Ocean — настольная игра из переработанных рыболовных сетей

Отличная идея переработки уже отслуживших рыболовных сетей, ведь на каждый комплект игры уходит примерно 7 кв метров сетей.

Fridgezoo — приспособление для экономии электроэнергии

В Японии придумали оригинальный гаджет, который будет просить вас закрыть дверь холодильника, если вы копошитесь в нем слишком долго, ведь основную часть электроэнергии он тратит, чтобы охладить воздух после того, как мы закрываем дверцу.

Соломинки для питья из настоящей соломы

Белорусская компания PG Brand Reforming не мудрствуя лукаво изобрела многоразовые соломинки из соломы. Как утверждают производители, после использования ими смело можно покормить лошадку.

Сумочки из волокон листьев агавы

Шри-ланкийская компания Kantala помимо использования природного сырья для своих изделий (волокна листьев агавы, скорлупа кокоса и ананасовые отходы) еще и возрождает традиционное ткацкое искусство своей страны.

Материал из старых газет и органического клея, по виду и прочности не уступающий древесине

Мики Мейер, дизайнер из Голландии, придумал «газетную древесину» — строительный материал из прессованных старых газет с органическим клеем, по своим свойствам ничем не уступающий дереву.

Компактный электроскутер от Xiaomi

Xiaomi’s Himo H1 13 килограммовый гаджет, способный на одном заряде проехать до 35 км со скоростью 18 км/ч. Невероятно компактный и, главное, экологически чистый.

Бумажная бутылка для жидкостей от Choose Water

Внешняя оболочка бутылки сделана из переработанной бумаги, а внутренняя — из биоразлагаемого материала.

Samsung проводит конкурс «Что полезного можно сделать из коробки из-под телевизора»

Необязательно что-то производить, чтобы помочь экологии. Компания Samsung Electronics совместно с компанией Dezeen проведут глобальный конкурс экодизайна упаковки для телевизоров, в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Пауэрбанк в корпусе из переработанного пластика от Gomi

Помимо очевидной пользы, такой пауэрбанк еще и обладает уникальным дизайном, ведь каждая переработка имеет свою особенность.

KFC предлагает печатать чеки на салфетке

KFC решила попробовать печатать свои чеки на салфетке, чтобы свести к минимуму потребление бумаги. Ну а если сумма большая, то еще и моральное удовлетворение приносит.

Сверхэкономичный душ от Nebia

Проблема нерационального использования водных ресурсов привела компанию Nebia к такому оригинальному решению. Уникальное строение душевой системы экономит воду, и вы не стоите под тонкой струйкой.

Очки из натурального кофе от Ochis

Уникальные очки авторской работы от Ochis на основе кофе, льна и натуральных масел после окончания эксплуатации превращаются в удобрения.