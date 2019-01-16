12 распространенных ошибок, цена которым — испорченная одежда
Как сэкономить время при сортировке одежды после стирки? Так ли полезны вакуумные пакеты для хранения вещей? Что пригодится при сушке деликатных тканей? Разберемся со всеми вопросами и узнаем, что мы до этого момента делали не так.
AdMe.ru напомнит о самых частых ошибках при стирке, сушке и хранении, которые портят внешний вид вашей одежды и укорачивают срок ее службы.
Ошибки при стирке
- Не учитывать степень загрязнения. Сильнозагрязненные предметы одежды должны стираться отдельно от слабозагрязненных, так как для каждого случая потребуется определенное количество промывной воды. Если не соблюдать это правило, то со временем белые вещи станут серыми или желтыми, а цветные — потускнеют.
- Неправильно сортировать. Специалисты рекомендуют стирать мелкие вещи с крупными. Это позволяет одежде перемещаться внутри барабана машины более свободно, что повышает эффективность стирки.
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Не регулировать температуру воды.
Моющие средствалучше работают в теплой и горячей воде. Рекомендуется использовать холодную воду только для стирки слегка загрязненной одежды, которая может полинять.
- Не выворачивать наизнанку шерстяные и хлопковые вещи. Из-за трения во время стирки о другие ткани на вещах могут образовываться катышки. В результате одежда теряет презентабельный внешний вид.
- Не использовать мешок для стирки нижнего белья и носков. Приобретение мешка не только сэкономит время при сортировке после стирки, но и защитит вещи от растягивания и разрывов.
- Применять кондиционер и смягчитель при стирке спортивной одежды. Большинство современных вещей для спорта изготавливаются из специальной ткани, которая отводит влагу от кожи, когда человек потеет. Кондиционер и смягчитель могут оставлять после себя пленку, покрывающую материал, что приведет к ухудшению влагоотводящих свойств одежды.
Ошибки при сушке
- Сушить купальник на батарее или в сушильной машине. Эластичность купального костюма может быть разрушена теплом, поэтому после стирки следует повесить его на стойке или положить в специальную сетку для сушки вещей.
- Не использовать плечики при сушке рубашек и верхней одежды. В данном случае лучше отдать предпочтение деревянным вешалкам: вещи не потеряют форму, не вытянутся, и не возникнут лишние заломы.
- Вешать шерстяные и трикотажные изделия. Здесь действует принцип горизонтали. Вещи из натуральных тянущихся тканей следует сушить на столе или доске, постелив под них, например, простыню. Лучше, конечно, использовать специальную сушилку, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Ошибки при хранении
- Использовать вакуумные пакеты слишком долго. Полиэтиленовые пакеты станут отличными помощниками во время перевоза одежды и недолгого хранения. Но могут принести значительный вред, если ими злоупотреблять. Вещам необходима естественная комнатная температура и достаточная вентиляция, чтобы ткань сохраняла свои свойства и хороший внешний вид.
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Хранить нестиранную одежду. Стирка одежды перед длительным хранением сезонных вещей поможет предотвратить размножение бактерий и тем самым снизить вероятность появления моли. Особенно это касается спортивной одежды. После интенсивных тренировок рекомендуется сразу постирать вещи. Если пренебречь этим правилом, то вскоре можно попрощаться с любимым спортивным комплектом, поскольку все его полезные свойства и нормальный внешний вид будут утрачены.
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Вешать свитеры и трикотажные вещи в шкаф. Даже при условии правильно подобранной по размеру вешалки все равно не удастся избежать деформации одежды, изготовленной из трикотажа, если хранить ее на плечиках. Лучше отвести отдельную полку в шкафу для свитеров и кардиганов, где они будут лежать аккуратно сложенными в целости и сохранности.
А какие действенные советы про продлению срока эксплуатации одежды есть у вас?