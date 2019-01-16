Хранить нестиранную одежду . Стирка одежды перед длительным хранением сезонных вещей поможет предотвратить размножение бактерий и тем самым снизить вероятность появления моли. Особенно это касается спортивной одежды. После интенсивных тренировок рекомендуется сразу постирать вещи. Если пренебречь этим правилом, то вскоре можно попрощаться с любимым спортивным комплектом, поскольку все его полезные свойства и нормальный внешний вид будут утрачены.

Вешать свитеры и трикотажные вещи в шкаф. Даже при условии правильно подобранной по размеру вешалки все равно не удастся избежать деформации одежды, изготовленной из трикотажа, если хранить ее на плечиках. Лучше отвести отдельную полку в шкафу для свитеров и кардиганов, где они будут лежать аккуратно сложенными в целости и сохранности.