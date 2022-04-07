12 раскрученных бьюти-лайфхаков, от которых минимум пользы, а вот вреда немерено

В сети можно найти тысячи рекомендаций по поддержанию красоты и уходу за собой в домашних условиях. Они подкупают своей доступностью, дешевизной и экономией времени, которое не нужно тратить на поход в салон. Но далеко не все бьюти-советы оправдывают наши ожидания, а некоторые даже могут нанести значительный вред.

Мы в AdMe.ru решили разузнать побольше о популярных лайфхаках и надеемся, что наши советы помогут вам избежать неприятных ошибок.

Пилинг лица пищевой содой

Соду называют отличным эксфолиантом и приписывают ей чудодейственные косметические свойства. Ее нередко рекомендуют для отшелушивания кожи в домашних условиях, да и цена такой процедуры обойдется в сущие копейки. Но мы настоятельно не рекомендуем наносить на лицо пищевую соду. И вот почему. Все знают, что сода вступает в реакцию с кислотной средой. Но немногие в курсе, что на поверхности нашей кожи присутствует кислотная мантия, которая поддерживает защитный барьер эпидермиса. Сода с ее высоким уровнем pН разрушает кислотную мантию и значительно снижает защитные свойства нашей кожи и ее способность противостоять воздействию неблагоприятных факторов. Использование соды может спровоцировать раздражение, сухость, шелушение и воспалительный процесс.

Лак для волос, чтобы закрепить макияж

Этот лайфхак был придуман участницами конкурсов красоты для того, чтобы макияж долго сохранял свою свежесть и яркость. Но опытные визажисты советуют воздержаться от этого способа фиксации мейкапа. Лак для волос содержит химические соединения, которые могут спровоцировать закупорку пор, сыпь или раздражение. Вместо лака лучше использовать специальные фиксирующие спреи или основу под макияж. Они безопасны для вашей кожи и помогут сохранить яркость макияжа, чтобы он в течение всего дня выглядел так, будто вы только что его нанесли.

Зубная паста от прыщей

Неизвестно, когда именно появился совет бороться с прыщами с помощью зубной пасты, но о нем точно слышали все, кто сталкивался с проблемой акне. Раньше в состав зубных паст часто включали вещество триклозан. Он оказывал антибактериальное воздействие на прыщи и предотвращал их появление. Позже выяснилось, что триклозан может негативно влиять на организм, и многие компании перестали включать его в состав зубной пасты. Но советы о лечении прыщей зубной пастой по-прежнему популярны в сети. На самом деле такой бьюти-лайфхак не только не спасет от воспалений, но и может усугубить состояние и без того проблемной кожи. Химикаты, содержащиеся в обычной пасте, подходят для зубов, но не для лица. Они вызывают сухость, шелушения, покраснения и не помогут в борьбе с прыщами. А если кожа станет слишком сухой, то ситуация с акне только усугубится.

Кокосовое масло для увлажнения

Можно сказать, что кокосовое масло стало универсальным средством в косметологии. Его рекомендуют наносить на волосы, использовать для ухода за сухой кожей тела и даже для приготовления полезных блюд. Но вот наносить его на лицо все же не стоит. Специалисты предупреждают, что кокосовое масло может увеличить жирность кожи и закупорить поры. Это создаст благоприятную среду для появления прыщей и комедонов.

Спирт в качестве тоника для кожи

Тонизирующие лосьоны и спреи для лица хороши для жирной кожи, склонной к появлению прыщей. Активные компоненты таких средств оказывают подсушивающее, антибактериальное и противовоспалительное действие. Если вы слышали о том, что в целях экономии можно заменить специальный тоник на медицинский спирт, то лучше откажитесь от этой идеи. Обычный спирт сильно сушит кожу. Его неправильное использование не прибавит красоты, а вызовет шелушение и раздражение, что приведет к усугублению проблем с акне.

Маска из яичных белков

Омолаживающие маски на основе яичного белка могут оказаться далеко не безопасными. Чтобы получить положительный косметологический эффект, нужно быть абсолютно уверенным в качестве и свежести яиц. Сырой белок опасно наносить на лицо, так как не исключено заражение сальмонеллезом. Не стоит применять яичную маску, если на коже есть мелкие ссадины или царапины. Это может привести к развитию вторичной инфекции.

Отбеливание кожи лимонным соком

Бьюти-советы по отбеливанию потемневшей кожи локтей с помощью лимонного сока лучше сразу отметать в сторону. В свежевыжатом соке этого цитруса содержится не 1 кислота, а сразу 3: яблочная, аскорбиновая и лимонная. Высокая концентрация этих веществ может вызвать химический ожог кожи, особенно при взаимодействии с солнечным светом. Покраснение, зуд и дерматит, которые могут появиться из-за этой реакции, не сделают вас красивее.

Маска для волос из горчицы

В сети часто можно встретить рецепты домашних масок для ухода за волосами на основе горчицы или горчичного масла. Считается, что такие косметические процедуры улучшают состояние волос, придают им блеск и стимулируют приток крови к волосяным фолликулам. Но обладательницам чувствительной кожи следует избегать использования подобных домашних масок. В горчице и горчичном масле содержится эруковая кислота, которая может спровоцировать раздражение и сухость кожи головы. Последствия таких экспериментов могут привести к появлению перхоти.

Отбеливание зубов содой и перекисью водорода

Нужно признать, что использование смеси пищевой соды и перекиси водорода действительно отлично справляется с отбеливанием зубов. Взаимодействуя с водой, эти вещества образуют щелочной раствор, который способен устранить потемнения и зубной налет. Но подобное домашнее отбеливание далеко не безобидно. Злоупотребление этой процедурой может нанести вред эмали, вызвать раздражение нежной ткани десен и усилить чувствительность зубов.

Обертывание для похудения

Обертывания часто практикуют в косметологии, когда нужно избавиться от лишних сантиметров, уменьшить выраженность «апельсиновой корки» и подтянуть кожу. Обычно для этой процедуры используют специальные составы, которые наносят на кожу и затем оборачивают ее пищевой пленкой для усиления эффекта. Главная опасность процедуры заключается в том, что создаваемый парниковый эффект заставляет кожу потеть и терять влагу, что впоследствии может негативно сказаться на ее состоянии. Нельзя сжечь жир таким образом. Кажущееся похудение достигается лишь потерей жидкости, и вскоре все объемы возвращаются на место.

Ламинирование волос желатином

Цель ламинирования — уплотнение структуры волос за счет протеина и коллагена, содержащихся в специальных косметических составах. В сети немало восторженных отзывов о домашней процедуре ламинирования с использованием желатина. Утверждают, что она ничуть не уступает по эффективности профессиональной процедуре и обходится значительно дешевле дорогой салонной услуги. Но следует знать, что нарушение техники приготовления ламинирующего состава может усилить жирность волос и усугубить проблему сухости кончиков, что наверняка испортит волосы. Перед тем как приступить к процедуре в домашних условиях, обязательно убедитесь в том, что у вас нет аллергии на компоненты ламинирующей смеси.

Маски против черных точек на носу

Популярные маски-пленки для очистки кожи от черных точек имеют в своем составе специальный клей. Благодаря ему средство плотно прилегает к коже, а процесс снятия маски может стать весьма травматичным. Вместе с пленкой вырываются пушковые волоски и повреждаются здоровые клетки. Это может привести к нарушению естественного защитного барьера кожи, сухости и воспалительным процессам. Специалисты также утверждают, что компоненты такой маски не способны проникнуть вглубь кожи и устранить причину появления угрей. Получается, что это очень больно и бесполезно.