12 простых правил покупки вещей, которые вы точно будете носить

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Синдром «шкаф забит — носить нечего» знаком многим, но вот мы снова видим две вещи по цене одной, теряем волю и скупаем одноразовые футболки за $ 1 и платья, которые не наденем больше одного раза. Пора покончить с этим и научиться покупать только то, что мы действительно будем носить.

AdMe.ru собрал советы стилистов и модных блогеров, которые сэкономят ваши деньги и помогут сделать так, чтобы купленные вещи работали на вас на все 100 %.

1. Разберите шкаф

Прежде чем отправиться за покупками по новым правилам, разберитесь с теми вещами, которые у вас уже есть. Достаньте все из шкафа и разделите на три группы: «обожаю и надела бы прямо сейчас», «может быть» и «точно не буду носить». Вещи, которые вы любите, верните в шкаф, а устаревшую, поношенную и неподходящую по цвету и стилю одежду выбросите или отдайте в пользу бедных. А вот со второй группой модный блогер Vallarina Creative советует поступить так: вешайте те вещи, которые постоянно носите, и те, которые нет, в разные стороны на вешалке в шкафу. Если вы ни разу не надели вещь за последние полгода, можете смело расставаться с нею. 5-шаговую инструкцию, как очистить свой шкаф от ненужных вещей, можно посмотреть здесь.

2. Сходите в магазин без денег

Чтобы понять, что вам идет, а что нет, отправляйтесь в магазин как на экскурсию. Без денег! Сейчас вы идете не за покупками, вы идете, чтобы лучше понять, какими должны быть ваш стиль и ваш идеальный гардероб. Попробуйте новые фасоны и непривычный крой. Зайдите в бутик, который торгует дорогой и качественной одеждой, — необязательно что-то покупать там, просто примеряйте вещи и оценивайте, как они сидят на вас. Присмотритесь к деталям, обратите внимание качество фурнитуры и швов (чем больше стежков на 1 см, тем лучше). Это поможет вам научиться отличать хорошо сшитые вещи, когда вы отправитесь за новыми покупками.

3. Напишите стоп-лист

Стоп-лист — это список вещей, которые вы никогда больше не купите. Возможно, это будет одежда тех цветов, которые вам не идут, джинсы стретч или дешевые футболки из тонкого трикотажа. Главное, что, помня этот список, вы сможете не поддаться импульсу и не купить очередную «ошибку», даже когда увидите привлекательную цену.

4. Создайте капсульный гардероб

Кэролайн Джой, которая ведет популярный блог Un-Fancy, советует создать капсульный гардероб. «Капсула» — это набор из нескольких предметов одежды, которые хорошо сочетаются между собой, и поэтому из небольшого количества вещей вы можете создавать много разных комплектов. Кэролайн советует ориентироваться на 37 предметов одежды и обуви (в это число не входят спортивная и домашняя одежда, купальники, белье и аксессуары), хотя можно обойтись и меньшим количеством. На ее сайте есть планировщик и приложение, которые помогут вам в создании капсульного гардероба. Вы также можете посмотреть инструкцию по созданию «капсулы» здесь и здесь. Следование принципам капсульного гардероба поможет вам делать покупки осознанно, а не импульсивно.

5. Следуйте правилу «мяса и картошки»

Знаменитый дизайнер Майкл Корс написал в своем Twitter, что 70 % нашего гардероба должно состоять из «мяса и картошки», а остальные 30 % — это «десерт». «Мясо и картошка» — это те самые простые и удобные базовые вещи, которые подходят к любому случаю и хорошо комплектуются друг с другом. Как раз об этих вещах блогер Лавиния Лонд пишет: «Выглядеть нейтрально всегда лучше, чем ярко, но неуместно. У англичан есть выражение easy to place him — легко определить человека. По одежде, по прическе, по выбору слов... Необязательно в плохом смысле, может быть, у вас королевский акцент, люди это отметят. Но все-таки предпочтительнее не быть easy to place — больше свободы для маневров». «Десерт» — это необычные, заметные вещи и аксессуары, яркий акцент вашего образа. Прэстон Дэвис, автор блога Keep it chic, которая 20 лет занималась кастингом моделей для съемок в американском Vogue, рекомендует каждый сезон покупать одну-единственную трендовую вещь и интенсивно носить ее, пока она в моде и делает ваш образ суперактуальным. В конце сезона вы просто выбрасываете ее, чтобы в следующем купить что-то новое. Уследить за всеми трендами невозможно, поэтому выбирайте то, что больше всего вписывается в ваш личный стиль.

6. Одевайтесь «для кого-то»

Стилист Елена Штогрина пишет, что одеваться нужно для конкретного человека. Подумайте, на кого вы хотите произвести впечатление? Когда вы покупаете какую-то вещь, представьте этого человека. Это ваша подруга, сестра, муж или модный блогер? А может быть, Брэд Питт? Понравитесь ли вы ему в этой вещи? Что могла бы рассказать ему о вас эта одежда? Сфотографируйте себя в будущей обновке в разных ракурсах и попытайтесь взглянуть на себя со стороны.

7. Надевайте правильное белье

Когда идете в магазин, обратите внимание, какое на вас белье. Хорошо подобранный бюстгальтер помогает визуально сбросить 3−5 кг. Он формирует под одеждой красивый силуэт и помогает вам выглядеть безупречно. Не экономьте на покупке белья: это вопрос не только стиля, но и вашего здоровья. Подобрать белье помогут наш гид и статья про ошибки при его покупке.

8. Покупайте две одинаковые вещи

Прэстон Дэвис рекомендует: если вы нашли базовую вещь, которая хорошо сидит на вас, покупайте сразу две. Если модель продается в разных цветах, берите один экземпляр черного цвета — он хорош в носке и отлично сочетается почти со всеми вещами в гардеробе.

9. Сравнивайте «соседние» размеры

Берите на примерку не только размер, который считаете вашим, но и два «соседних». Если ваш размер М, берите также S и L. Размерные сетки разных производителей отличаются, и вы удивитесь, узнав, что другой размер сидит на вас лучше привычного. Маленькая хитрость: купите пиджак на размер или даже два меньше и носите расстегнутым — это стройнит.

10. Подбирайте одежду к вашему образу жизни

Если вы 80 % своего времени проводите в офисе, нет смысла накупать кучу яркой одежды для вечеринок. Напишите список вещей, которые вы носите чаще всего, в которых вы хорошо себя чувствуете, — это своего рода ваша униформа. И в магазине в первую очередь обращайте внимание на них. Когда вы видите вещь в магазине, мысленно составьте как минимум три комплекта с нею и уже имеющимися в вашем гардеробе. Если вещь будет «одиночкой», лучше отказаться от покупки. Тратьте больше на то, что чаще носите: джинсы, футболки, одежду для офиса, и экономьте на том, что носите редко, например купальник.

11. Покупайте удобные вещи

У вас есть вещи, которые вам идут, но трут или жмут? Как часто вы их носите? Если вещь отлично выглядит на манекене или красива сама по себе, это не значит, что она подойдет именно вам. Ориентируйтесь на свой личный комфорт. Не надейтесь на похудение или на то, что жесткая ткань станет мягче после стирки, — покупайте одежду, которая изначально удобна и хорошо сидит на вас. Невыносимо прекрасное платье, от покупки которого вы не смогли удержаться, хоть оно и было маловато, станет не украшением вашего гардероба, а молчаливым упреком.

12. Примерьте обновку дома, не срезая бирки

Наденьте новую вещь дома перед вашим «родным» зеркалом и с привычным освещением, не срезая бирки. Теперь, когда вы немного остыли от потребительской лихорадки, вы можете трезво оценить, насколько хорошо сидит на вас вещь. Если вы разочарованы, смело возвращайте ее обратно в магазин. Сохраняйте коробки и чеки, чтобы не возникло проблем при возврате покупки.

Когда опасно заниматься шопингом

В день зарплаты.

В период ПМС.

Если у вас депрессия.

За компанию с подругой. Покупайте одежду в одиночестве — это поможет подойти к оценке вещи вдумчиво и не тратить деньги зря.

В дни распродаж. Скидки — это здорово, но, прежде чем пойти по магазинам, составьте список покупок, которые вам действительно необходимы.

Чтобы убить время и «просто посмотреть» — есть риск потратиться на вещи, которые вам не нужны.

Помните, что шопинг не решит ваших психологических проблем. К составлению гардероба нужно подходить с умом, отодвинув эмоции на второй план. Вы должны твердо знать, что именно вам нужно, и что вы можете себе позволить. И все же время от времени позволяйте себе легкомысленный шопинг как бездумное удовольствие и терапию от плохого настроения и купите себе те безумные кислотные легинсы с принтом из котиков, просто потому что это весело.