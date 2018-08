12 простых правил покупки вещей, которые вы точно будете носить

1. Разберите шкаф

2. Сходите в магазин без денег

3. Напишите стоп-лист

4. Создайте капсульный гардероб

5. Следуйте правилу «мяса и картошки»

Знаменитый дизайнер Майкл Корс написал в своем Twitter, что 70 % нашего гардероба должно состоять из «мяса и картошки», а остальные 30 % — это «десерт». «Мясо и картошка» — это те самые простые и удобные базовые вещи, которые подходят к любому случаю и хорошо комплектуются друг с другом. Как раз об этих вещах блогер Лавиния Лонд пишет: «Выглядеть нейтрально всегда лучше, чем ярко, но неуместно. У англичан есть выражение easy to place him — легко определить человека. По одежде, по прическе, по выбору слов... Необязательно в плохом смысле, может быть, у вас королевский акцент, люди это отметят. Но все-таки предпочтительнее не быть easy to place — больше свободы для маневров».

«Десерт» — это необычные, заметные вещи и аксессуары, яркий акцент вашего образа. Прэстон Дэвис, автор блога Keep it chic, которая 20 лет занималась кастингом моделей для съемок в американском Vogue, рекомендует каждый сезон покупать одну-единственную трендовую вещь и интенсивно носить ее, пока она в моде и делает ваш образ суперактуальным. В конце сезона вы просто выбрасываете ее, чтобы в следующем купить что-то новое. Уследить за всеми трендами невозможно, поэтому выбирайте то, что больше всего вписывается в ваш личный стиль.