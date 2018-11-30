12 простых и действенных фишек для ванной комнаты, которые стоит попробовать каждой хозяйке

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Ванная — место, где всегда особо хочется чистоты, а организовать порядок бывает не всегда просто. Чтобы облегчить себе жизнь, используйте маленькие хитрости, которые сделают помещение уютнее, а уборку в нем быстрее.

AdMe.ru подсмотрел несколько оригинальных лайфхаков для ванной у блогеров и готов поделиться этими идеями с вами.

Для хранения косметики и мелочей можно использовать поддон для столовых приборов

Подробнее об этом смотрите тут.

Используйте туалетную бумагу для ароматизации помещения

Пара капель любого эфирного масла на рулоне туалетной бумаги освежит ванную не хуже ароматического блока. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Чтобы полотенца в ванной пахли не влажностью, а свежестью, используйте спрей на основе эфирных масел

В небольшой флакончик с распылителем налейте воду, добавьте несколько капель вашего любимого масла. Сбрызните средством полотенца. Теперь ваша ванная будет благоухать свежестью. Подробнее об этом здесь.

Чтобы тюбики занимали меньше места, храните их в подвешенном состоянии

Используйте дополнительный карниз для душевой и прищепки, чтобы прикрепить тюбики. Подробнее об этом совете тут.

Мягкий и хорошо впитывающий влагу коврик для ванны можно сделать из трех полотенец

Пошагово все можно посмотреть здесь.

Если коврик в ванной постоянно переезжает, используйте липучку для одежды

Приклейте одну сторону липучки на пол, а другую — к коврику. Теперь скольжение будет минимальным. Подробнее о совете смотрите здесь.

Из тонкой ПВХ-трубы может получиться отличный держатель для полотенец

Прикрепить его можно за дверью, это значительно сэкономит пространство. Подробнее о том, как сделать такой держатель, смотрите здесь.

Используйте обмылки с умом

Из нескольких обмылков вполне можно сделать новое мыло — просто перетопите остатки на водяной бане и разлейте по формам до застывания. А те, кто не хочет хранить обмылки, могут положить их внутрь мочалки и использовать до полного растворения. Подробнее об этом тут.

Настенная сумка для обуви позволит удобно хранить ванные принадлежности

Прикрепите ее на внутреннюю сторону шторки для душа или повесьте рядом. Полочка в ванной сразу же освободится от бесчисленных тюбиков и баночек. Подробнее об этом здесь.

Чтобы зеркало в ванной не запотевало, используйте гель для бритья

Нанесите гель на зеркало и равномерно распределите по поверхности. Затем удалите его сухой салфеткой. Подробнее о совете тут.

Удобное мыло-мочалка позволит сократить расход мыла. А еще оно очень мило выглядит

Для этого вам понадобится шерсть для валяния и обыкновенное мыло. Технику валяния можно посмотреть здесь.

Если мыло раскисает в мыльнице, положите туда бублик для волос

Бублик впитает лишнюю влагу, а мыло будет оставаться сухим. Подробнее об этом здесь. Также вместо бублика вы можете использовать обыкновенную губку.