12 особенностей французского интерьера, которые и нам неплохо было бы перенять

Воссоздать французский стиль в своей квартире не так сложно, как кажется. Даже если ваше окно не выходит на крыши Монмартра. Возьмем немного спонтанности, добавим чуть золотого блеска, легкий винтажный флер — и вуаля, получим интерьер, одновременно романтичный и рациональный. Почти как в Париже.

Мы в AdMe.ru полистали архитектурные журналы, послушали советы некоторых дизайнеров и подумали, что секрет успеха кроется в деталях. Иногда, чтобы получить результат, надо просто изменить привычки.

1. Много воздуха и света

Открытое, светлое пространство — вот главный секрет парижской квартиры. Парадокс же заключается в том, что этому ощущению легкости ничуть не мешает ни миниатюрная кухня, ни узкий коридор, ни даже низкий потолок. Французские дизайнеры умеют создавать оптический обман. Трюк № 1: общий светлый фон.

Трюк № 2: столы и стулья на очень тонких ножках.

Трюк № 3: зеркала и «фальшивые» двери. И самое главное — вся мебель в комнате расставлена не друг напротив друга, а образует обжитые островки в зависимости от привычек хозяев: здесь мой уголок для чтения, тут мы вдвоем пьем кофе по утрам, а там — всей семьей смотрим телевизор.

2. Все милые сердцу вещи на виду

Французские дизайнеры очень трепетно относятся к истории. Неважно, идет ли речь об истории дома в целом, конкретной семьи или вон того кресла у окна. Все, что можно сохранить, будет сохранено, отреставрировано и помещено на видное место, потому что в чем еще, как не в этих деталях, заключается сущность нашей жизни? Если своих воспоминаний не хватает, можно принести что-то с блошиного рынка. Ценность всех этих предметов измеряется не в деньгах, а в способности вызывать эмоции.

3. Чем больше спонтанности, тем больше души

Французам нет равных в умении создавать иллюзию легкого творческого беспорядка. Неудивительно, что и их квартиры всегда выглядят чуть небрежно — так, будто за хозяином только что закрылась входная дверь. Попробуйте отыскать здесь любые признаки симметрии. Все спонтанно, все неправильно: какие-то разномастные рамки, мебель разных эпох, латунь и дерево, вышивка и мрамор... Это живой дом и вещи, которыми пользуются.

4. Белый — лучший фон для экспериментов

Тут все неоднозначно. Если бы речь шла о стиле прованс, то шелковые обои с цветочным принтом были бы как нельзя более кстати. Но мы говорим о городских квартирах, а потому — только краска. Парижской классикой считаются стены, выкрашенные в белый цвет, и это не тот кипенно-белый, что режет глаз, а чуть сливочный, мягкий. На таком фоне все ваши смелые эксперименты со стилем пройдут на ура. Если площадь позволяет, попробуйте добавить то, что называется ноткой черного: контрастная дверь или одна стена, выкрашенная в глубокий цвет.

5. Вместо занавесок открытые окна

Мы занавешиваем окна — это факт. Французы оставляют их открытыми. Обилие естественного света — главный признак интерьера любой парижской квартиры. В старых домах еще сохранились деревянные решетчатые ставни, в современном варианте их меняют на жалюзи или рольшторы. В любом случае они не должны превращать вашу гостиную в тронный зал. Забудьте о дорогих гардинах и тюле, если хотите придать своей квартире хоть немного французского шарма.

6. Меньше пластика — больше натуральных материалов

Никакого пластика — только дерево. И окон это тоже касается. В то время как мы прячемся от холода и шума, французы смело впускают в свои квартиры и то, и другое. Разумеется, их зимы с нашими не сравнить, но по опыту скажем, что, если в доме нет современного отопления, температура в нем редко поднимается выше 18 градусов. А звуки улицы — будь то шаги, разговоры или чириканье соседской канарейки — являются неотъемлемой частью вашей жизни. Но тут уж приходится выбирать.

7. Да здравствуют люстры и шелковые абажуры!

Крошечные светильники, вмонтированные в потолок, почему-то до сих пор считаются признаком «евроремонта». Забудьте о них, если хотите придать своей квартире частицу французского шарма. Выбирайте люстры, с позолотой и хрустальными подвесками, комбинируйте их с бра, отделанными шелком и бисером, и тонкими хай-тековыми торшерами для чтения. Чем больше источников света для разных случаев жизни, тем лучше.

8. Винтажная ванная — это очень по-французски

Как только речь заходит о ванной, наша фантазия традиционно заканчивается. Зеркало в полстены, бежевая плитка, бордюр в цвет — спокойно, нейтрально и очень по-отельному. Давайте попробуем сломать стереотипы, сделаем шахматный черно-белый пол, поставим винтажные латунные краны, а зеркало обрамим в раму. Поверьте, в этом сразу появится что-то неуловимо французское.

9. Балкон как маленький сад

Здесь, конечно, та же история, что и с окнами: превратить нашу застекленную лоджию во французский балкон с видом на крыши Монмартра не удастся при всем желании. И все же не надо стыдливо занавешивать его от гостей и соседей. У балкона большой потенциал. Это место для чтения и тихих разговоров по вечерам. Украсьте его цветами и гирляндами волшебных огней — в Париже многие так делают.

10. Ковер с волшебным орнаментом для легкой ностальгии

Будем честными: толстый ковер нейтральных оттенков из ближайшего магазина напрочь убьет всю «французскость» вашей квартиры. У правильного ковра, как и у всего остального содержимого гостиной, цель одна — создать эффект эдакой ностальгической потрепанности, добавить прелестного шарма прожитых лет. Пусть он будет старый (или искусно состаренный), с едва различимым тонким орнаментом и непременно из натуральной пряжи.

11. Одна большая картина задаст общий тон

Сначала искусство, затем все остальное. Линия, цвет, текстура и форма большой абстрактной картины выполняют важную задачу: они создают визуальный язык комнаты и связывают воедино все ее элементы. Внесите в обстановку немного драматизма. Покупайте то, что любите, и не думайте о том, как оно будет сочетаться с мебелью или цветом стен, в конце концов все сложится само собой.

12. И немного золота

Если сомневаетесь, с чего начать, — начните со старинного зеркала в золотой раме. Во-первых, оно визуально расширяет пространство, а во-вторых — это просто красиво. Зеркало в золотой раме — обязательная деталь классического французского интерьера. Оно может стоять на каминной полке или занимать собой половину стены, но оно точно где-то есть. С чем оно сочетается? С винтажной люстрой, поверхностями из необработанного дерева, картинами в стиле абстракционизма. Что ему противопоказано? Покрывала с рюшами, мебель из ДСП, кружевные салфетки, натяжные потолки, тюль на окнах, ковролин.