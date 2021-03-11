12 привычек людей, у которых дома такая чистота, что комар носа не подточит

Психологи говорят, что человек — существо привычки. Постоянное выполнение определенных действий экономит силы и помогает быстрее справляться с ежедневными задачами. Вот вы задумываетесь, как встать с кровати, почистить зубы, сварить кофе? Нет, ведь это стереотипные действия, которые выполняются на автомате.

AdMe.ru рискнул предположить, что люди с идеально чистыми квартирами не продали душу мистеру Проперу, а просто выработали правильные бытовые привычки. Мы составили список из 12 пунктов, которые точно выведут уборку на новый уровень.

1. Пылесосить все, до чего можно дотянуться

Мы пылесосим ковры и полы, но ведь в квартире есть уйма других вещей, которые можно почистить таким способом. Это окна и шторы, двери, плинтусы, вентиляционные решетки. Насадкой со щеткой получится пропылесосить тумбочки, лампы, зеркала и электронику. А как насчет потолка и стен? С них ведь сыпется пыль, которая потом оседает на мебели и других вещах. Специалисты советуют пылесосить эти поверхности 3–4 раза в год.

2. Правильно вытирать пыль

Круговые движения подходят для полировки мебели, а при обычной уборке лишь размазывают грязь по поверхности. Чтобы собрать всю пыль и не оставлять на поверхности разводов, нужно делать медленные S-образные движения.

3. Не держать всю бытовую химию в одном месте

Знающие люди советуют не держать бытовую химию и инструменты для уборки в одном месте, а хранить их там, где они применяются. Ведь куда проще вытереть отпечаток пальца с зеркала или дверцы шкафа, если за тряпкой и средством не придется идти в другую комнату. Еще один лайфхак — положить стопку салфеток и универсальное чистящее средство под умывальником на кухне и в ванной. Так вы сможете сразу убрать разводы или остатки зубной пасты, а не ждать, пока они засохнут настолько, что придется долго и муторно их оттирать.

4. Не заставлять квартиру тумбочками и корзинами

В интернете часто советуют поставить в каждой комнате по корзине и собирать в них мелочь, которая валяется без дела. Но так в квартире будет постоянно скапливаться хлам. Помещение, в котором слишком много вещей, выглядит неопрятным даже после тщательной уборки. Порой лучший выбор — избавиться от обилия ящиков, коробов и пуфов, в которые так и хочется что-то сложить. Вместительную прикроватную тумбочку лучше заменить небольшим столиком, на котором поместится лишь лампа, стакан воды и другие действительно нужные вещи. Делая уборку, первым делом освобождайте и протирайте горизонтальные поверхности: столы, подоконники, плинтусы, верхнюю часть стиральной машины и т. д. Так в квартире моментально станет чище.

5. Всегда вытирать раковину насухо

Многие люди протирают кухонную плиту, столы и умывальник, пока что-то готовят. Это очень полезная привычка, но для максимального эффекта ее стоит немного усовершенствовать: не просто мыть поверхности, а сразу вытирать их насухо. Этот простой лайфхак поможет избежать разводов на раковине, плинтусах столешницы и других глянцевых поверхностях.

6. Чистить унитаз после каждого использования

Никто не говорит о полноценном мытье, достаточно пройтись по унитазу ершиком с чистящим средством и уделить внимание пространству под ободком. Это займет всего пару минут в день, а если так будет делать каждый член семьи, в туалете всегда будет чисто. Если в доме жесткая вода, есть смысл наливать чистящее средство в унитаз на ночь. Так надоедливый налет просто не успеет сформироваться.

7. Сразу выбрасывать ненужные упаковки

Все мы покупаем лекарства и средства личной гигиены, получаем посылки и приносим домой бытовую технику в коробках. А это картонные упаковки, листы-вкладыши, бесконечно длинные инструкции и груда других бумаг. Чтобы не захламлять пространство, полезно сразу выбрасывать ненужную макулатуру. Фирменную упаковку от техники нужно сохранять до окончания гарантийного срока, а потом она уже вряд ли понадобится. Многие бумаги можно отсканировать и хранить в электронном виде — так важная информация будет под рукой, а места в квартире станет больше.

Прошлась по квартире и безжалостно собрала ненужные упаковки. Потратила 15 минут.

8. Не впадать в перфекционизм и работать в команде

Некоторые люди предпочитают взвалить всю уборку на свои плечи, потому что другие члены семьи точно сделают что-то не так. Но какая разница, что 5-летний ребенок свернул носки не в ту сторону, если постиранные вещи разобраны и сложены по местам? Приучая детей к домашней работе, вы взращиваете в них ответственность и чувство общности. Люди, у которых дома идеальный порядок, всегда распределяют нагрузку. Согласитесь, это справедливо: если мусорили все, то и убирать в силу своих возможностей тоже должны все.

9. Вовремя пополнять запас чистящих средств

Интересно было бы посчитать, сколько окон остались немытыми, а ковров нечищеными из-за того, что дома закончилось нужное чистящее средство. Клинеры рекомендуют собрать полный ассортимент бытовой химии и систематически его пополнять. То же самое касается губок, тряпок, салфеток, щеток и прочих инструментов для уборки. О бытовых помощниках тоже забывать нельзя — следите за уровнем заряда робота-пылесоса и других приборов, чтобы уборка неожиданно не перенеслась на неопределенный срок.

10. Следить за чистотой душевой кабины

Обладатели стеклянных кабин знают, каково это — пытаться отмыть старые разводы и брызги. Трешь их, трешь, а им хоть бы что. Но есть простой лайфхак: смывать мыльную пену со стенок кабины, пока принимаешь душ. Именно мыло в тандеме с жесткой водой создает разводы. Для большей эффективности можно держать в ванной специальный скребок и сразу после душа чистить им стекло. Если скребка нет, подойдет салфетка из микрофибры, главное — насухо вытереть стены кабины. Еще важно знать меру, ведь чем больше мыла или геля для душа мы используем, тем больше будет пены. Следовательно, брызг и разводов на стекле тоже будет больше. Да и для полноценного мытья достаточно всего 1–2 ч. л. геля.

11. Ответственно ухаживать за питомцами

Чтобы уменьшить количество шерсти на коврах и мягкой мебели, животных нужно вычесывать, и не только во время линьки, а регулярно. Если есть возможность, делать это лучше за пределами квартиры. Рекомендации следующие: длинношерстных собак расчесывать каждый день, короткошерстных — раз в неделю. Котов с длинной шубкой нужно вычесывать несколько раз в неделю, с короткой и средней — 1–2 раза в 7 дней. Мороки хватает, зато дома будет гораздо чище. Важно: если животное разбрасывает по квартире слишком много шерсти, стоит обратиться к ветеринару. Возможно, питомцу не хватает питательных веществ или он приболел.

12. Делать бытовую рутину менее скучной

Если идти за веником как на каторгу, и без того тягостный процесс уборки станет сущим наказанием. Домашние дела можно совмещать с более приятными занятиями: смотреть сериалы, разговаривать по телефону, слушать аудиокниги, подкасты или любимые треки. Согласно исследованиям, прослушивание музыки повышает эффективность выполнения монотонной работы. Многим людям проще убирать, когда на фоне играет приятная уху мелодия. Если выбрать ритмичную песню, процесс пойдет активнее и веселее. Профессиональные клинеры даже составляют плей-листы для уборки.