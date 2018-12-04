12 причин не выбрасывать старый смартфон, а использовать его по-новому

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С покупкой нового смартфона возникает вопрос: куда же девать старый? Если ваши родители и младшие братья уже снабжены мобильными устройствами, все равно не стоит сразу же отправлять списанный телефон в утиль. С его помощью вы сможете узнать, чем занимается домашний любимец в ваше отсутствие, удаленно следить за маленьким ребенком и даже найти угнанную машину.

AdMe.ru нашел несколько доказательств того, что старый смартфон может вам пригодиться.

1. Камера видеонаблюдения

Если вам всегда было любопытно, чем занимается ваш кот, когда вас нет дома, тогда самое время это проверить с помощью ненужного телефона — встроенная камера и Wi-Fi превратят его в домашнюю камеру видеонаблюдения. Установите приложение Presence или воспользуйтесь старым добрым Skype: для этого нужно настроить в мессенджере режим для автоматического принятия видеозвонков. О других способах превращения телефона в камеру видеонаблюдения можно узнать тут.

2. Видеоняня

Подключите телефон к Wi-Fi и установите одно из приложений для наблюдения за детьми (например, подойдет Dormi). Когда ребенок начнет издавать звуки, приложение сообщит вам об этом.

3. Прикроватный будильник

Старый смартфон можно легко превратить в прикроватное устройство, которое поможет вам просыпаться приятно. Можно скачать специальные приложения с забавными звонками будильника (например, CARROT Alarm) или «умные» приложения для более качественного сна: Pzizz поможет вам быстрее окунуться в сон благодаря специальным успокаивающим звукам, а Sleep Cycle разбудит вас именно тогда, когда вы будете в легкой фазе сна.

4. Электронная книга для детей и взрослых

Установите на телефон одно из многочисленных приложений для чтения книг. Закачайте в гаджет книги или развивающие иллюстрации, которые подойдут по возрасту вашему ребенку. Дети любят выглядеть похожими на родителей, и теперь, возможно, они станут читать более охотно. Вы также можете читать со смартфона и сами, если не хотите покупать для этого специальное устройство.

5. Плеер

В новом телефоне может банально не хватать памяти для всей вашей музыки, особенно если вы меломан и любите время от времени послушать то, что играло на повторе в вашем плеере пару лет назад. К тому же если вы пойдете, например, на пляж, чтобы то и дело не беспокоиться о сохранности нового смартфона, лучше использовать старый. Также аппарат можно подключить к какой-нибудь радиостанции, если вы забыли закачать музыку.

6. Гаджет для занятий спортом

Брать на пробежку или в спортзал новенький дорогой гаджет также не лучшая идея. Так что и здесь вас выручит старый телефон. Достаньте сим-карту, закачайте побольше бодрой музыки и полезные фитнес-приложения — и вот помощник в занятиях спортом готов.

7. Устройство для автомобиля

Скачайте на списанный смартфон одно из множества приложений для поиска по GPS и спрячьте гаджет внутри своего автомобиля. Не забывайте время от времени подзаряжать его. Так, если ваш автомобиль угонят, вы сможете отследить его местоположение. А еще из старого смартфона выйдет хорошая стереосистема (предварительно загрузите на него много музыки) и лучший GPS-навигатор, ведь вам не придется то и дело отвлекаться на входящие вызовы и сообщения.

8. Усилитель сигнала Wi-Fi

Если в некоторые уголки вашего дома не дотягивает сигнал Wi-Fi, исправить дело поможет старый смартфон. Для этого нужно установить одно из приложений, например fqrouter2, — так сигнал будет приниматься и передаваться дальше.

9. Мини-экран для рабочего места

Если рабочее пространство вашего монитора на вес золота, то с помощью старого смартфона его можно немного расширить. Это небольшое дополнительное пространство можно использовать для вывода различных уведомлений.

10. Детская игрушка

Маленькие дети уже с пеленок проявляют интерес к технике и в частности к смартфонам. Чтобы познакомить ребенка с гаджетом не в ущерб новому смартфону, используйте старое устройство. Когда малыш подрастет, туда можно будет закачать мультфильмы и развивающие игры.

11. Зарядка для нового телефона

Для начала стоит убедиться, что вы сможете подзаряжать новый телефон от старого, для этого скачайте приложение USB OTG Checker. Возможно, вам удастся прибегнуть к этому способу. Вам нужно лишь купить адаптер USB OTG (on-the-go) - он позволит подключить один аппарат к другому при помощи USB-кабеля для зарядки.

12. Аварийный телефон

Один старый смартфон все же точно стоит сохранить и отправить на дальнюю полку шкафа. Так вы будете уверены, что в случае поломки нового телефона и до устранения неисправности вы не окажетесь оторваны от внешнего мира.

А как вы распоряжаетесь старыми смартфонами, когда приобретаете новое устройство?