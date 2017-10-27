12 предметов, которые мы почему-то забываем почистить

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Вы считаете, что у вас дома идеальная чистота, только потому что все вещи на своих местах, висят чистые занавески и вымыт пол? Не хотим вас огорчать, но этого недостаточно. AdMe.ru предлагает вам обратить внимание на некоторые предметы, которые раз за разом «избегают» необходимой им чистки.

Двери

Как часто вы моете двери? На торцах вверху и по бокам оседает пыль, которая разлетается по всей квартире при сквозняке. Ручки дверей необходимо чистить как можно чаще, потому что на них скапливается много бактерий, которые отлично себя чувствуют на тонком слое кожного сала, пота и крема для рук.

Высокие горизонтальные поверхности

Главное правило домохозяек: не усложняй себе жизнь. То есть если не видно, значит, чисто. Но пыль, оседающая на шкафах, полках и любых других поверхностях, которые находятся выше роста самого высокого члена семьи, имеет свойство разлетаться во время сквозняков, вызывая аллергию. Да и кому приятно обнаружить у себя в кофе такую добавку?

Ручки кухонных шкафчиков и ящиков

В процессе приготовления пищи пачкается не только посуда, но и все предметы, с которыми мы контактируем руками. Неважно, в чем ваши руки, — в пыли от кожуры картошки, в животном жире или в соке овощей — все это отличная среда для размножения бактерий.

Вентили кранов, ручки смесителей

Открываем кран грязными руками. Верно? Логично предположить, что при закрывании на чистые ладони снова попадает часть той грязи, которая осталась на поверхности вентилей при открывании. Замкнутый круг. Надо просто вымыть ручки крана во время мытья рук.

Диван

В складке между спинкой и сиденьем дивана можно найти не только мелочь, которой вполне хватит на первый взнос по ипотеке, но и кучу мусора. Это место стоит регулярно чистить — хотя бы ради материального вознаграждения труда.

Стулья

Кроме сидений стульев, которые пачкаются незаметно, но довольно быстро, следует уделить внимание спинкам и ножкам. А для сидений стоит сшить несколько комплектов чехлов, которые будут гармонировать по цвету с вашими скатертями.

Бачок унитаза

Как ни странно, хоть там и постоянно сменяется вода, но на стенках образуется слизь. Скорость ее появления зависит от качества водопроводной воды в вашем городе.

Телефон, клавиатура, мышка, ПДУ

Вещи, которыми мы пользуемся каждый день, нуждаются в регулярной чистке. На поверхности телефона остается кожный жир, крем для рук, тональный крем. Клавиатуре повезло еще меньше. Между ее кнопками можно найти даже крошки вчерашнего ужина.

Упаковка

Магазинные корзинки и тележки чистят редко (читай: никогда), поэтому все, что было туда сложено, никак не может быть чистым. Хоть это и запрещено, но в них возят детей в обуви и мелких собачек. Поэтому перед тем как провернуть хак с разрезанием мороженого прямо в упаковке, лучше ее вымыть. Впрочем, как и все остальное, что должно оказаться в вашем холодильнике.

Шкафчики

Кухонные шкафчики, в которых хранятся крупы и макаронные изделия, необходимо регулярно чистить, потому что в таких местах часто заводятся насекомые. Значительно облегчает хранение и уборку использование для круп емкостей с плотно прилегающими крышками. Шкафчик, в котором стоит мусорное ведро, тоже требует уборки. Внутреннюю часть дверей следует мыть каждую неделю. А при каждом опорожнении ведра нужно выметать мелкий мусор, который случайно попал на дно шкафчика.

Шторка в ванной

Именно на шторке в первую очередь образуется плесень, от которой очень сложно избавиться. Поэтому после каждого принятия душа расправляйте ее. Так капли быстрее высохнут. И не забывайте регулярно стирать шторку и чистить штангу, на которой она держится.

Поильники, трубочки, посуда необычной формы

Перед покупкой посуды необычной формы думайте о том, как вы будете ее мыть, насколько доступны все внутренние поверхности для ершика или губки. Это касается, например, браслетов-фляг, многоразовых трубочек для напитков и детских поильников. В феврале 2016 года молодая мама выложила в соцсети фотографии плесени, которая образуется внутри носика детского поильника.