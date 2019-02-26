12 правил экономии, которым следуют богатые люди

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Деньги помогают нам претворять мечты в реальность, если мы достаточно зарабатываем и при этом умеренно тратим. Пока одни из нас подсчитывают расходы, выбирая между поездкой в отпуск и уверенностью в том, что не останешься без еды и крыши над головой, другие живут припеваючи на свою зарплату. Работают они не больше остальных, зато в совершенстве освоили искусство экономии.

Нас в AdMe.ru заинтриговали уловки, которые помогают людям так умело распоряжаться деньгами. Хотите верьте, хотите нет, но эти 12 советов, которым следуют состоятельные люди, могут положительно повлиять на ваш сберегательный счет.

1. Правило 24 часов

Миллионеры остаются верны правилу 24 часов. Они могут купить дорогую вещь, не раздумывая ни секунды, но, чтобы принять взвешенное решение, дают себе сутки. Импульсивные покупки имеют эмоциональную подоплеку и часто бывают нецелесообразны. Задавайте себе вопрос: «Хочу или нужно?» — и вы избежите лишних трат.

2. Только наличный расчет

Безналичный расчет хорош для вашего кошелька, но плох для вашей кредитки. Люди, которые подходят к тратам стратегически, предпочитают платить наличными, особенно когда речь идет о мелких покупках. У богатых людей есть привычка избегать долгов. Попробуйте начать с оплаты продуктов наличными, а также воздержитесь от сохранения данных кредитки в браузере. Так вы сможете вести учет своих расходов.

3. Установите бюджет и придерживайтесь его

Звучит банально, но если вы четко определите свой бюджет в день зарплаты, то это поможет вам сэкономить кучу денег. Честно проанализируйте свои доходы и расходы и установите лимит. Финансисты называют такой метод бюджетирования 50/30/20.

4. Покупайте вещи, которые помогут вам заработать

Экономить деньги — это не значит во всем себе отказывать. Богатые люди не тратят деньги. Они инвестируют в будущее, то есть совершают покупки, которые помогут в работе или еще как-то положительно повлияют на доход. Например, Кимберли Палмер, персональный финансовый эксперт из Nerdwallet, не скупится на деловые наряды, хороший ноутбук, надежную машину.

5. Вкладывайтесь в сервисы, которые экономят ваше время

Согласно изданию Business Insider, богатые люди без стеснения тратят деньги на сервисы, которые экономят их время и избавляют от умственных страданий. Они больше сфокусированы на инвестициях, чем на расходах. Доставка продуктов, услуги прачечной или аренда более дорогой, но близкой к месту работы недвижимости позволяют найти время, чтобы заняться тем, что приносит им радость.

6. Опыт бесценен

У миллионеров жизнь бьет ключом, но они всегда находят время на приобретение нового опыта, потому что расходы, положительно влияющие на жизнь и здоровье, у них в приоритете. Они легко включат в свои ежедневные траты поход, способный изменить жизнь, прыжок с парашютом, путешествия или абонемент в тренажерный зал.

7. Сначала платить, потом отдыхать!

Люди, которые разбираются в управлении финансами лучше нас, имеют представление о своих фиксированных расходах. Они следуют правилу автоматически вносить фиксированные платежи в самый первый день. Так становится ясно, как можно потратить оставшиеся деньги.

8. Составьте список покупок для ежегодных распродаж

Все мы любим распродажи. Они могут выглядеть очень привлекательно, но в конечном итоге вы тратите больше, чем следовало бы, покупая предметы далеко не первой необходимости. Хотя покупать вещи, которые не участвуют в распродаже, тоже не значит экономить. Эксперты советуют составлять список покупок и расписание распродаж, чтобы покупать максимально выгодно.

9. Вкладывайтесь в то, что делает вас здоровыми и счастливыми

Покупать вещи, которые делают вас счастливыми, а заодно и пригодятся для вашего хобби, — это нормально. Богатые хорошо работают и хорошо отдыхают, потому что они любят то, чем занимаются, и вкладываются в то, что приносит им радость. Если вы обожаете астрономию и средства вам позволяют, нет ничего предосудительного в том, чтобы купить телескоп, ведь это сделает вас счастливыми.

10. Устраивайте дни без трат

Люди, которые умеют экономить, так же хорошо контролируют свою потребность бездумно тратить деньги. Попробуйте каждую неделю устраивать себе дни без трат.

11. Копите мелочь

Никто не любит получать сдачу мелочью. Стоит уронить монету в сумку, мы тут же о ней забываем. А ведь копейка рубль бережет! Используйте мелочь, покупайте на нее дешевые снеки, добавляйте, чтобы получилась сумма без сдачи. Это поможет уменьшить ежедневные траты.

12. Не выбрасывайте — ремонтируйте

Когда богатый человек вкладывает деньги в покупку какой-либо вещи, он верит, что она ему будет служить до самого конца. Миллионеры уверены, что любой сломанный прибор нужно попытаться починить, прежде чем отправить его на помойку. Ремонтируя вещи, мы экономим деньги и заботимся о нашей планете.