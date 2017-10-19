12 поз красной дорожки, которые позволяют звездам выглядеть безупречно

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Над образами голливудских звезд работают десятки профессионалов. Потому-то они знают, как казаться на снимках моложе, скрыть «ненужные» детали и подчеркнуть достоинства — достаточно просто выбрать правильную позу. Чтобы ваши снимки тоже были достойны красной дорожки, AdMe.ru собрал самые эффектные позы, которые позволяют выглядеть безупречно.

Чайничек

Классическая и очень женственная поза: одно плечо приподнято, а противоположная рука находится на бедре. Такое положение помогает «сделать» талию, подчеркнуть ключицы и скорректировать фигуру в тех местах, где с ней не все в порядке. Это одна из самых удачных поз. Не использовать: если плечи слишком худые.

Песочные часы

Поза вполоборота, одна рука на поясе, другая опущена, а ноги слегка скрещены. Позволяет создать изгибы, удлинить ноги и скрыть недостатки. Такая поза универсальна и подходит практически для любого наряда. Не использовать: противопоказаний нет. Главное, держите спину ровно.

Шаг в сторону

Хотя это одна из самых ненатуральных поз, однако она добавляет динамики и создает ощущение того, что человек прямо нарасхват и пытается постоянно ускользнуть. Кроме того, «шаг в сторону» визуально удлиняет ноги. Не использовать: если на вас надета юбка до пола. Если ваших ног не видно, то эффект будет совершенно противоположным.

Анджелина

Эту позу назвали в честь Анджелины Джоли еще в 2012 году. Поза стала настолько популярной, что у неестественно выставленной ноги актрисы появился личный аккаунт в Twitter. Смех смехом, но эту позу часто используют на красной дорожке, ведь она отлично демонстрирует наряд и визуально удлиняет ноги. Не использовать: если платье неоднородного цвета или у вас маленький рост.

Двойная рука

Такая поза демонстрирует 100 % уверенности в себе и своем внешнем виде. Руки находятся на талии, а плечи чуть приподняты. Помогает подчеркнуть красивые ключицы, приковывает внимание к изгибам, уменьшает талию и демонстрирует наряд во всех деталях. Не использовать: противопоказаний нет. Поза проста в исполнении и подходит практически всем.

Шаг вперед

Фирменная поза Виктории Бекхэм. Положение вполоборота к камере, опора на правую ногу, левая отставлена вперед. Это невероятно соблазнительная поза, которая смотрится прекрасно с любой стороны. Визуально уменьшает бедра и помогает казаться более стройной. Не использовать: если у вас тип фигуры «груша» (широкие бедра и узкие плечи).

Королевский взгляд назад

Величественная и элегантная поза, которая будто создана для платьев с шикарным шлейфом. Сделайте вид, будто уходите, а потом просто немного оглянитесь назад. Поза подчеркивает талию и создает «неуловимый» образ. Не использовать: если нет пышного платья с вырезом. Или если не готовы постоянно оглядываться.

Сложенные руки

Казалось бы, очень скромная поза, однако она позволяет продемонстрировать модный клатч или маникюр. А если у вас в меру короткое платье, то ноги будут казаться стройнее и длиннее. Не использовать: если у вас слишком короткая юбка. В такой позе и короткой юбке вы будете выглядеть стеснительной и зажатой.

Боковой акцент

Ноги на ширине плеч, а корпус слегка наклонен в сторону. Такая поза подходит для коротких и деловых нарядов. Подчеркивает стройность ног. Не использовать: если на вас слишком короткая или обтягивающая юбка.

Через плечо

Взгляд через плечо — поза высочайшего уровня. Она была популярна еще в 20-х годах — тогда же, когда появились платья с открытой спиной. Отлично подчеркивает бедра и изгиб спины. Девушка в наряде с открытой спиной, принявшая такую позу, может буквально убить глазами. Не использовать: если у вас не идеальная фигура.

Стройный изгиб

Разворот в профиль подойдет для тех, кто хочет похвастаться плавными изгибами тела. Поза акцентирует внимание на спине, ягодицах и туфлях. Не использовать: если попа — не самая выдающаяся часть тела.

Опущенные руки

Казалось бы, простая поза, которая не привлекает внимание к персоне. Однако она хорошо подходит для того, чтобы продемонстрировать наряд, не отвлекая от него внимания ненужными жестами. Кстати, она отлично подходит и для строгих нарядов. Не использовать: с короткими юбками и при невысоком росте.