12 повседневных вещей, которые большинство из нас делает неправильно

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В потоке каждодневной рутины мы используем те или иные предметы, не задумываясь над тем, насколько правильно это делаем. И хотя эти действия доведены до автоматизма, в действительности мы сами усложняем себе жизнь. Например, уверены ли вы, что знаете, как пользоваться зубной нитью или есть tic-tac? А для чего нужны маленькие углубления в упаковках Toffifee? Прочтите эту статью, чтобы узнать, насколько глубоко вы заблуждались.

Редакция AdMe.ru сегодня проливает свет на обманчиво очевидные вещи и учится пользоваться вещами заново.

1. Лайфхак с рулеткой

В помощь тем, кому работа руками дается нелегко, у каждой рулетки есть небольшое отверстие, и это не случайно. С помощью него вы можете надежно закрепить рулетку за любой гвоздь или винт и сделать точный замер.

2. Ручка сковородки имеет специальное отверстие для хранения лопатки, чтобы поддерживать чистоту в зоне готовки

Даже если вы считали, что отверстия на ручках сковородок и кастрюль предназначены для подвешивания посуды, на самом деле они служат еще для одной цели. А именно — для фиксирования ложки во время готовки.

3. Концы зубной нити должны быть связаны во время чистки, чтобы предотвратить соскальзывание с пальцев

Поскольку зубная нить покрыта зубным воском, чтобы можно было проникнуть в крошечные промежутки между зубами, она очень легко соскальзывает с пальца во время чистки. Чтобы удержать ее на месте, свяжите ее концы.

4. Упаковка tic tac снабжена встроенным кармашком, чтобы выдавать ровно по 1 драже

Знаете то чувство, когда кто-нибудь просит вас угостить его конфеткой tic tac, а вы случайно высыпаете ему в руку 3–4 штуки за раз? Так вот, в упаковке tic tac есть специальный кармашек, в который, если перевернуть упаковку вверх ногами, попадает ровно 1 драже. Остальные конфеты остаются на месте.

5. Китайские контейнеры навынос разворачиваются в бумажные тарелки

С непривычки есть еду из такого контейнера-раскладушки может стать испытанием, но его придумали не просто так. Во-первых, сам повар видит точное количество еды, которую кладет в контейнер, а во-вторых, покупателю удобно позже разложить такую тару на тарелке.

6. Соломинка не будет подниматься в газировке, если пропустить ее через металлическое кольцо

Пузырьки в газировке постоянно выталкивают соломинку вверх. Чтобы сбалансировать ее плавучесть, в кольце алюминиевой банки придумали специальное отверстие: вы можете пропустить через него соломинку и перестать придерживать ее пальцем.

7. Шнур и удлинитель не будут разъединяться, если свободно связать их вместе

Удлиненные кабели, как правило, любят разъединяться при малейшем движении. Чтобы они оставались на месте и не прерывали вашу работу, завяжите их в свободный узел. Даже если вы затяните их потуже, узел станет крепче, но внепланового разъединения не случится.

8. Крышки кофейных стаканчиков — это еще и подстаканники

В случае если вы не хотите пить через маленькое отверстие в крышке своего стаканчика навынос, вы можете использовать крышку в качестве подставки.

9. Отрывайте стикеры по диагонали, чтобы они лучше прилипали

Все из нас этим грешили, но только потому, что мы не знали, что можно иначе. Сделав заметку на стикере, мы обычно тянем его снизу вверх, но таким образом мы заставляем бумагу складываться. Правильный способ отрывать стикер — тянуть его по диагонали: так он остается прямым.

10. Нажмите на небольшие углубления в упаковке Toffifee, чтобы без усилий вытащить конфету

Возможно, вы считали, что упаковка сконструирована таким образом из эстетических соображений. Но в действительности здесь присутствует львиная доля практичности. Когда вы нажимаете на «волшебные» углубления, конфета высвобождается и вам не нужно выковыривать ее пальцем.

11. Степлер позволяет временно сшивать документы, регулируя площадь обжима

Чтобы временно скрепить бумаги, нужно лишь выбрать нужную площадь обжима, повращав ее. И вам не придется выковыривать потом скрепки вручную или искать специальную принадлежность для этого.

12. Правильный способ отломить кусочек Toblerone — надавить на него

Наш любимый шоколад в аэропорту всегда доставляет нам хлопоты, если мы хотим отломить всего лишь кусочек. На самом деле проблема все это время была в нас. Достаточно просто надавить на вершину треугольничка, и шоколад отломится сам собой.