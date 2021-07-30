12 популярных вещей, которые вряд ли купит человек, который действительно заботится о себе

Многие популярные предметы гардероба и аксессуары на самом деле совсем не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Если мы не уделяем достаточно внимания составу ткани, покупаем солнечные очки в ближайшем киоске и отдаем предпочтение модной, но не слишком удобной одежде, последствия могут оказаться плачевными.

Мы в AdMe.ru считаем, что любимые вещи должны быть не только удобными и красивыми, но и безопасными. Поэтому подготовили список изделий, которые нужно выбирать и носить с осторожностью.

Синие и голубые купальники

При выборе купального наряда для детей лучше отдавать предпочтение ярким и контрастным цветам: красному, желтому и т. д. Они хорошо выделяются на фоне воды: в бассейне, озере, море. А вот синие и голубые купальники не стоит покупать ни себе, ни тем более малышам. В таком костюме человек в воде почти незаметен, а это небезопасно.

Слишком обтягивающие легинсы

Постоянное ношение этой спортивной одежды может привести к раздражению кожи. Дело в том, что легинсы обычно шьются из плотного материала и обтягивают тело. А в процессе движения ткань натирает нежную кожу. К тому же тело в легинсах потеет, а влажная и теплая среда — благодатная почва для размножения бактерий. Поэтому этот предмет гардероба желательно часто менять и стирать после каждого использования.

Некоторые модели одежды оверсайз

Не только тесная и облегающая одежда может доставлять человеку неприятности. Большие и тяжелые толстовки порой приводят к дискомфорту в области шеи и спины. Широкие рукава заставляют держать руки в неестественном положении, что приводит к напряжению других мышц тела. Когда человек надевает на голову широкий капюшон, ему приходится напрягать и вытягивать вперед шею, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. А откинутый назад капюшон может неприятно давить на горло.

Солнцезащитные очки без специальной маркировки

Основная задача солнцезащитных очков — предохранять глаза от опасного ультрафиолетового излучения, а не от ярких лучей. Если на изделии нет маркировки UV 400, то максимальной защиты такой аксессуар не даст. Защиту от ультрафиолета нельзя оценить по степени затемненности линз. Черные очки могут принести больше вреда, чем пользы: в них зрачок расширяется, и если УФ-фильтр отсутствует, то глаза могут серьезно пострадать. Подобные изделия желательно покупать в магазинах оптики, где есть специальные приборы — фотометры.

Некоторые летние головные уборы

Одно из основных назначений головного убора — защищать владельца от солнечных лучей. И с этой задачей бейсбольные кепки справляются не слишком хорошо. Дело в том, что они оставляют открытыми нежные уши и шею, которые обгорают особенно быстро. Если человек носит исключительно кепки, то открытые участки шеи и уши надо хорошенько смазывать солнцезащитным кремом. Кстати, соломенные шляпки, даже с широкими полями, тоже не слишком удачное решение, ведь они пропускают солнечные лучи.

Узкая юбка-карандаш

Дамы в обтягивающих юбках выглядят очень элегантно, но этот предмет гардероба затрудняет естественные движения. В результате меняется не только походка, но и осанка, что может привести к болям в спине. Да и сгибать колени и приседать в таком наряде затруднительно, а значит, при этих движениях на мышцы спины идет повышенная нагрузка.

Платья и топы, которые завязываются на шее

Такие наряды обычно сильно давят на шею, особенно если природа наградила барышню пышным бюстом. Если простые майки равномерно распределяют нагрузку по плечам, то вещи на завязках держатся исключительно на шее. В результате человек принимает не слишком удобную позу, когда голова наклонена вперед, а плечи округляются и опускаются.

Одежда из бамбуковой ткани

Натуральная одежда из бамбука должна быть жесткой и грубой. Для смягчения волокон и придания ткани эластичности бамбуковое полотно обрабатывают с помощью различных химикатов. К ним относятся сероуглерод, гидроксид натрия и серная кислота. А все эти соединения токсичны и могут быть опасны для окружающей среды.

Некоторые виды водонепроницаемой одежды

До недавнего времени при создании водонепроницаемой ткани использовались вредные химикаты. После того как выяснилось, что они несут потенциальную угрозу экологии в целом и здоровью человека в частности, производители спортивной одежды стали искать альтернативы. Так что сейчас можно выбрать бренд, который при изготовлении водонепроницаемых товаров отказался от применения этих веществ.

Плотные нейлоновые колготки

Из-за трения плотные утягивающие колготки могут вызвать раздражение на коже, что приводит к появлению сыпи и образованию мозолей. Есть и другая проблема — натянутые колготки изменяют естественное положение пальцев ног, что имеет далеко идущие последствия. Поэтому колготки могут быть не менее опасными, чем обувь с узкими носами или туфли на высоком каблуке.

Утягивающие налобные повязки

Эластичные синтетические повязки порой сдавливают лобные мышцы, что может привести к ощущению дискомфорта и вызвать головную боль. Лучше использовать более свободные модели, сделанные из натуральных тканей.

Сандалии-гладиаторы

Модные сандалии-гладиаторы с ремешками, которые обвивают щиколотки и икры, не только довольно неудобные. Они могут причинить вред ногам. Такая обувь нарушает циркуляцию крови, что в итоге приводит к отекам и даже варикозному расширению вен. Носить их можно. Главное, не ходить в подобных сандалиях днями напролет.